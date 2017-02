La Société Civile de la RDC exhorte les politiciens à honorer la mémoire de Tshisekedi par un consensus

Hier Jeudi 02 février à son siège de Kimbangu, dans la Commune de KALAMU, par le biais de son Secrétaire permanant Jean BOSCO MPUNA, la Société Civile de la République Démocratique du Congo s’est déclarée fort surprise par la disparition brutale du père de la démocratie congolaise, un grand acteur politique respecté grâce à sa lutte pour le changement. « Cet homme a su cristalliser l’espoir de tout un peuple par sa constance politique, sa vision de la gestion de la chose publique, sa lutte pour la promotion des valeurs républicaines et sa capacité de fédérer les différents courants politiques autour d’un idéal. Voilà le modèle d’un leadership dont nous avons hérité de ce grand baobab qui vient de s’écrouler à un moment où toute la nation avait encore besoin de lui pour parfaire son apostolat, amener notre pays vers un Etat de droit et réellement démocratique ».

Et Bosco Mpuna de poursuivre : « Nous demandons à tous ceux qui s’identifient au combat mené par Etienne Tshisekedi de ne céder à aucun découragement, ni de fléchir devant une quelconque tentation, plutôt de porter très haut ce combat pour faire honneur à cette grande Icône de la politique congolaise ».

La Société Civile de la RDC exhorte toutes les parties aux négociations de Centre Interdiocésain à mettre rapidement en œuvre cet accord pour lequel il a consacré des dernières énergies, de manière à répondre aux multiples attentes de notre peuple dont en toile de fond l’organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées, et qu’un compromis soit rapidement trouvé avant ses obsèques afin d’honorer sa mémoire.

« Nous appelons tous les acteurs politiques et ceux de la société civile à s’unir désormais comme un seul homme pour privilégier l’intérêt du peuple Congolais et se servir du combat de celui qui était, pour notre nation, un symbole incontestable par sa lutte, son abnégation, son nationalisme et sa constance politique, comme modèle de vie publique et privée ».

« La Société Civile de la RDC invite le gouvernement de la République Démocratique du Congo à élever au rang des héros nationaux avec une haute distinction, Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA et lui réserver des obsèques dignes de son rang ».

Enfin, elle demande à la police et aux différents services de sécurité d’éviter les excès de zèle et des provocations pendant cette période où le peuple congolais trouve meurtri par la disparition brutale d’un homme qu’il a longtemps considéré comme le porte étendard de l’Etat de droit en RDC.