La République Démocratique du Congo à l’épreuve de la démocratie

Le 23 décembre, c’est-à-dire dans quatre jours, les Congolais iront

voter leur Président de la république, leurs députés nationaux et

provinciaux. Les élections des sénateurs et des gouverneurs et

vice-gouverneurs des provinces interviendront au premier trimestre de

l’année prochaine (2019). La campagne électorale, notamment celle des

candidats présidents de la République a mal commencé et risque de mal

se terminer. Des intimidations et des violences de toutes sortes ont

assombri terriblement le décor.

A Lubumbashi, à Kalemie, à Tshikapa et Butembo comme à Tshikapa et

Kananga, il y a eu mort d’hommes. Et pourtant, tous les candidats nous

font des promesses mirobolantes. Qui ne nous promet pas le respect des

droits de l’homme? Comment peut-on entraîner des jeunes à aller

perturber le meeting d’un autre candidat! Est-ce cela la démocratie?

La situation que vit notre pays devrait interpeler non seulement

toutes les bonnes consciences mais aussi tous les Congolais. Tout dans

ce pays se fait dans la durée, dans le désordre, souvent en

privilégiant les intérêts individuels et partisans. Le collectif qui

découle pourtant du communautarisme dont tout le monde se réclame, est

négligé, même par ceux qui devaient jouer le rôle d’éclaireurs.

Qu’est-ce qui empêche les élites du pays de jouer le rôle qui est le

leur? Pourquoi la plupart sombrent-ils dans la médiocrité? Pourquoi la

masse, même dans son ignorance des réalités, disons certaines réalités

(elle sait qu’elle a faim, que les infrastructures les plus

élémentaires manquent, celles qui existent sont en état de délabrement

avancé, que les droits élémentaires de chacun sont foulés aux pieds,

etc ..) ne réagit-elle pas?

Il semble que le problème qui se pose dans notre pays serait lié à la

gestion du pouvoir. Ceux qui accèdent au pouvoir le gèrent uniquement

en fonction de leurs intérêts personnels. Et, ils pensent qu’il

devrait en être ainsi. Ils gèrent le pouvoir en utilisant tantôt des

pratiques monarchiques, tantôt tyranniques. Les principes

démocratiques sont évoqués dans les discours officiels tout juste pour

la consommation extérieure. En suivant les propos de certains

politiciens, on est même surpris des allusions au fétichisme, aux

sciences occultes ou autres conceptions moyenâgeuses.

Des exemples de réussite

C’est vrai que le peuple congolais est divers. Des centaines

d’ethnies et tribus, cela peut poser quelques problèmes. Il est

difficile que tout le monde, du moins la majorité, ait une vision

unique pouvant aider à la gestion d’un Etat moderne. Le vivre ensemble

peut être difficile. Et pourtant, des exemples de réussite existent

ailleurs. On peut citer deux cas extrêmes: les Etats-Unis et l’Inde.

Les Etats-Unis, on le sait, constituent un bel exemple de réussite

démocratique. C’est pourtant un assemblage d’immigrants venus de tous

les continents. Les noirs, petits-enfants d’esclaves démontrent chaque

jour qu’ils peuvent et savent se battre pour revendiquer leurs droits

en suivant et en respectant les principes et règles démocratiques. Des

bavures ne peuvent pas être ignorées. Mais, elles contribuent à

aiguiser des appétits démocratiques.

La deuxième réussite est celle de l’Inde. Ayant accédé à la

souveraineté internationale en 1947, l’Inde s’est dotée d’une

constitution démocratique en 1950. Cette constitution est respectée

malgré l’existence de divers obstacles. On peut citer parmi ces

derniers, la population, plus d’un milliard aujourd’hui, plusieurs

langues nationales, l’existence des castes, des classes sociales avec

des barrières souvent infranchissables, plusieurs religions, un

véritable sous-continent. Comme l’a écrit Robert Dahl dans «De la

Démocratie », un nombre immense d’hommes et de femmes sont exclus des

quatre castes héréditaires -ce sont les «parias », les «intouchables

», avec lesquels tout contact est interdit sous peine de profanation.

Chaque caste est en outre subdivisée en une multitude de sous-castes

héréditaires dont chacune impose à ses membres des frontières très

strictes sur le plan social, du lieu d’habitation et même de la

profession. Malgré ces obstacles, on constate que les élites

politiques mais aussi l’ensemble du peuple indien sont attachés à la

démocratie. Nous n’en voulons pour preuve que le rejet des pratiques

anti-démocratiques d’lndira Ghandi par la population lors des

élections de 1977.

Héritière de la démocratie britannique, l’armée indienne obéit au

principe du pouvoir civil élu. Les traditions de cette armée ne

permettent pas à ses membres d’organiser, par exemple, un putsch

militaire. De son côté, la police bien que corrompue, ne constitue pas

une force indépendante capable de réussir un coup d’Etat. Et, c’est

pour toutes ces raisons que Robert Gahl considère que la démocratie

constitue l’unique idéologie nationale des Indiens.

Pourquoi la RDC

n’évolue-t-elle pas ?

Voilà 2 exemples de réussite démocratique dans deux pays différents.

Deux pays peuplés pourtant par une multitude de populations.

Pourquoi la RDC ne peut-elle pas suivre ces exemples? Nous avons

pourtant une élite, ambitieuse, orgueilleuse, volontaire, pleine de

vitalité. Pourquoi la diversité ethnique et culturelle ne peut-elle

pas constituer un atout dans le sens de l’émulation, base d’une

compétition démocratique? En dehors de certains épisodes regrettables,

les pères de l’indépendance avaient pourtant donné un bel exemple à

suivre, lors de différents mouvements de revendication ainsi que lors

de la conférence de la Table ronde de Bruxelles. Qu’on se rappelle le

gouvernement Adoula. Qu’on se rappelle la rencontre de Luluabourg qui

a abouti à l’élaboration de la constitution dite de Luluabourg.

