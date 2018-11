Soutien au candidat du FCC : la base du Palu prête à suivre Gizenga si…

Après avoir réalisé les élections parlementaires, présidentielles et provinciales en 2006, la RD. Congo est aujourd’hui arrivée au point où l’on a besoin de sortir du concept d’une démocratie électorale et d’établir les vrais piliers d’un Etat de droit : un système politique

participatif et compétitif, une culture politique démocratique et un Etat de droit comme garant de ces piliers.

Le « raz de marée » du patriarche Antoine GIZE’ GA (13% de voix) le

plaçait arbitre du’ second tour dans la position de « faiseur de roi

», confortant la majorité du président KABILA dans un pôle républicain

en vue de la conduite des affaires de l’Etat. Fort de son poids

politique, la primature revenait d’office au PALU pendant toute la

législature.

Un alliance MP/PALU reconduit au cycle électoral de 2016.

Aujourd’hui, le pays vit une période cruciale de son histoire avec la

tenue des élections, le 23 décembre 2018, avec comme enjeu majeur,

l’avènement d’une première alternance démocratique au sommet de

l’Etat. La campagne électorale qui pointe à l’horizon sera une période

délicate où les partis politiques et regroupements devront relever le

défi.

Le rejet de son candidat à la présidentielle par la CENI, suivi de

son invalidation par la Cour Constitutionnelle, avait mis fin au rêve

à la magistrature suprême du sphinx du PALU / patriarche!

Vers un new deal PALU / FCC à la présidentielle du 23 décembre?

Sans vouloir faire l’économie de la turbulence qu’a traversé cette

formation politique, son Secrétaire permanent LUGI GIZENGA a annoncé à

la presse avoir «donné le mot d’ordre de soutenir Monsieur Emmanuel

RAMAZANI SHADARI, à la présidentielle ».

Le consigne de vote sera-t-elle suivie d’effet, dans la nouvelle

province du Kwilu, bastion historique du Parti Lumumbiste Unifié «

PALU »? Mieux, quelle sera la radioscopie politique au Kwilu? le parti

cinquantenaire garde-t-il la main-mise?

La réponse est affirmative, soutienne, certains experts et

observateurs des questions politiques congolaises et du Kwilu.

Mais, il y a certains défis à relever:

– fédérer les énergies et traduire en termes de suffrages l’adhésion

des électeurs au programme du candidat FCC

– lancer la campagne d’explication, de sensibilisation et de

mobilisation du peuple du Kwilu au programme du FCC, avec des leaders

politiques du terroir comme le ministre du travail MATUKU MEMAS, Willy

MAKIASHI, en organisant des meetings populaires dans les chefs-lieux

et autres grandes agglomération du Kwilu.

Me Gingunza Gîlembe

Cellule Juridique

du PALU