Six composantes soutiennent Félix Tshisekedi Déclaration politique

Nous, les six composantes majoritaires du Rassemblement des Forces Politiques et sociales acquises au changement en RDC à savoir :

– Alliés de l’UDPS (ADU),

– La Convention des Républicain (CR)

– Front du Peuple (FP)

– Groupe de 14 (G14)

– Majorité Présidentielle Populaire (MPP) et la Société Civile (SC)

faisons la déclaration politique suivante :

1. Dénonçons et rejetons les conclusions de l’accord de Genève dans

leur caractère immoral et anticonstitutionnel

2. Félicitons le Président Félix Antoine Tshisekedi pour son courage

politique de s’être désengagé à temps, acte qui sauve l’alternance

démocratique et rejoint les attentes du peuple congolais dans son

ensemble.

3. Encourageons le Président Félix-Antoine Tshisekedi à poursuive le

combat commun sans relâche de l’avènement de l’alternance démocratique

et d’un Etat de droit et l’exhortons à prendre les contacts utiles à

cet effet.

4. Invitons instamment le peuple congolais à ne pas se laisser tromper

de cible, à ne pas oublier la véritable motivation de notre combat qui

est la chute du régime Kabila…

5. Condamnons avec véhémence ce régime sans visage humain qui vient

d’assassiner les étudiants à l’Université de Kinshasa et qui est

incapable d’arrêter les tueries à Beni et à Butembo, et compatissons

aux malheurs de toutes ces familles éprouvées.

6. Invitons et exigeons une enquête indépendante en vue d’établir les

responsabilités.

7. Désignons notre candidat unique pour l’élection présidentielle à la

date irrévocable du 23 décembre 2018, le Président du Rassemblement,

Président de l’UDPS, qui incarne le changement en l’occurrence

Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo

8. Enfin, invitons l’ensemble du peuple congolais à lui apporter un

soutien inconditionnel.

Fait à Kinshasa, le 17 novembre 2018

Le Rapporteur Général du Rassemblement

Les Composantes

1. Alliés de l’UDPS (ADU)

2. La Convention des Républicains (CR)

3. Front du Peuple (FP)

4. Groupe de 14 -G14)