La requête du «Polisario» rejetée par le tribunal de l’UE

Saisi en 2014 par le « Polisario » en protestation contre l’accord de

pêche conclu entre le Royaume du Maroc et l’Europe, c’est le 19

juillet dernier que la décision du tribunal de l’Union européenne est

tombée. Elle se veut un cuisant échec pour le requérant parce que non

seulement le tribunal a déclaré non recevable la requête, mais lui

dénie également la qualité d’agir. Le recours est donc rejeté dans son

intégralité.

On rappelle que c’est en 2014 que le « Polisario » avait déposé un

recours devant le tribunal de l’Union européenne. Par une ordonnance

judiciaire prise en date du 19 juillet 2018, le tribunal rejette en

bloc le recours du « Polisario », avant de lui dénier la qualité

d’agir.

Dans la même ordonnance, on signifie au requérant que les eaux

adjacentes au Sahara ne relèvent pas du champ d’application

territorial respectif de cet accord et de ce protocole. Ce qui

rappelle ou renvoie au précédent Arrêt de la Cour de Justice, pas du

tribunal, sur l’accord agricole.

Ainsi, les choses deviennent plus claires. Il n’y a plus de confusion

possible à entretenir à ce sujet. D’abord, l’accord de pêche attaqué a

pris fin le 14 juillet 2018, soit 5 jours avant le verdict. Ensuite,

l’accord agricole comme celui de pêche, connaissent une adaptation

conforme aux décisions de la Justice de l’UE.

Le ministre Aziz crie «victoire»

Contacté par Médias 24, le ministre marocain de la Pêche Aziz

Akahnnouch, considère que la décision de justice de l’UE est une

nouvelle victoire pour le Maroc. Il en veut pour preuve le fait que le

recours est rejeté dans son intégralité car l’accord attaqué a pris

fin le 14 juillet 2018, soit 5 jours avant l’ordonnance du tribunal

datée du 19 juillet. Le tribunal reste conforme aux premières

motivations déjà exprimées par la Cour de Justice et dont les deux

accords, en l’occurrence agricole et de pêche, tiennent désormais

compte. L’accord reste valable dans le fond. Le « Polisario » n’a pas

qualité à agir dans ce dossier suivant les termes du tribunal ; etc.

« C’est donc une victoire pour le Maroc et je rappelle que nous avons

intégré des mentions explicites et formelles aux territoires de nos

provinces du Sud aux deux accords, agricole et de pêche », a-t-il

conclu.

Dom