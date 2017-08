Rétrocession : les régies financières rassurées

La libération des recettes dues aux régies financières pour juin et juillet 2017, dans le cadre de la rétrocession, devrait intervenir dans le courant de cette semaine. Sauf imprévu, cadres agents de la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), de la Direction

Générale des Impôts (DGI), de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation (DGRAD) devraient retrouver incessamment le sourire.

A en croire des sources crédibles, le gouvernement n’était nullement

dans la logique du blocage. Sa priorité de ces dernières semaines

était de mettre en place un dispositif efficace destiné à arrêter la

chute libre du franc congolais par rapport aux devises étrangères.

Pour ce faire, il était important de geler et rationnaliser les

dépenses publiques. Dans le même temps, un effort spécial devrait être

fourni pour accélérer la collecte des recettes.

Dans ce combat pour la mobilisation des recettes pour le compte du

Trésor Public, le ministère des Finances ne pouvait que se présenter

en première ligne. Compte tenu du contexte, ce département du

gouvernement ne pouvait courir deux lièvres à la fois, à savoir battre

campagne pour maximiser les recettes publiques et s’engager dans un

processus de sortie des fonds pendant que les indicateurs économiques

affichaient un rouge inquiétant.

Par conséquent, au moment du dépôt, au niveau du cabinet des

Finances, de leur ultimatum de 72 heures par les Syndicats des régies

financières, menaçant d’arrêter le travail au terme de ce délai-butoir

si la rétrocession n’était pas effective, le gouvernement ne s’est

nullement senti sous une pression excessive. Bref, il n’y aura pas de

bras de fer entre le gouvernement et ses services pourvoyeurs de

recettes.

Au contraire, l’alerte lui a simplement rappelé son obligation de

satisfaire à un droit acquis. Du côté du banc gouvernement, on se

réjouit du fait que l’ultimatum des syndicalistes des régies

financières est tombé au moment où les mesures d’encadrement des

recettes et de compression des dépenses commencent à produire des

résultats. Comme signal positif de l’amorce de la stabilisation de la

situation socio-économique, l’exécutif national renvoie au taux de

change, qui flotte autour de 1.500 francs pour un dollar américain

depuis plus d’une semaine.

Des experts du gouvernement soutiennent que la barre de 2000 Fc pour

un dollar, qui était sur le point d’être atteinte vers la fin du mois

de juillet, commence à s’éloigner progressivement.

On laisse entendre que la mobilisation est générale au ministère des

Finances, du sommet du cabinet ministériel à la base comprenant les

agents d’exécution, pour faire respecter les 28 mesures

gouvernementales arrêtées en janvier 2017 à l’initiative du Chef de

l’Etat, Joseph Kabila, en vue de freiner la descente aux enfers de

l’économie nationale.

C’est le lieu de rappeler qu’à l’époque, un trou d’environ un

milliards trois cents millions de dollars américains était enregistré

au niveau des finances publiques, suite notamment à la baisse

drastique des exportations et à la chute des cours des matières

premières.

On signale que dans le souci de permettre à l’Etat d’accroître les

moyens de sa politique, une campagne sans quartier de lutte contre la

fraude douanière et fiscale est déclenchée au niveau du gouvernement

voici plus d’un mois. Entre autres mesures économiques en application

en urgence, il y a celle portant sur le rapatriement, par les sociétés

minières, de 40% de leurs recettes d’exportations et le rétablissement

de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) sur leurs chiffres d’affaires.

On peut citer aussi le verrouillage des postes frontaliers afin

d’éradiquer les entrées et sorties frauduleuses des marchandises,

surtout au niveau du commercer transfrontalier.

Kimp