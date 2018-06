Sénat : la loi sur la Cour des comptes adoptée

Cinq lois ont été adoptées par les sénateurs, au cours de la séance

plénière d’hier. Parmi elles, il y avait la proposition de loi

organique portant composition, organisation et fonctionnement de la

Cour des comptes. Les quatre autres étaient des lois de ratification.

Dans l’exposé, on note que l’existence de la Cour des comptes en

République démocratique du Congo remonte à la période coloniale,

allant de 1908n au 30 juin 1960. L’article 13 de la charte coloniale

confiait à ce service public le contrôle des finances de la colonie.

Après l’indépendance, la loi fondamentale du 19 mai 1960, en son

article 254, avait maintenu le contrôle de la Cour des comptes de la

Belgique sur les finances du jeune Etat, pour l’exercice budgétaire

1960 qui était déjà entamé. Et son organisation en tant que service

d’un Etat indépendant trouve son fondement dans la promulgation de la

loi du 16 avril 1963. La Cour des comptes a fonctionné sous l’empire

des articles 152 et 154 de la Constitution de Luluabourg du 1er août

1964.

Le coup d’Etat de novembre 1965 l’avait d’abord dissoute pour la

réhabiliter deux ans plus tard, soit par l’article 107 de la

constitution du 24 juin 1967.

« Malgré toutes ces mutations, intervenues ultérieurement dans les

structures et les compétences des diverses institutions de la

République, qu’elles résultent de l’Acte constitutionnel de la

transition, du décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997, de la

constitution de la transition du 4 avril 2003 ou de la constitution du

18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, aucune

modification n’a été apportée aux textes organisant la Cour des

comptes », soutient-il dans l’exposé des motifs.

Ainsi, la présente loi vise à harmoniser les textes régissant la Cour

des comptes afin de les adaptes au nouvel ordre constitutionnel et à

la législation en vigueur ainsi qu’aux normes internationales en la

matière de contrôle des finances publiques ; à corriger les

imperfections et combler les lacunes relevées dans les textes

antérieurs ; à renforcer le pouvoir de contre de la Cour des comptes.

Pour ce faire, la nouvelle apporte également de nombreuses innovations.

Dom