Pourquoi la RDC ne peut-elle pas suivre l’un ou l’autre des exemples

cités ci-haut. On peut trouver d’autres cas et devenir ainsi un

exemple de réussite démocratique? En analysant le fonctionnement du

pouvoir dans notre pays, on peut observer un certain nombre des

phénomènes. L’histoire ne nous a pas encore montré des cas de

formation des classes sociales comme cela s’est passé en Europe et

ailleurs.

Par contre, grâce à la scolarisation accélérée notamment après la

décolonisation, il y a eu formation des élites. Ambitieuses, ses

élites veulent qu’on .les reconnaisse comme telles. Grâce à leur «

capital culturel », elles accèdent au pouvoir. Certaines sont

cooptées, d’autres sont intégrées. Tous veulent détenir le pouvoir et

l’assumer. Quelqu’un disait, au sein du pouvoir actuel, que les

mobutistes ont fait 32 ans, nous, nous ferons plus. Le pouvoir

s’exerce dans la durée.

Ce qu’il faut faire

En lisant des analyses des néo-marxistes comme Bourdieu ou Pareto, on

peut comprendre pourquoi ces élites s’incrustent et veulent rester

longtemps au pouvoir. On rencontre parmi ces élites des gens issus des

milieux divers. Des fils et descendants des dignitaires traditionnels

côtoient des enfants des milieux moins nantis. Des fils des

commerçants se sont mariés à des filles de certains puissants

(militaires, politiciens … ) de nos régimes. La circulation des

élites se fait aisément et tout le temps.

Ayant accédé au pouvoir par des moyens et méthodes divers et souvent

peu démocratiques, on peut comprendre que ces élites-là ne peuvent pas

accepter d’abandonner le pouvoir facilement. On s’y accroche, par tous

les moyens. Il leur est difficile d’obéir et de respecter les

principes démocratiques. D’ailleurs notre pays, à l’instar de la

plupart des pays du Tiers-Monde, ne remplit pas les conditions qui

favorisent l’éclosion de la démocratie. Dans son ouvrage que j’ai cité

au début de cet article, Robert Dahl énumère les conditions favorables

à la démocratie. Il cite notamment:

1. Le contrôle de l’armée et de la police par des autorités élues ;

2. Les convictions et la culture démocratiques largement partagées;

3. L’absence de tout contrôle par une puissance étrangère hostile à la

démocratie;

4. Une économie de marché moderne;

5. Le pluralisme culturel faiblement marqué;

6. Le respect de l’Etat de droit;

7. Le maintien d’une période de paix prolongée.

Comme on peut s’en rendre compte, la situation que nous vivons est

liée à l’absence de toutes ces conditions. Le chemin à parcourir est

encore long, mais surtout plein d’embûches. L’enfantement de la

démocratie sera douloureux. Nous le vivons. Je pense cependant qu’il

ne faut pas se décourager. La RDC possède beaucoup d’atouts pour

réussir. Il nous faut de la volonté, de la détermination. J’ai dit

tout à l’heure que le chemin est long et plein d’embûches. Mais, quand

on veut, on peut. Le deuxième atout c’est la conscience que nous

appartenons à un ensemble appelé RDC. Cet espace tracé par le

colonisateur, sans notre avis certes mais que Dieu nous a donné,

gracieusement. Plein de fabuleuses richesses dont la plus importante

est l’homme; Cet homme issu de notre diversité ethnique et culturelle.

Tantôt naïf, nonchalant mais aussi intelligent et plein de vitalité.

Le Congolais doit vaincre sa peur. C’est le plus grand ennemi du

peuple congolais. La peur l’empêche même d’analyser froidement la

situation de son environnement. Or, la prise en charge passe par là.

Il faut identifier les problèmes et leur nature. Pourquoi l’homme

politique congolais ne respecte-t-il pas les textes? Le respect de la

parole donnée, même si cela n’est pas écrit. Nous relevons pourtant de

la civilisation de l’oralité! Quand on a identifié le problème, la

solution est facile à trouver.

Les conditions évoquées par Robert Dahl ne relèvent pas de décisions

du prince. Elles appartiennent au domaine des processus. Il faut une

maturation. Je disais tout à l’heure que la diversité ethnique et

culturelle est un atout pour notre pays. C’est de là que vient la

vitalité.

Si vous reprenez les conditions citées par Dahl, aucune ne peut se

matérialiser par un coup de baguette. Elles commencent quelque part

puis s’épanouissent dans l’ensemble du pays. Prenez les cas de Lucha,

de Filimbi et de tant d’autres. Ces processus, cette maturation sont

favorisés par l’existence de l’Etat unitaire. Il faut que l’Etat

renaisse de ses cendres. La jeunesse d’un enfant s’épanouit dans le

bonheur lorsque la famille est unie.

C’est l’évolution naturelle des choses. On ne peut pas promouvoir une

économie de marché moderne en une année. Cela prend du temps. Le

respect d’un Etat de droit passe par l’éducation civique.

Mais, des élections qui s’organisent en respectant les principes et

les règles démocratiques peuvent amener au pouvoir des hommes et des

femmes capables d’impulser ce processus. Il suffit de le vouloir. S’il

y a des revendications, des manifestations, des conférences, des

dialogues mais aussi des morts et des blessés, c’est que nous voulons

tous l’éclosion d’un Etat de droit, un régime démocratique, où chaque

Congolais aura des droits mais aussi des devoirs. Personne ne peut

être au-dessus de la loi. Elle est opposable à tous. La démocratie,

c’est cela.

Kinshasa, le 18/12/2018

Professeur Bernard MUNSOKO