Selon Lambert Mende  « Violences au Kasaï : Kinshasa n’est ni complice, ni impliqué »

Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et Médias, était

encore une fois, hier jeudi 21 décembre, face aux journalistes. Au

menu : l’état de la Nation avec à l’affiche les sujets d’actualité de

l’heure. Ainsi, la nouvelle loi électorale adoptée dernièrement par le

parlement, le processus électoral et le dossier des violences qu’a

connues l’espace Grand Kasaï exhumé à la faveur de la dernière enquête

de RFI et Reuters, ont constitué les sujets dominants de la

communication du porte-parole du gouvernement.

Concernant le processus électoral, il a, après avoir salué la

publication par la Ceni du calendrier électoral, souligné que le

gouvernement est respectueux de ses engagements pour faire aboutir le

processus. « Le gouvernement conforme sa détermination à mettre à la

disposition de la centrale électorale les fonds prévus à cette fin

selon le chronogramme convenu ». Il a précisé, à cet effet, que les 60

millions de dollars venaient d’être décaissés suivant le programme de

la Ceni pour les opérations prévues en janvier 2018.

Quant à la loi électorale, Lambert fait savoir que son adoption par

les deux chambres du parlement, a été facilitée par le gouvernement,

pour l’avoir déposée dans les délais. C’est une preuve de la volonté

de l’Exécutif national de remplir scrupuleusement ses engagements.

Enfin, le porte-parole du gouvernement s’est appesanti sur l’enquête

de Rfi et Reuters au sujet du procès des présumés éléments de Kamina

Nsapu en cours à Kananga, au Kasaï central.

Pour Lambert Mende, cette enquête menée par les deux médias

occidentaux vise à rendre le gouvernement congolais responsable ou

complice de l’assassinat des deux experts de l’Onu dans le Kasaï

Central au mois de mars 2017. Il s’est mis, pour ce faire, à donner

quelques détails en rapport avec les témoignages recueillis dans le

cadre du déroulement dudit procès à Kananga.

En fait, le ministre a expliqué comment les deux experts étaient

arrivés à Kananga et le processus de leur déplacement de la ville pour

se rendre à Bunkonde, à près de 80 kms, où ils seront malheureusement

tués. On retient qu’ils venaient de Goma par un vol de la Monusco et

non de Kinshasa.

Après sa communication, Lambert Mende s’est livré comme d’habitude au

jeu des questions et réponses. Invité à dire un mot sur la

dénonciation selon laquelle le texte de la loi électorale adopté par

l’Assemblée nationale n’était pas celui discuté et adopté au conseil

des ministres, il a dit qu’il s’agit là d’une question dépassée. Dès

lors que la matière est adoptée par le parlement, c’est ce dernier qui

s’en approprie.

Comment se sent-il en tant que l’une des personnalités dont les

sanctions ont été reconduites par l’Union européenne ? Réponse : l’UE

n’a pas le pouvoir ni le droit d’agir ainsi. C’est pourquoi le

gouvernement a saisi la cour européenne de justice, et attend la

suite. Dom