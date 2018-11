Sanctions contre Shadari, sondages, meeting au Stade Tata Raphaël : des cadres du FCC s’expliquent

Des ténors du comité stratégique du Front Commun pour le Congo (FCC)

avec à leur tête Néhémie Mwilanya, le directeur de cabinet du Chef de

l’Etat et coordonnateur de ladite plateforme, étaient face aux médias

le vendredi 2 novembre 2018 à l’hôtel Pullman.

Au menu : les sanctions de l’UE contre Ramazani Shadari, les sondages

réalisés dernièrement créditant tantôt le dauphin de Joseph Kabila

d’un score élogieux ou peu flatteur, la polémique autour du meeting du

Stade Tata Raphaël « STR », et la machine à voter, etc.

Répondant aux préoccupations de la presse, Mwilanya Wilondja, a

relayé par moments par Azarias Ruberwa, Joseph Kapika, Tshibangu

Kalala…, autres membres du gouvernement, a affirmé avoir relevé ceci :

la quasi-totalité des médias ont fait état du raz de marée réalisé au

STR le 27 octobre 2018. Ce temple du football a refusé du monde ce

jour-là.

Quant à la polémique née autour de l’utilisation des deniers publics

pour réussir ce pari, il a soutenu que contrairement aux mœurs

d’antan, on recourt désormais à la chaine de dépenses pour les

décaissements des fonds publics. Les compatriotes affectés à cette

chaine de dépense sont des fonctionnaires dont certains sont proches

de l’opposition, a-t-il noté. Pour le directeur de cabinet du Chef de

l’Etat, ce problème est une digression à laquelle on ne doit pas

accorder du crédit.

Abordant la question des sanctions, Azarias Ruberwa a précisé que

leur camarade n’est pas condamné par la justice, moins encore

poursuivi par la CPI. A l’en croire, ces sanctions sont à caractère

politique censées disparaître à l’avenir. En clair, la communauté

internationale voulait se rassurer que la RDC allait organiser les

élections.

Joseph Kapika a fait savoir que chez lui à Kazumba au Kasai Central,

les Congolais de ce coin du pays ne connaissent pas ces sanctions.

En ce qui concerne les sondages réalisés dernièrement par les Points

donnant Shadari vainqueur de la course de fond du 23 décembre 2018 et

ceux effectués par Bercy et le Groupe d’Etudes pour le Congo (GEC), où

leur candidat est crédité d’un score faible (16%) , ce ministre d’Etat

a fustigé la partialité de l’animateur du GEC. «Ce monsieur a choisi à

dessein la période de l’après meeting du Stade Tata Raphaël pour

publier ses sondages. Ayant été expulsé de la RDC, il est animé par un

esprit revanchard. Il en est de même du documentaire sur la RDC

réalisé par ce monsieur», a-t- il rélevé.

A la question de savoir si le FCC gardera sa sérénité au cas où

l’opposition arrivait à désigner son candidat commun, Mwilanya a

soutenu que leur structure est cohérente tandis que le tâtonnement

prédomine de l’autre côté. «Les amis d’en face auront des

difficultés pour élaborer un programme commun car il va se poser le

problème des egos. Et s’ils ont ce programme, ils l’auront à

l’arraché», a-t-il affirmé.

Tshibangu Kalala a pris le relais pour souligner que les cadres du

FCC ont intérêt à mouiller leurs chemises et éviter de tomber dans

l’autosatisfaction. Et d’ajouter que la désignation d’un candidat

commun de l’opposition ne les regarde pas, leur problème est celui

d’être en adéquation avec le peuple.

«Le FCC n’est-il pas un monstre à deux têtes quand on voit d’un côté

la coordination et de l’autre un comité stratégique ?

A cette préoccupation d’un des confrères présents au Pullman, le

ministre Bongongo a indiqué qu’au FCC, on privilégie le débat. Il y a

naturellement des divergences mais le coordonnateur est là pour

harmoniser les vues.

Quant à l’utilisation de la machine à voter, Félix Kabange est revenu

sur les questions de l’UDPS adressées à la CENI et les 15

recommandations de la fondation britannique pour une meilleure

utilisation de ladite machine. Il a fait savoir que certaines

remarques soulevées par ladite fondation avaient été déjà prises en

compte par la CENI. Pour ce ministre, la polémique autour de

l’utilisation de la machine à voter ne devrait plus exister.

Jean-Pierre Nkutu