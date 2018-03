Séminaire de formation idéologique : après la Tshangu, Ramazani Shadary dans le District de la Funa

Après la Tshangu, le week-end dernier, le Pprd, a le mardi 27 mars

2018, mis le cap sur le district de la Funa. La place dite Ymca,

située dans la commune de Kalamu, a refusé du monde. Dans le cadre du

réchauffement et de réarmement moral, l’actuel secrétaire permanent du

PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary, y est descendu pour procéder à la

présentation et l’installation du nouveau secrétaire exécutif

provincial ainsi que des secrétaires exécutifs des différentes

communes de la Funa, qui, comme on le sait, est à la fois un district

et une circonscription électorale de poids. Le Secrétaire permanent du

Pprd en a profité pour sensibiliser les différentes bases venues des

communes de Bandalungwa, Bumbu, Kalamu, Kasa Vubu, Makala, Ngiri

Ngiri, Selembao. S’exprimant en lingala, Emmanuel Ramazani Shadary a

insisté sur la ferme volonté de cette formation politique de gagner

les élections à tous les niveaux lors des prochaines joutes

électorales.

Au passage, Ramazani Shadary a taclé les politiques qui hier

envoyaient des gens dans la rue pour réclamer ce que tout le monde

attend, à savoir les élections. « le Congo a besoin des candidats

présidents réellement nationalistes », s’est-il écrié.

«Après la Tshangu, nous sommes ici pour gagner les élections à tous

les niveaux», a déclaré Ramazani Shadary. Parmi les nominés, il y

avait Julie Mambulu investi comme nouveau numéro un du Pprd à la Funa.

À ses côtés, d’autres personnalités ont été nommées à tous les niveaux

pour être les fers de lance du Pprd dans le corps-à-corps sur terrain.

Sensible au casse-tête des kinois face à la hausse des prix du pain,

le Pprd s’est engagé à plaider auprès du Ministre de l’Economie pour

que les prix restent inchangés. Comme marque d’ouverture, loin de se

gêner, Ramazani Shadary a apprécié la sincérité de la population sur

ce dossier.

Des observateurs notent que sous les effets des initiatives de

Ramazani Shadary, le Pprd, subit une cure de jouvence car de plus en

plus des jeunes expriment les vœux d’embarquer dans ce navire. Au

cours de son adresse, Ramazani Shadary a précisé deux choses. A savoir

que d’un il ne s’agit pas d’une campagne électorale. De deux, pour

maintenir sa vivacité, le Pprd bénéficie des contributions de toute

nature provenant des cadres et militants locaux et des gens de bonne

volonté qui croient au combat que ce parti continue à mener sur le

terrain depuis sa création.

Mercredi, toujours dans la cadre de la formation idéologique, le

Secrétaire Permanent du PPRD a ouvert les travaux du séminaire de

formation idéologique et d’immersion politique des animateurs des

organes de base de la Funa. On a noté la présence fort remarquée de

certains membres récemment nommés pour animer l’exécutif provincial, à

savoir Jully Mambulu aux côtés de de ses adjoints provenant de 7

communes qui composent ce district.

L’exposé du chef de l’exécutif national du parti présidentiel a porté

sur le nouveau fonctionnement du parti, les stratégies de son

enracinement et sa visibilité dans la Funa, la discipline, la

régularité des réunions et le respect des textes qui régissent la

marche du parti appelé à gagner les élections à tous les niveaux avec

le concours de chaque militant et cadre. D’autres orientations

stratégiques et tactiques ont été données aux nouveaux nominés.

Un autre élément marquant : le Comité exécutif va désormais occuper

le bureau de l’ancien Interfédéral situé sur l’Avenue Sendwe. Les

secrétaires permanents Adjoints, Béatrice Lomea, Willy Bakonga, Willy

Ngopos, Lucain Kasongo, quelques secrétaires Exécutifs nationaux et le

Dircab du Secrétaire Permanent ont assisté aux assises de ce séminaire

de remise à niveau en prévision des échéances électorales qui

pointent à l’horizon.

F.M.