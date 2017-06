Le SG Muamba : « Ne ratons pas cette opportunité pour bâtir le développement durable de la RDC »

Les travaux de l’Atelier national de consultation et de validation de

la version avancée du Plan de partage des bénéfices et des termes

commerciaux de l’ERPA du Programme de réductions des émissions de

Maï-Ndombe, ouverts hier mercredi 31 mai 2017, par le secrétaire

général à l’Environnement et Développement durable, Léonard Muamba

Kanda, ont permis de dévoiler quelques divergences de vues dans la

maîtrise des enjeux financiers importants du Fonds carbone de la

Banque mondiale. Ces divergences ont apparu lors des débats entre les

experts de structures étatiques et privées, les acteurs de la société

civile, et les représentants des communautés locales et de peuples

autochtones.

Heureusement qu’avant la fin de cette rencontre, le Coordonnateur

national REDD, Victor Kabengele, Raphaël Kasongo, modérateur de cet

atelier, Laurent Valiergue et Daniela Gother, tous deux de la Banque

mondiale et d’autres experts, ont répondu aux inquiétudes de

représentants du secteur privé, de membres de la société civile et des

communautés locales. C’est ainsi qu’à la demande de nombreux

participants, les rapports de réunions précédentes leur seront

transmis avant la fin de cette semaine, afin qu’ils puissent réagir

avec leurs critiques et amendements, la semaine prochaine.

Signalons qu’à l’ouverture des travaux, le secrétaire général à

l’Environnement et Développement durable représentant le ministre

empêché, avait mis un accent particulier, sur les réunions précédentes

qui toutes soulignent l’importance du processus de négociation devant

conduire à la signature du contrat d’achat-vente des crédits carbone.

Aussi a-t-il émis le vœu de voir cet atelier aboutir au partage

d’expériences sur le terrain et à un échange fructueux sur le Fonds

carbone entre les membres de la société civile, les partenaires

techniques et financiers, le secteur privé et les communautés locales,

et s’accorder sur les prochaines étapes du processus de validation du

Plan de partage des bénéfices et des termes commerciaux de l’ERPA du

Programme de réductions des émissions de Maï-Ndombe.

Ce programme qui entend préserver la biodiversité, a insisté Léonard

Muamba Kanda, est un programme provincial ancré dans un programme

global sur lequel le gouvernement congolais espère récolter beaucoup

de retombées. Et s’il va fonctionner de façon optimale, durant la

période 2017 – 2020, il pourra contribuer au développement durable,

rémunérer les différents acteurs par rapport à leurs efforts, lutter

contre la pauvreté et améliorer leurs conditions de vie.

Lors des débats, les représentants de peuples autochtones – les

Pygmées, ont dénoncé leur marginalisation au niveau de la province de

Maï-Ndombe et le niveau élevé de pauvreté, les autres estiment

minimale la proposition de leur allouer 2 % sur les crédits carbone

que la Banque mondiale envisage d’acquérir en RDC. Pourtant, l’on sait

qu’avec sa position privilégiée de second poumon du monde, au regard

de son grand potentiel forestier,

la RDC s’est avérée, depuis le 7 décembre

2016, grâce au document final du Programme de réductions des émissions

dans la zone de Maï-Ndombe, éligible au portefeuille du Fonds carbone.

Ce qui lui ouvrirait grandement la voie à la signature d’un contrat

d’achat-vente des crédits des émissions ( CAVRE – ERPA) du Programme

RE de Maï-Ndombe, ainsi que l’accès aux financements de nombreux

bailleurs de fonds.

Aux idées préconçues de certains participants à cet atelier, selon

lesquelles la Coordination nationale REDD et la Banque mondiale ne

négocient pas assez à leur avantage, Victor Kabengele a souligné les

efforts déployés par sa structure depuis l’origine de ce projet,

l’élaboration des documents servant de base de travail pour les

négociations futures, tandis que Laurent Valiergue a plaidé pour une

prise en compte des avancées de réunions précédentes auxquelles ont

été associées la plupart des parties prenantes. Ne vous entredéchirez

pas, a conseillé Laurent Valiergue, avant de prévenir qu’il serait

imprudent de tout remettre en cause, afin de revenir à la case départ.

A cause de tergiversations, le risque est que les bailleurs de fonds

pourraient oublier la RDC et s’intéresser à d’autres pays.

