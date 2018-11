« Semaine Africaine de l’Industrialisation » à Addis-Abeba

By lephare

A l’Initiative de la Commission de l’Union Africaine, à travers son département de Commerce et de l’Industrie, la « Semaine Africaine de l’Industrialisation » va se tenir du 18 au 23 novembre 2018, à Addis-Abeba, en Ethiopie. A en croire un communiqué de l’Union Africaine, c’est le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est également président en exercice de l’Union Africaine, qui va procéder à l’ouverture solennelle de ces assises. Ce forum connaîtra la participation des Chefs d’Etat, des délégués des communautés économiques régionales (CER), ainsi que des agences des Nations Unies.

On indique que ce forum est dicté par l’importance de l’industrialisation en tant que moteur du développement inclusif et durable. La « Semaine Africaine de l’Industrialisation » (AIW2018) vise à renforcer la prise de conscience et la compréhension de la dynamique de l’industrialisation à travers l’espace continental.

Il s’agira de mobiliser davantage le secteur privé africain et les partenaires à la coopération pour renforcer le dialogue sur le programme panafricain d’industrialisation, en insistant sur la manière dont le développement des chaînes de valeur régionales peut être un catalyseur majeur pour le renforcement des capacités, la production industrielle, surtout que l’Afrique se trouve dans la phase de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale.

La « Semaine Africaine de l’Industrialisation » (AIW2018) sera aussi une opportunité pour mettre en œuvre le « Plan de Développement Industriel Accéléré pour l’Afrique » (AIDA), le « Plan de Fabrication des Produits Pharmaceutiques pour l’Afrique (PMPA), la stratégie en faveur des PME, la stimulation du commerce intra-africain et de la zone de libre-échange continentale africaine mais également pour réfléchir sur la Troisième Décennie du Développement Industriel de l’Afrique (IDDA III), dans le contexte de l’Agenda 2063.

Il sied de signaler que la 1ère Conférence Afrique Pharma UA-NEPAD sera l’un des événements-phares de la « Semaine de l’Industrialisation de l’Afrique » (AIW). Celle-ci sera organisée conjointement par le Département du Commerce et de l’Industrie, le Département des Affaires Sociales ainsi que l’agence du NEPAD, du 19 au 21 novembre 2018. Son but est de contribuer aux efforts visant à stimuler la production locale des médicaments essentiels. La conférence impliquera toutes les institutions continentales concernées, les partenaires au développement, les agences des Nations Unies, les États membres et le secteur privé.

Outre cela, la « Semaine Africaine de l’Industrialisation » sera également marquée par plusieurs ateliers chargés d’évaluer les progrès, les réalisations ainsi que les défis auxquels les gouvernements africains sont confrontés dans le développement de leurs secteurs industriels. Elle servira naturellement d’interface entre entreprises et Etats en vue d’améliorer les perspectives de développement des partenariats et de promotion des investissements.

Il est prévu aussi la tenue du forum continental sur les chaînes de valeur régionales et la mobilisation des fabricants africains, pour soutenir le lien entre les chaînes de valeurs régionales africaines et l’offre de valeurs mondiales.

Le deuxième symposium sur les zones économiques spéciales et l’industrialisation verte, le réseau des entreprises africaines catalysant la productivité des PME et des jeunes entreprises; l’entreprenariat des jeunes pour réduire les migrations ; l’autonomisation des femmes et des jeunes dans le développement des entreprises ainsi que le financement de l’industrialisation en Afrique figure aussi à l’agenda des organisateurs.

Melba Muzola