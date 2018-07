Smig : le ministre Matuku accusé de semer la confusion

Une forte tension couve dans les milieux syndicaux de la République

Démocratique du Congo, sous le regard impuissant du gouvernement

dirigé par le 1er Ministre Bruno Tshibala Nzenze. A la base du

malaise, il y a le Décret du 1er Ministre n°18/017 du 22 mai 2018 sur

l’application du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG),

dont la mise en application est gênée par la note circulaire

n°003/CAB/MINETAT/MTEPS/FBM/01 /2018 du Ministre d’Etat en charge du

Travail, Emploi et Prévoyance Sociale, Lambert Matuku Mena.

On rappelle qu’un nouveau SMIG avait été convenu au taux de 7.075 FC

par jour dans le secteur du travail. L’on assiste à des empoignades

entre employeurs et employés qui ne savent plus à quel texte se

référer.

Dans ce nouveau feuilleton relatif à l’applicabilité effective du

Décret du 1re Ministre ou de la note circulaire du ministre d’Etat en

charge du Travail, les grands perdants seraient les travailleurs.

Réuni en urgence le mercredi 25 juillet 2018 au siège national de la

Confédération Démocratique du Travail (CDT), dans la commune de la

Gombe, le Bureau de la Coordination de l’Intersyndicale Nationale du

Congo a exprimé son inquiétude devant les professionnels des médias.

On signale que tous les syndicats les plus représentatifs étaient-là,

à savoir UNTC, OTUC, SOLIDARITE, CDT, FOSYCO, SOPA, ATC, CGSA, CTP,

CSC, ACTIONS et FGTK.

Prenant la parole, le président de l’Intersyndicale, Guy Kuku, n’y

est pas allé par le dos de la cuillère pour informer l’opinion, par

les médias interposés, de la vive tension qui secoue le monde

congolais du travail. Aussi, pour maintenir la paix sociale, il

appelle tous les travailleurs, les délégations syndicales, les

syndicats ainsi que les employeurs œuvrant en RDC à appliquer

scrupuleusement ledit Décret, qui est déjà entré en vigueur depuis le

1èr janvier 2018 pour le 1er palier et le 1ère juillet 2018 pour le

2ème palier.

Par conséquent, l’Intersyndicale leur demande de ne pas considérer

la note circulaire n°003/CAB/MINETAT/MTEPS/FBM/01 /2018 du ministre

Lambert Matuku, qui viole les dispositions pertinentes dudit Décret.

Selon lui, cette décision ministérielle sème la confusion dans les

esprits et risque d’avoir des répercussions fâcheuses sur le vécu

quotidien du travailleur congolais. Soucieux de défendre les intérêts

des travailleurs, Guy Kuku invite les délégations syndicales et les

syndicats à veiller au grain tout en exigeant l’application du Décret

du Premier ministre avec effet rétroactif, tel que stipulé dans ce

texte.

C’est dans cette dynamique qu’il se dit prêt à saisir l’Inspection

générale du Travail en cas de réticence d’un employeur.

C’est le lieu de rappeler que le Décret du 1er Ministre Tshibala

consacre un nouveau taux du SMIG en RDC, lequel avait été négocié à la

33ème session du Conseil National du Travail avec les employeurs,

notamment la FEC, l’Aneap, la Fenafec, la Copemeco.

A ce propos, la tripartite Gouvernement-Syndicats-Employe urs avait

retenu le taux de 7.075 FC par jour et le ministre de la tutelle

devrait, selon les us et coutumes en la matière, transmettre les

résolutions au chef de l’Exécutif national en vue de la signature du

Décret d’application.

Relevant les difficultés enregistrées pour la mise en œuvre de ce

SMIG âprement négocié, Guy Kuku indique que le patron du Travail

n’avait pas transmis fidèlement lesdites résolutions auprès du Premier

ministre.

Là où le bât blesse, souligne-t-il, c’est quand le ministre avait

co-signé ledit Décret avec le 1er Ministre, pour ensuite sortir, sans

motivation, sa note circulaire. L’Intersyndicale n’approuve pas sa

démarche qui va à l’encontre de sa mission qui consiste à protéger les

salaires des travailleurs et leurs emplois.

Pour l’Intersyndicale, le ministre Matuku continue à narguer le monde

du travail en posant des actes unilatéraux qui créent des tensions

sociales.

Jr Ekofo