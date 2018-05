Sénat : la loi relative au partenariat public-privé adoptée

Les secteurs public et privé peuvent désormais œuvrer dans un partenariat gagnant-gagnant en vue de promouvoir le développement de la République Démocratique du Congo. L’instrument ou cadre juridique qui faisait défaut est là. En effet, la loi relative au partenariat public-privé a été votée au Sénat au cours de la séance plénière y consacrée.

Composée de 7 titres et 115 articles, la loi relative au partenariat public-privé a pour objectif principal : rendre l’économie nationale plus compétitive en boostant sa relance. Ce qui exige la libération de l’économie, la construction et la modernisation des infrastructures de base en vue de promouvoir le développement et rendre des services de qualité à la population.

«Les besoins du pays en termes d’infrastructures et d’équipements, l’impact de ces derniers sur son développement et les coûts importants que requièrent leur construction, leur réhabilitation et/ou leur acquisition amènent le Gouvernement à solliciter la participation du secteur privé à leur conception, leur financement et/ou leur exploitation. Le secteur privé est donc appelé à jouer un rôle moteur

dans le développement du pays, celui de la création de richesses

nationales et de l’emploi.

Pour attirer le secteur privé à répondre à cette ambition, il est mis

en place un cadre juridique qui assure notamment aux partenaires

privés la rentabilité de leurs investissements.

Le partenariat public-privé constitue une solution innovante qui

permet la rencontre des intérêts respectifs des partenaires, d’une

part, pour l’Etat, la préservation de l’intérêt général en rendant un

service public de qualité à la population et d’autre part, pour le

secteur privé, le retour sur investissement et le profil. Il réduit

sensiblement le recours aux ressources budgétaires pour le financement

des infrastructures et équipements, et a l’avantage de mobiliser

celles provenant du secteur privé », lit-on dans l’exposé des motifs.

La loi tire son fondement dans l’article 122, points 3, 8 et 11 de la

Constitution qui définit le régime juridique applicable aux contrats

de partenariat public-privé et fixe les principes et la procédure

relatifs à leur conclusion, exécution, suivi et contrôle, le règlement

de leur contentieux, le régime juridique des biens nécessaires à leur

exécution ainsi que les obligations des parties.

Par ailleurs, on renseigne que le partenariat privé est sélectionné à

l’issue d’une procédure d’appel d’offres garantissant la transparence,

la concurrence, l’égalité et l’objectivité. Le gré à gré n’est accepté

qu’à titre exceptionnel.

Des innovations importantes apportées dans le cadre la présente loi

portent notamment sur : l’intégration dans l’arsenal juridique

congolais de la notion de contrat de partenariat ; l’acceptation de

l’offre spontanée ; l’institution d’un établissement public d’appui

chargé notamment de conseiller et d’assister le gouvernement et les

autorités contractantes dans la conception et la conclusion des

contrats de partenariat public-privé.

En outre, la présente loi confirme les organes institués par la loi

relative aux marchés publics dans leurs fonctions de régulation et de

contrôle à priori de délégation de service public et de contrat de

partenariat public-privé. Toutefois, elle n’abroge pas les

dispositions des lois particulières ou spéciales régissant les

contrats de partenariat public-privé.

Il faut noter qu’au cours de la plénière d’hier, les sénateurs ont

aussi adopté la loi modifiant et complétant la loi n°08/011 du 14

juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec

le Vih/Sida et des personnes affectées.