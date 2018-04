Stratégie préélectorale : le «Gouvernement» de Katumbi est là

En dépit de la polémique sur sa double nationalité alimentée par certains caciques de la Majorité pour l’éliminer de la course, Moise Katumbi ne capitule pas.

L’ex-gouverneur de l’ancienne province de l’ex-Katanga continue à croire à son rêve de devenir le cinquième président de la République Démocratique du Congo à l’issue du scrutin prévu le 23 décembre 2018 Pour se mettre en ordre de bataille de cette compétition électorale, Moise Katumbi vient de procéder à la nomination des animateurs de sa méga plateforme électorale née en Afrique du Sud à savoir « Ensemble »

Ainsi, Pierre Lumbi a été nommé au poste de vice président tandis que Delly sesanga a été confirmé Secrétaire général.

Le président de l’AR et de l’Envol qui sera pratiquement, la plaque tournante de la méga-plateforme pro Katumbi, sera secondé par des Secrétaires généraux adjoints parmi lesquels, Jean Bertrand Ewanga et Christian Mwando.

Christophe Lutundula devient le Secrétaire permanent de «l’Ensemble»

et Olivier Kamitatu, directeur de cabinet de Moise Katumbi.

Dans la coordination provinciale de «l’Ensemble», on retrouve Franck

Diongo bien que détenu, coordonateur de la ville de kinshasa, Gabriel

Kyungu, pour l’ancienne province du Katanga, Jean Claude Vuemba pour

le Kongo Central et Claudel André Lubaya pour Kasaï Occidental ….

Notons que le bureau politique de «l’Ensemble» sera composé de 60 membres

Eric Wemba

DECISION N°01/ENSEMBLE/PR/2018 DU 08 avril 2018 PORTANT

NOMINATION DES MEMBRES

DU BUREAU POLITIQUE

LE PRESIDENT D’ENSEMBLE,

Vu la Constitution du 18 février 2006, spécialement ses articles 6,7 et 8;

Vu la Loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et

fonctionnement des partis politiques;

Vu l’Acte constitutif d’ENSEMBLE pour le changement, spécialement ses

articles 12, 13, 15 al 3, 18 et 19 ;

Vu la Résolution N°001 du 12 mars 2018 portant désignation du

président d’ENSEMBLE;

Sur proposition du Vice• président et du Secrétaire Général;

Vu la nécessité et l’urgence:

DECIDE:

Article 1 : Sont nommés membres du Bureau Politique, les personnes

dont les noms suivent:

