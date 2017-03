Sondage Top Congo : Rassemblement «  Lumbi 73 %, Joseph Olenghankoy 8 % et Patrick Mayombe 1 % »

La radio Top Congo a soumis ses auditeurs, hier lundi 06 mars 2017, à

un sondage par le biais des textes et autres messages par internet. De

6 heures à 18 heures, ils étaient appelés à se prononcer sur le choix

de la personnalité qui réunit les critères requis pour diriger le

Conseil des Sages du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales

Acquises au Changement. Le média de Christian Lusakweno a fait comme

s’il n’y avait jamais eu une décision des membres de cette méga

plate-forme politique au sujet de la succession d’Etienne Tshisekedi

au poste. Les trois candidats en lice étaient Pierre Lumbi (président

du MSR et du G7), Joseph Olenghankoy (président des Fonus et d’une des

ailes dissidentes de la Dynamique) et Patrick Mayombe (ministre dans

le gouvernement Samy Badibanga).

On peut noter, à cet effet, que les résultats de ce sondage ont placé

Pierre Lumbi largement en tête avec 73 %, contre 8 % à Joseph

Olenghankoy et 1% à Patrick Mayombe. S’il faut s’en tenir à cette

gerbe d’opinions exprimées par un échantillon de la masse congolaise,

le verdict est sans appel : il n’y a pas « match » entre l’ancien

Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de sécurité et ses

deux adversaires politiques qui lui contestent la direction du Conseil

des Sages du Rassemblement.

Si la « voix du peuple » est réellement « la voix de Dieu », le

sondage de Top Congo devrait faire méditer tous ceux qui convoitent le

poste déjà occupé de président du Conseil des Sages du Rassemblement

et faire taire les critiques sur celui qui est crédité de 73 %

d’opinions favorables.

On rappelle qu’avant sa mort, Etienne Tshisekedi a implicitement jeté

son dévolu sur Pierre Lumbi comme son virtuel successeur en lui

confiant la lettre confidentielle destinée au Chef de l’Etat, laquelle

devait transiter par les Evêques Catholiques, et dans laquelle il

avait porté son choix sur son fils Félix Tshisekedi comme futur

locataire de la Primature. S’il n’avait confiance en Pierre Lumbi et

en son engagement dans le combat pour le changement de gouvernance au

sommet de l’Etat en République Démocratique du Congo, le président de

l’UDPS n’aurait pas chargé d’une aussi délicate mission son ancien

ministre des Affaires Etrangères dans le gouvernement de la CNS.

Leader du G7, une plate-forme qui comprend 7 partis politiques

frondeurs de la Majorité Présidentielle ( MSR, ARC, Unafec, Unadef,

PDC, MSDD et ACO), l’homme pèse sur la scène politique congolaise.

Kimp