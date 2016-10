Six militants de la LUCHA aux arrêts  à Goma

25Après avoir été empêché de se rendre au siège de l’Union Africaine le vendredi dernier, le Mouvement Citoyen, Lutte pour le Changement (LUCHA) avait pris l’option de s’exprimer autrement. Raison pour laquelle, elle avait prévu de sit-in aux différents sièges des assemblées provinciales (sur l’ensemble de la République) durant deux jours de cette semaine.

D’après les informations que nous avons reçues à notre rédaction, Six militants de ce mouvement citoyen ont été arrêtés, hier, lundi 24 octobre 2016 à Goma (Nord-Kivu). Il s’agit de Guillaume Muyisa, Simon Mukenge, Espoir Ngalukiye, Glody Ntambwe, Faustin Dunia et Muhindo Jacques. Ces derniers se trouvaient aux alentours de l’Institut Supérieur du Commerce (ISC/Goma) quand ils ont été embarqués par des personnes en tenue de la Police nationale congolaise. Ils préparaient les sit-in annoncés pour les 26 et 27 octobre pour protester contre ce qu’ils qualifient de coup d’État intentionnel, nous renseigne la

source.

« Loin de nous décourager, ces arrestations renforcent notre

conviction selon laquelle ce gouvernement qui ne respecte pas l’État

de droit ne mérite pas une minute de plus au-delà de la date de

l’expiration du mandat présidentiel, » a dit à ACTUALITE.CD Soraya

Aziz Souleymane Mwanza, une des militantes et chargée de communication

de la LUCHA.

Pour le contexte, la LUCHA et FILIMBI organisent deux journées de

sit-in afin d’exiger le départ du président de la république au terme

de son mandat. Puisque les membres de ces deux organisations estiment

que les conclusions issues du « Dialogue » tenu à la Cité de l’Union

Africaine au Camp Tshatshi violent la Constitution d’une part. Et, les

résolutions sorties dudit dialogue ne sont autre que des astuces qui

favorisent le glissement et qui sont des antivaleurs face à la

démocratie d’autre part.

Il sied de noter que la LUCHA et FILIMBI organisent des sit-in et non

des journées « ville morte ». Etant donné qu’un sommet des chefs

d’Etats devra avoir lieu à Luanda en Angola, le jeudi 27 octobre

2016, dans l’objectif de donner à cet Accord une valeur régionale.

D’où la réalisation de ces sit-in durant deux jours afin de s’opposer

à la tenue de ce sommet de Luanda.

« A Kinshasa, ce rassemblement se déroulera devant le siège de

l’Union Africaine pour, entre autres, manifester notre rejet de

l’accord issu du dialogue politique mais aussi pour s’opposer à la

conférence de la SADC sur la crise congolaise prévue ce 26 octobre en

Angola », a dit à ACTUALITE.CD Carbone Beni, coordinateur du mouvement

FILIMBI à Kinshasa.

Quant à un faux communiqué qui circule sur les réseaux sociaux selon

lequel les deux journées de sit-in s’organiseront concomitamment avec

deux journées ville morte, Carbone Beni dément et apporte des

éclaircissements.

« FILIMBI et LUCHA n’ont pas appelé à une ville morte. Ils organisent

un sit-in devant les assemblées provinciales et devant la cité de l’UA

à Kinshasa. Il ne s’agit pas d’une ville morte comme cela se raconte à

travers certains tracts distribués.

D.N