Selon l’OMS, il n’existe pas de vaccin contre Ebola jusque-là

Aucun vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola n’est encore

disponible. Cette affirmation est de l’Organisation Mondiale de la

Santé (OMS) lors d’un briefing avec des professionnels des médias le

samedi 3 juin 2017 à son siège, dans la commune de la Gombe. Il y a

plusieurs vaccins candidats en phase d’expérimentation. Ces vaccins ne

sont pas homologués car devant encore remplir certaines conditions.

Ce qui était présenté comme vaccin contre cette fièvre hémorragique

lors de l’épidémie en Afrique de l’Ouest était arrivé tardivement et

n’avait pas permis de tirer les conclusions requises. Car, l’on ne

pouvait connaître son efficacité que si l’épidémie était encore sur

le terrain et que les femmes enceintes et enfants l’avaient reçu.

Pour ce qui est des derniers cas d’Ebola découverts à Likati, dans

la province du Bas Uélé, l’OMS a soutenu que la situation est sous

contrôle. Il n’y a pas de restriction de voyage. Contrairement à ce

qu’avait connu l’Afrique de l’Ouest, la République Démocratique du

Congo a un système de détection très efficace et la population ne se

cache pas une fois malade.

Cette maladie présente des signes cliniques qui se confondent avec

des symptômes d’autres maladies. Il s’agit des maux de tête, fièvres,

diarrhée, fatigue importante, yeux rouges, nausée, vomissements, etc.

Et, comme la RDC a un laboratoire spécialisé, lorsque le personnel

soignant d’une contrée constate les mêmes signes cliniques chez un

certain nombre des patients, des échantillons sont prélevés pour en

connaître un peu plus.

Car, pendant la période d’incubation qui est d’une à deux semaines,

le malade n’est pas dangereux et ne transmet pas la maladie. Une fois

que la maladie se déclenche, il est difficile pour le médecin de la

détecter dans les 4 à 5 jours.

Cinq axes stratégiques pour lutter contre cette maladie ont été

définit à l’intention des hommes et femmes des médias : un plaidoyer

auprès des acteurs politico administratives, la mobilisation sociale,

une communication pour le changement social et comportemental, le

renforcement des capacités de communication, une suivi et Evaluation

enfin, la mise en place d’une coordination.

Pour ce qui est de la transmission de la maladie, le vecteur

principal reste la chauve- souris. Celle-ci la transmet à la faune

sauvage ainsi qu’à l’homme. D’où, le respect de toutes les directives

données à la population qui a la chasse comme moyen de survie.

Yves Kadima