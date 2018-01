Sénat : adoption hier du nouveau Code minier

C’est au cours d’une séance plénière marathon, ponctuée d’une pause, que les sénateurs ont adopté hier mercredi 24 janvier le nouveau Code minier qui modifie et complète celui du 11 juillet 2002.

Le gouvernement qui l’a initié, justifie sa démarche par le souci

d’attirer davantage d’investisseurs. Car, a-t-il constaté, l’ancien

Code de 2002 s’est révélé peu attractif pour les investissements à

cause de son régime douanier et de change.

On note que l’application de ce Code, de juillet 2002 à décembre

2016, a donné les statistiques ci-après :

– le passage de 35 entreprises minières à 482 détentrices des droits

miniers et de carrières ;

– le passage de 679 droits miniers et de carrières validés et

conformes à 2447, répartis de la manière suivante : 1387 permis de

recherches, 495 permis d’exploitation, 9 permis d’exploitation de

rejets, 135 permis d’exploitation de petite mine, 150 autorisations

des recherches de produits de carrières, 271 autorisations

d’exploitation de carrière permanentes.

Quant à la production, elle est passée en métaux contenus, de 27.359

à 1.035.631 tonnes pour le cuivre, de 11.865 à 69.038 tonnes pour le

cobalt et de 828 à 12.587 tonnes pour le zinc. La production

industrielle de l’or, qui avait disparu des statistiques est réapparue

avec des modifications de 23.539 kgs en 2014, 31.878 kgs en 2015 et

30.664 kgs en 2016.

Toutefois, l’essor du secteur minier censé rapporter à l’Etat des

recettes substantielles pour son développement économique et social,

n’a pas su rencontrer ces attentes, souligne le gouvernement dans

l’exposé des motifs du projet de loi modifiant et complétant la loi

n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier.

Voilà ce qui a conduit à reconsidérer le code minier de juillet 2002,

et son application. Parce qu’on a relevé un certain nombre de lacunes

et faiblesses dans son chef. Il s’agit notamment de :

– La survivance du régime conventionnel et de celui du droit commun,

ainsi que la clause de stabilité des droits acquis sur une période de

dix ans, impactant régulièrement le rendement de régime fiscal et

douanier ;

– L’insuffisance des dispositions relatives au gel des substances

minérales dans les périmètres couverts par les droits miniers et de

carrières ;

– La médiocrité de la quotité de participation de l’Etat dans le

capital social des sociétés minières ;

– Le faible taux des droits fixes pour l’enregistrement des

hypothèques et des contrats des cessions ;

– L’extension, sans conditions préalables, des régimes privilégiés du

code aux sous-traitants et sociétés affiliées aussi qu’aux titulaires

des droits miniers en production depuis plusieurs années ;

– L’éligibilité aux droits miniers et de carrières des personnes

physiques peu susceptibles de disposer des capacités financières et

techniques exigées des droits miniers et de carrières ;

– La question des profils excédentaires engendrés par des prix du

marché en très forte hausse et leur répartition ;

– L’absence d’un contrat type, référence pour l’élaboration des

contrats de partenariat engageant les sociétés publiques ;

– L’absence d’un cahier de charge type reprenant les obligations

socio-environnementales des opérateurs miniers vis-à-vis des

populations locales ;

– Le manque de transparence et le faible profil retiré par l’Etat

congolais de l’exploitation des substances minérales de son sol et de

son sous-sol.

Voilà les raisons qui justifient la présente révision du code minier

de juillet 2002. Celle-ci, poursuit le gouvernement, est motivée d’une

part par le souci d’accroître le niveau de contrôle de la gestion du

domaine minier de l’Etat, des titres miniers et des carrières, de

repréciser les éléments relatifs à la responsabilité sociale et

environnementale des entreprises minières à l’égard des communautés

affectées par leurs projets, d’équilibrer le régime fiscal, douanier

et de change dans le cadre du partenariat entre l’Etat et les

opérateurs miniers. Et d’autre, par le besoin législatif de conformer

le code minier à l’évolution du contexte politico-administratif

marquée par la nouvelle constitution adoptée en 2006 mettant en jeu

des nouveaux intervenants dans la gestion du Code.

Par ailleurs, le nouveau Code minier comporte plusieurs innovations

parmi lesquelles on a :

– L’inclusion du stockage, de la détention et du transport des

substances minérales dans le champ d’application du présent Code ;

– La restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule

personne morale ;

– Le prélèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le

capital social des sociétés minières ;

– Le paiement des droits proportionnels ;

– Le renforcement des conditions d’octroi, de transformation,

renouvellement et cessation des droits miniers et de carrières ;

– La prise des mesures incitatives à l’endroit des provinces enclavées

et en déficit d’infrastructures afin de permettre leur essor

économique ;

– Le retrait des droits miniers et récupération du périmètre ;

– La restriction d’accès à l’exploitation artisanale aux personnes

physiques majeures de nationalité congolaise, membres d’une

coopérative agréée ; etc.

