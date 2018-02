Rossy Tshimanga Mukendi, nouveau martyr de la démocratie

Atteint par deux balles dont l’une en pleine poitrine, Rossy

Tshimanga Mukendi laisse une veuve et deux orphelins, dont Kelly, âgé

de 13 ans et Tempérance, un bébé de quatre mois. L’infortuné était

l’un des trois inoncents tués par des balles réelles lors de la marche

pacifique organisée le dimanche dernier à travers les villes et

localités du pays par le Comité Laïc de Coordination pour réclamer

l’application intégrale de l’Accord de la Saint Sylvestre conclu le 31

décembre 2016 sous l’égide de la CENCO.

Rossy Tshimanga Mukedi sortait vers 11 heures de la messe organisée

dans la paroisse Saint Benoît de Lemba, en compagnie d’autres

chrétiens catholiques. Selon certains témoins, un officier de sexe

féminin répondant au nom de Carine Lokeso l’aurait interpelé par son

nom avant de lui tirer d’abord une balle en sa direction suivie d’une

seconde en plein cœur pour l’achever après avoir constaté que la

première balle ne l’avait pas atteint.

Selon la version de la police, il a succombé après avoir été atteint

par une balle en caoutchouc.

Transporté d’urgence vers l’hôpital Saint Joseph de Limete,

l’infortuné n’a pas survécu aux blessures selon le Dr François

Kajingulu, médecin directeur de cette formation médicale.

Le défunt est connu comme un activiste des droits de l’homme au sein

de l’Ong de défense des droits d’homme du nom de Collectif 2016,

membre de l’ECCHA-RDC, selon les déclarations faites hier dans le

Journal Télévisé sur TV 5 par le chef des travaux Ben-José Luendu et

Nera Kanyinda, chargé de l’Administration et Communication au sein de

ladite Ong.

Dans sa vie professionnelle, le regretté Rossy Tshimanga Mukendi

exerçait comme professeur assistant au Département des Relations

Internationales à l’Université Pédagogique Nationale, sous la

direction de feu le professeur Baudoin Biyoya Makutu et ailleurs,

notamment à l’Université Révérend Kim et à l’Institut Panafricain des

Relations Internationales et Stratégiques ou IPRIS. Comme chercheur et

analyste, Il a légué à la science et à la nation congolaise des

articles de grande valeur dans la Revue internationale EISA dont entre

autres celui intitulé le 1erJuin 2014 « Alliances et Coalitions des

partis politiques en RDC, causes et conséquences ». Il avait publié

aux éditions universitaires européennes son premier ouvrage intitulé «

De la renaissance de la RDC dans le contexte géopolitique post blocs

».

Par ailleurs, se sentant sous des menaces diverses, Yannick Tshimanga

Mukendi, lui aussi activiste des droits de l’homme et jeune frère du

défunt, serait entré en clandestinité selon des sources proches de la

famille de l’infortuné. En attendant, une conférence de presse est

prévue ce matin par de nombreuses organisations de défense des droits

de l’homme au siège de l’AETA à Limete, dans la cadre du lobbying pour

lancer des enquêtes sur cet assassinat odieux qui vient d’endeuiller

encore une fois la nation congolaise. Ne le sachant pas, deux jours

avant de rendre l’âme, le regretté Rossy Tshimanga Mukendi a eu des

mots qui resteront comme son testament à la nation congolaise : « Nous

allons colorer le sol congolais rouge de notre sang, pourvu que nos

enfants ne vivent pas esclaves demain. Quand la mort viendra, je

partirai fier d’avoir défendu l’idéal ».

Castro