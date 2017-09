SENAT : Kengo « l’Accord de la Saint Sylvestre reste la seule piste pour sortir le pays de la crise »

Le président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo, a prévenu l’opinion que contrairement aux us et coutumes du Parlement congolais, l’examen et le vote du Budget de l’Etat pour l’exercice prochain ne constitueront pas l’unique priorité pour la session de septembre 2017. Il l’a dit dans son discours d’ouverture officielle de la session, le vendredi 15

septembre 2017.

Les questions liées au social des Congolais, à la relance de

l’économie par la stabilisation du cadre macroéconomique, au processus

électoral avec des lois y afférentes ainsi que celle devant donner une

existence légale et juridique au Conseil National de Suivi de l’Accord

(CNSA) font également partie des priorités à expédier au cours de

cette session.

Après avoir expliqué les circonstances dans lesquelles s’ouvre la

session ordinaire du Parlement de septembre 2017, le président du

Sénat a salué la détermination dont les Congolais ont fait montre pour

faire taire leurs divergences afin de parvenir à l’Accord global et

inclusif de la Saint Sylvestre qui, selon lui, constitue pour le

moment la seule piste susceptible de sortir le pays de la crise qui le

mine.

Il n’est pas allé par quatre chemins pour brosser un tableau sombre

de la situation que traverse le pays, avec à l’affiche la crise aiguë

que connaissent les Congolais, l’insécurité qui persiste à travers le

pays, avant de lancer un appel aux acteurs politiques de transcender

des intérêts égoïstes pour privilégier le bien-être commun.

« Sur le plan social, les indicateurs sont ternes. Par ci, par-là,

l’insécurité prend du terrain. L’homme devient un loup pour l’homme.

Des évasions massives de prisonniers sont enregistrées au grand dam

des forces de sécurité et de la population entière. Cette dernière

tombe de l’enlisement institutionnel.

Les hommes politiques ne peuvent pas rester indifférents face à

l’acuité de cette crise.

C’est ici le moment de taire l’égo au profit du bien commun. Dans un

élan nationaliste, nous avons le devoir républicain de puiser en nous

les énergies nécessaires pour des solutions conformes aux attentes du

souverain primaire. Il s’agit de concilier les contraires, au regard

des engagements consentis par tous, pour une sortie de crise

heureuse».

A cet effet, il a rappelé à la CENI son devoir républicain, mieux

l’obligation de publier un calendrier électoral acceptable par tous.

Et le gouvernement, à son tour, est invité à mettre à la disposition

de la CENI tous les moyens nécessaires à la réalisation d’élections

crédibles.

« Quant au Parlement, nous avons l’obligation de doter le pays de la

loi organique sur le CNSA et des lois relatives aux élections ».

Par ailleurs, il a indiqué que le budget de l’Etat pour le prochain

exercice est basé sur les paramètres ci-après : taux de croissance PIB

4,60%, taux d’inflation moyen 25,10%, taux de change moyen pour 1

dollar 1.889,50 Fc, PIB nominal 68.617,10 Fc.

Par ailleurs, il a critiqué la stagnation des recettes de l’Etat due

non seulement à la baisse des recettes minières et pétrolières, mais

également aux mauvaises performances des services mobilisateurs de

recettes.

Par contre, avec la remontée des cours des principaux produits

miniers exportés, Léon Kengo émet le souhait de voir le gouvernement

se déployer pour changer les choses dans le sens de l’amélioration du

vécu de la population.

Pour y parvenir, il devra accélérer le dépôt des projets de lois à

caractère économico-financier afin de permettre au Parlement de les

voter en urgence en vue de le doter des matériaux nécessaires à la

mobilisation des recettes. Dom