l, Mr. Pierre LUMBI OKONGO

2. Mr. Delly SESANGA HIPUNGU DJA KASENG

3. Mr. Christophe LUTUNDULA

4, Mr. Olivier KAMITATU ETSU

5. Mr. Salomon KALONDA DELLA

6. Mr. Jean-Bertrand EWANGA’SEWANGA IWOKA

7. Mr. Gabriel KYUNGU WA KUMUANZA

8. Mr José ENDUNDO BONONGE

9. Mr. Pierre PAY PAY

10. Mr. Christian MWANDO

11. Mr. Jean Claude VUEM8A

12. Mr. Jean Claude MUYAMBO

13. Mr. Antipas MBUSA NYAMWlSl

14. Mr. Moise MONI DELLA

15. Mr. Franck DIONGO

16. Mr. Didier MOLISHO

17. Mme. Dominique MUNONGO

18. Mr. Désiré KONDE VILA KIKANDA

19. Mme Elisabeth ESAKI EKANGA

20. Mr. Bienvenu APALATA

21. Mr. Sam BOKOLOMBE

22 . Mme Bibi MASANGU MULOKO

22. Mr. Huit MULONGO

24 . Mr. Simon MULAMBA

25. Mme. Jeannette MUSHIYA

26. Mme Grace DIAMANT MASSAM BOMBO

27. Mr. Joseph EVRA MUOZO TANO

28. Mr. Claudel LUBAYA

29. Mr. Modeste MUTINGA

30. Mme. Charlotte TSHILEMB JlNGA

3l. Mme Dorothée MADIYA

32. Mr. Adam BOMBOLE

33. Mr. André MASUMBU Baya

34. Mr. Thomas MAKUMA

35. Mr Samy KIMPIATU

36. Mme. Véronique KILUMBA

37. Mme Nadia MADIBA KIMENA

38. Mme. Filomène KISALU MAVATA

39 . Mr. Bruno LAPIKA KENGA

40. Mr. Victor MENANTANGU MULALU

41. Mme. Georgette BIEBIE

42. Mme. Chantal NGOYI

43. Mr. Denis TSHIBANGU

44. Mr. VANO KIBOKO

45. Mr. Chérubin OKENDE

46. Mr. Godefroid NGUNDA MATEY

47. Mr. Nephtali NKIZINKIKO

48. Mme Brigitte OKU KA WODO

49. Mme. Feli KANANGA

50. Mr. Emile ETUMANGELE

51. Mme. Mathilde MUGADJA NDJILA

52 . Mr Rabbin KPEN OM O

53 . Mr. Bertin KANUNU

54. Mr. Vincent OKOYO

55 . Mr. Denis ENGUNDA

56. Mr MUTOMBO WA MUTOMBO

57. Mr. BIGABUA SUKA

58. Mr. Christian MOMAT KABULO

59. Mme. Henriette KUMAKANA LUNDULA

60 . Mr. Patrice OLENGHA

Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et

contraires à la présente décision.

Article 3. Le Vice-Président est chargé de l’exécution de la présente

décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 06 avril 2018

Moïse KATUMBI CHAPWE

Président

DECISION N°07/ENSEMBLE/PR/2018 DU 06 AVRIL 2018 PORTANT CREATION DES

COORDINATEURS REGIONAUX

LE PRESIDENT D’ENSEMBLE,

Vu la Constitution du 18 février 2006, spécialement ses articles 5, 7 et 8 ;

Vu la loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant Organisation et

Fonctionnement des partis politique,

Vu l’Acte constitutif d’ENSEMBLE pour le changement, spécialement ses

article, 12, 13. 14, 18, 30,

33.34 ;

Vu la Résolution n°061 du 12 mars 2018 portant désignation du

président d’ENSEMBLE;

Vu la Décision n°005//ENSEMBLE/PR/2018 du 6 avril portant création des

régions politiques;

Sur proposition du Bureau Politique;

Vu la nécessité et l’urgence;

DECIDE:

Article 1 : Sont nommés Coordonnateurs régionaux des personnes dont

les noms sont en regard de :

Mr. Gabriel KYUNGU WA KUMWANZA, coordonnateur régional du Katanga ;

Mr. José ENDUNDO BONONGE, coordonnateur régional de l’Equateur;

Mr. Boris MBUKU, coordonnateur régional du Bandundu ;

Mr. Jean Claude VUEMBA, coordonnateur régional du Kongo Central;

Mr. Franck DIONGO, coordonnateur régional de Kinshasa ;

Mr. Claudel LUBAYA, coordonnateur régional du Kasaï Occidental;

Mr. Richard KANA KANYINDA, coordinateur régional du Kasaï Oriental;

Mr. Dieudonné BOLENGETENGE, coordonnateur régional de la Tshopo, Bas-Uélé ;

Mr. Norbert EZADRI, coordonnateur régional de l’Ituri-Haut-Uélé;

Mr. Grégoire KIRO, coordonnateur régional du Nord Kivu;

Mr. Jean-Claude KIBALA. coordonnateur régional du Sud Kivu;

Mr. Joseph TSCHOMBA FARIALA IDOLWA, coordonnateur régional du Maniema.

Article 2 : Le Vice-Président est chargé de l’exécution de la présente

décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 6 Avril 2018

Moïse Katumbi Chapwe

Président