La SADC satisfaite du travail de la CENI

La République Démocratique du Congo étant membre de la SADC « », les

problèmes majeurs de ce pays situé au cœur de l’Afrique préoccupent

les Etats membres de cette organisation. C’est ainsi qu’une délégation

a ajourné à Kinshasa du 05 au 07 septembre 2018. L’objectif de sa

visite était d’échanger avec les membres de la Commission Electorale

Nationale Indépendante sur l’état des préparatifs des élections du 23

décembre prochain et les questions relatives à l’appui technique.

Cette visite de solidarité doublée d’une mission de pré-évaluation du

processus électoral était à la base de la présence de la délégation

conjointe Forum des Commissions Electorales (ECF) et la Communauté des

Etats de l’Afrique Australe (SADC) conduite par Notemba Tjipueja, Chef

de mission et également Présidente de la Commission électorale de la

Namibie.

La première séance de travail était animée par le vice-président de

la CENI, Norbert Basengezi Katintima, en présence des membres du

Bureau de la CENI. Le chemin parcouru ainsi que les activités

programmées depuis la publication du calendrier électoral ont été

passés en revue de même que les difficultés rencontrées et surmontées.

La délégation a pris connaissance du début de l’opération d’affichage

progressive des listes provisoires des électeurs, conformément à l’une

des recommandations de la Mission d’audit de l’Organisation

Internationale de la Francophonie (OIF).

Dans un autre registre, le vice-président a souligné que la Cour

constitutionnelle a rendu ses arrêts sur le contentieux électoral pour

les candidatures à l’élection présidentielle et l’ouverture, depuis le

jeudi 06 septembre 2018, du contentieux des candidatures à la

députation nationale, et, que son organisation attend les arrêts de la

Cour constitutionnelle pour publier les listes définitives le 19

septembre 2018.

Vu la pertinence et la taille du travail auquel la CENI doit faire

face, la centrale électorale a suggéré à ses invités de faire

accréditer des observateurs nationaux et internationaux entre le 08

novembre et 10 décembre 2018. La CENI a exprimé ses attentes

vis-à-vis de la mission de l’ECF-SADC en vue de :

– faire accréditer ses propres observateurs électoraux en RDC en vue

de relever le défi de la crédibilité des prochaines élections ;

– sensibiliser les parties prenantes au processus électoral (partis

politiques de l’opposition et de la majorité, les organisations de la

société civile,…) à l’adhésion et au respect strict du Code de bonne

conduite et de la Charte de bonne conduite mais aussi à l’observation

des listes affichées ;

– affecter des experts permanents (IT) à la CENI pour un appui

technique comme c’est le cas pour le PUND/PACEC et la MONUSCO qui ont

leurs experts au siège de Kinshasa et dans les provinces ;

Au sortir de leur rencontre, NOTEMBA TJIPUEJA, et sa suite ont

unanimement salué les avancées du processus électoral de même que

l’engagement de la CENI à organiser des élections transparentes,

crédibles et apaisées.

La Délégation ECF-SADC a renouvelé son engagement à poursuivre sinon

à renforcer son appui technique à la CENI, tout en encourageant

celle-ci à maintenir les cadres d’échanges permanents avec les parties

prenantes au processus électoral.

Dans la foulée, la délégation de l’ECF-SADC a invité la CENI à

rehausser de sa présence la Conférence annuelle des Commissions

électorales qui se tiendra du 22 au 27 octobre 2018 au Lesotho. Cette

conférence, qui se veut également élective, sera présidée par le

Premier Ministre du Lesotho et abordera notamment les questions de

l’indépendance des organisations de gestion des élections ; l’éthique

des élections ou encore le financement des processus électoraux.

Rappelons que la première réunion annuelle de l’ECF-SADC remonte à

l’année 1998.

Dorcas NSOMUE