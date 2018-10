Suggestion de l’Aprodec à l’Opposition : 90.000 témoins pour la machine à voter !

neL’Ong Aprodec vient de produire une étude sur la machine à voter. En dépit de tout ce qui se dit sur la nocivité de ce kit électoral, tout porte à croire que le staff de la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante) et le pouvoir en place vont s’y accrocher

jusqu’au bout. D’où, elle suggère à l’Opposition de prendre les dispositions utiles pour s’assurer que la « machine à voter n’est effectivement qu’une imprimante » et que le vote du 23 décembre 2018 serait réellement « manuel ».

Dans cette optique, la bataille à ne pas perdre est celle de la surveillance des bureaux de vote et de dépouillement, des centres de compilation des bulletins papiers tirés des machines à voter et du Central national de Traitement des résultats. Elle estime que l’on

peut mettre une sourdine à la polémique relative au rejet ou non de ce kit électoral et se focaliser sur le déploiement des témoins et observateurs chargés du contrôle des opérations électorales.

Partant du fait que la CENI se propose d’installer environ 90.000 bureaux de vote et de dépouillement à travers le territoire national, l’Aprodec recommande aux partis et regroupements politiques de l’Opposition de s’organiser en conséquence et d’y positionner autant d’hommes et de femmes chargés de leur surveillance.

Si cette « armée » de surveillants est déployée de manière structurée

et efficace, elle pourrait être en mesure de certifier la validité ou

non des procès-verbaux devant sanctionner les opérations de vote et de

dépouillement. Mieux, l’Opposition pourrait pousser sa volonté de

faire éclater la vérité des urnes en procédant, elle-même, à son

propre comptage manuel des bulletins de vote et à sa propre

compilation des résultats, qu’elle pourrait publier avant, ceux,

officiels de la CENI.

Si la vérité des urnes est respectée tant du côté de l’Opposition que

de cette institution d’appui à la démocratie, les résultats des urnes

devraient être les mêmes ou, en tout cas, présenter des différences

marginales, sans impact négatif sur les votes réellement exprimés.

On retient que la démarche de l’Aprodec se fonde sur le fait que

l’utilisation de la machine à voter parait irréversible, à moins que

ceux qui la contestent le jour, ne partagent, la nuit, la même vision

que Corneille Nangaa, à savoir le report des élections à une date

ultérieure. Car une fois placée au pied du mur, la CENI risque de

jouer les Ponce Pilate et imputer le « glissement » du calendrier

électoral à la partie de la classe politique qui aura bloqué le

recours à la machine à voter.

Kimp