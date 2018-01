Sécurité sociale en Afrique Centrale : les Etats interpellés

La ville de Kinshasa a abrité, du 22 au 23 janvier 2017, les travaux

du deuxième séminaire technique trienium 2017-2019, organisé par le

bureau de liaison de l’Association Internationale de la Sécurité

Sociale pour l’Afrique Centrale (BLAISAC), en collaboration avec

l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS), dont le comité de

gestion est dirigé par Agnès Mwad Katang.

Organisé à l’intention des membres des caisses nationales de

sécurité sociales des pays d’Afrique Centrale, à savoir le Gabon, le

Cameroun, la République Centrafricaine et la RDC, ce séminaire était

axé sur « la problématique de l’investissement des fonds de la

sécurité sociale ». La cérémonie de clôture était présidée par le

ministre d’Etat en charge du Travail et Prévoyance Sociale, Lambert

Matuku Memas dans la soirée du mardi 23 , à Kempisky Fleuve Congo

Hôtel.

Neuf recommandations principales sont sorties de cette rencontre, à

savoir approfondir la réflexion sur la diversification des placements

des fonds de la sécurité sociale ; sensibiliser les pouvoirs publics

sur la nécessité d’une plus grande flexibilité de la loi en matière

d’investissements des fonds de la sécurité sociale ; conscientiser les

pouvoirs publics afin de limiter les interférences dans les décisions

des organismes de sécurité sociale ; favoriser la mise en place des

comités de placement dans les organismes de sécurité sociale des Etats

membres du BLAISAC ; tenir compte des lignes directrices lors de la

prise des décisions d’investissement et élaborer un plan de gestion

des risques en vue du suivi et de l’évaluation des investissements ;

autonomiser les conseils d’administration en matière des décisions

d’investissement et les doter d’un Dashboard pour le suivi des

investissements ; faire correspondre les investissements à la nature

des ressources investies et les faire précéder d’études de faisabilité

; tenir compte des délais de récupérations dans les investissements ;

et enfin assurer le renforcement des capacités du personnel chargé des

investissements.

Pour une meilleure compréhension des objectifs assignés à leur

travaux, les participants étaient conviés à suivre les communications

du professeur Jean Mpiana, spécialiste en droit de sécurité sociale de

l’Université de Kinshasa et de Jean-Pierre Lueteta, expert en gestion

des projets.

En outre, ils se sont livrés au partage des expériences sur la

question spécifique de la sécurité sociale dans leurs pays respectifs.

A cet effet, trois exposés étaient faits au sujet des caisses

nationales de sécurité sociale de la RCA et du Gabon ainsi que de

l’INSS pour le compte de la RDC.

La RDC déterminée à mettre en œuvre les recommandations

Après la lecture du rapport final, le ministre d’Etat en charge du

Travail et de la Prévoyance Sociale a, au nom du gouvernement, s’est

dit satisfait des recommandations issues des travaux, soulignant à

l’occasion que ces dernières permettront aux travailleurs de garantir

leur vieillesse.

De son côté, Agnès Mwad Katang, directeur général de l’INSS a, dans

son adresse, invité ses homologues venus d’ailleurs ainsi que les

gestionnaires des caisses nationales de sécurité sociale de la

République Démocratique du Congo à multiplier les efforts pour gagner

le pari de la sécurisation de l’avenir des personnes du troisième âge.

«Quel que soit l’environnement dans lequel évolue un organisme de

sécurité sociale, la constitution des réserves est fonction d’une

vision managériale caractérisée par une discipline rigoureuse et une

rationalité dans la gestion des ressources disponibles », a-t-elle

souligné.

Le n°1 de l’INSS a indiqué qu’il est évident d’admettre ce principe

d’investissement socialement responsable. Mais, il y a lieu d’y

associer la dimension économiquement rentable pour que

l’investissement ne conduise pas à une perte financière susceptible de

rompre l’équilibre du régime et mettre ainsi en péril les intérêts des

assurés et prestations sociales. C’est pourquoi, elle a fait savoir

qu’il était nécessaire d’adopter une organisation financière

convenable à travers des politiques et principes de base pour

l’investissement de réserve de la sécurité sociale.

Il sied de noter que ce séminaire a connu la participation

des délégués de la MUPEMNET de la Côte D’Ivoire ainsi que de la

Mutuelle de Santé des Enseignants du Congo (MESP Asbl), de la Caisse

Nationale de la Sécurité Sociale des Agents Publics de l’Etat

(CNSSAP), de la Caisse de Retraite de la Banque Centrale du Congo et

du Secrétariat Général à la Prévoyance sociale.

Dorcas NSOMUE