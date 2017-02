Succession de Tshisekedi : trêve au Rassemblement !

En principe, c’est hier mercredi 22 février 2017 que la « Commission

Kitenge Yesu » devait se réunir pour endosser officiellement les

candidatures à la succession d’Etienne Tshisekedi à la présidence du

Conseil des Sages du Rassemblement, et par ricochet à la tête du

Conseil National de Suivi de l’Accord du 31 décembre 2016. Selon les

échos parvenus au «Phare », ce travail n’a pu être fait, même si,

jusqu’à la date d’hier, cinq candidats se sont manifestés, à savoir

Pierre Lumbi (G7), Martin Fayulu (Dynamique), Jean-Bertrand Ewanga

(Alternance pour la République), Joseph Olenghankoy (Dynamique) et

Jean-Pierre Lisanga Bonganga (Coalition des Alliés de Tshisekedi).

Le Rassemblement devait, au préalable, résoudre le problème soulevé

par l’UDPS à travers Peter Kazadi, conseiller juridique d’Etienne

Tshisekedi, qui a fait savoir qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la

succession du défunt, dans la mesure où la présidence du Conseil des

Sages revient de droit à ce parti politique, qui l’occupait déjà à

travers la personne du regretté. Il a été rappelé à cette occasion que

selon le compromis politique de la Saint Sylvestre, l’UDPS devait

piloter à la fois le Conseil National de Suivi de l’Accord du 31

décembre et le gouvernement de transition. Quant aux autres

regroupements politiques du Rassemblement, ils devaient bénéficier des

quotas de représentation au sein de la nouvelle institution d’appui à

la démocratie qu’allait gérer Tshisekedi et du futur exécutif national

qu’allait coordonner un délégué de l’UDPS. Logiquement, les règles du

jeu ne devraient pas changer.

Face à cette revendication pertinente, il a finalement été décidé de

surseoir à l’examen des dossiers des candidats à la succesion et

d’organiser des séances de concertation en vue de trouver un modus

vivendi entre l’UDPS et ses partenaires du Rassemblement en vue de

dégager des pistes de sortie et éviter ainsi une crise interne.

Entamées hier, ces réunions d’harmonisation de vues et de réajustement

des ambitions politiques vont se poursuivre ce jeudi et même après,

jusqu’à ce que tous les sociétaires aient le même entendement en ce

qui concerne la direction du Conseil des Sages du Rassemblement et de

la Primature.

S’agissant expressément de la course à la présidence de cette méga

plate forme politique, une source qui s’est confiée au « Phare » a

laissé entendre que la « Commission Kitenge Yesu » a reçu mission de

rechercher absolument le consensus dans le mode de désignation du

successeur d’Etienne Tshisekedi. D’où, en dépit de la multitude de

candidatures en lice, le vote est d’ores et déjà exclu.

Un criterium rigoureux devrait être défini avant le choix, par

consensus, de celui qui devrait président au Conseil des Sages du

Rassemblement, compte tenu de lourdes charges qui l’attendent au

niveau du Conseil National de Suivi de l’Accord, appelé à fonctionner

comme la « sentinelle » du gouvernement, de la CENI (Commission

Electorale Nationale Indépendante) et de plusieurs autres institutions

de la République jusqu’à l’organisation d’élections voulues

démocratiques, transparentes et apaisées.

Kimp