Suite du feuilleton Maison Schengen : Kinshasa frappe  Bruxelles et Paris… puis fait marche arrière

Evoquée du bout de lèvres par des officiels congolais et belges, la réouverture de la Maison Schengen de Kinshasa, chargée de délivrer des visas aux citoyens congolais pour près d’une vingtaine d’Etats membres de l’Union Européenne, fermée depuis le début de l’année 2018, semble encore lointaine. Car, au lieu d’évoluer dans le sens de l’apaisement,

la brouille de ménage, circonscrite jusque-là au couple Kinshasa-Bruxelles, vient de s’étendre à Paris.

Effet, dans une note circulaire transmise à toutes les missions diplomatiques congolaises en date du 24 juillet 2018, Emmanuel Ilunga, ministre délégué en charge des Congolais de l’étranger, leur demande de se limiter à ne délivrer, désormais, que des « visas humanitaires

ou pour soins médicaux » aux ressortissants de la Belgique et de la

France.

Cette mesure était prise, indiquait-il, suivant le principe de la

réciprocité. On rappelle à ce sujet que depuis la fermeture de la

Maison Schengen à Kinshasa, les ambassades de Belgique et de France

établies dans la capitale n’accordent plus que des « visas

humanitaires ou pour soins médicaux » aux citoyens de la RDC.

En principe, les visas de court séjour étaient supprimés entre

Kinshasa, Bruxelles et Paris. Mais, 48 heures après, Kinshasa faisait

marche arrière à travers un second message annulant les instructions

du mardi 24 juillet. Pourquoi cette réculade ? Mysrère ! Qui sont les

principales victimes de ces mesures de représailles, qui avaient

démarré avec l’exclusion du gouvernement congolais de la gestion de

l’aide humanitaire belge (25 millions d’Euros) au profit des Ong

locales, la fermeture de la Maison Schengen à Kinshasa ainsi que celle

des Consulats généraux de Lubumbashi et d’Anvers, la réduction des

fréquences de Brussels Airlines entre Bruxelles et Kinshasa ?

Beaucoup pensent que les citoyens congolais sont plus perdants dans

l’affaire que les Belges et les Français. Lorsque l’on jette un regard

sérieux rien que sur les niveaux de développement entre la RDC, la

France et la Belgique, les demandes de visas vers l’Europe sont plus

élevées que dans le sens inverse, aussi bien pour les affaires, les

études, les soins médicaux, le tourisme, les visites familiales, etc.

Et, honnêteté oblige, les Congolais moyens sont plus frappés que les

Belges et Français moyens par les mesures de représailles que les

autorités congolaises sont en train de prendre pour donner

l’impression d’être capables de mettre la Belgique et la France à

genoux.

La question que l’opinion interne continue de se poser est de savoir

si, au nom de l’indépendance et de la souveraineté nationale, les

souffrances que ceux qui bénéficient des passeports et visas

diplomatiques imposent aux citoyens sans « titres » valent la peine.

Un Belge ou un Français interdit de séjour en RDC souffre-t-il autant

que le Congolais « indésirable » en Belgique et en France ? On croit

savoir qu’ayant bien pesé et soupesé le rapport de force, Kinshasa a

finalement opté pour la voie de la sagesse. Kimp

MESSAGE

TRANSMIS A : AMABARDC/TOUTES

ATT PART : AMBASSADEURS

RPT : – 130

– 130 AE

: 131

EMANANT DU : MINAFFET-IR/KINSHASA-GOMBE

MSHN°130CDE/205/3534

TEXTE

Il est constaté de manière non équivoque que les Ambassades de

Belgique et de la France n’accordent plus que des visas humanitaires

ou pour soins médicaux aux ressortissants congolais depuis la

fermeture de la maison Schengen. A cet effet, il est demandé à toutes

nos représentations diplomatiques d’appliquer les mêmes dispositions à

leurs ressortissants par principe de réciprocité.

Sentiments patriotiques.

Emmanuel ILUNGA NGOIE KASONGO

Message du 26 juillet 2018

Tenant compte du dialogue en cours notamment sur le traitement des

dossiers des visas, les instructions contenues dans le message numéro

130 CDE/205/218 du 24 juillet 2018, relatives à l’application du

principe de réciprocité, sont retirées.

Emmanuel ILUNGA NGOIE KASONGO