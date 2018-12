Report des élections : mise en garde de CACH à la Ceni, 30 décembre … ligne rouge !

Vingt quatre heures ont suffi pour que «CACH» (Cap pour le Changement), la coalition qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi à l’élection présidentielle, s’exprime sur le énième report des élections par la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni).

On rappelle que les élections couplées – présidentielle, législatives et provinciales – qui devraient se tenir hier dimanche 23 décembre ont été repoussées d’une semaine, soit au dimanche 30 décembre prochain, par le pouvoir organisateur à seulement trois jours de la date initialement fixée, à savoir dimanche 23 décembre.

Ce report, troisième du genre parce que les élections étaient d’abord

censées se tenir en décembre 2016, à l’expiration du dernier mandat

constitutionnel de Joseph Kabila échu le 19 du même mois. Puis elles

ont été reportées d’une année à la faveur de l’Accord de la Saint

Sylvestre ; et enfin fixée au 23 décembre 2018.

Hélas, la tenue des élections qui doivent permettre l’alternance

démocratique tant souhaitée et attendue par les Congolais au sommet de

l’Etat, vient encore une fois de connaitre un énième report.

Situation, comme il fallait s’y attendre, qui ne pouvait que susciter

des réactions. Celles-ci proviennent aussi bien des milieux politique,

scientifique que des organisations de la société civile.

Appelant l’opinion nationale et internationale à constater que le

président sortant Joseph Kabila n’a jamais eu la moindre volonté de

permettre l’organisation des élections libres, démocratiques et

transparentes à l’expiration de son dernier mandat, le 19 décembre

2016, «CACH» prévient la CENI que ce énième report constitue la ligne

rouge à ne plus franchir.

Se référant à la loi électorale qui énonce que la campagne électorale

s’arrête à 48 heures du jour de la tenue des élections, «Cach» estime

qu’en repoussant la date des élections d’une semaine, il va de soi que

la campagne électorale puisse également continuer jusqu’au vendredi 28

décembre à minuit.

« Système ya

contre mur »

Ce slogan lancé en langue lingala (entendez : mettre contre le mur),

a été lancé par le candidat n°20, Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans son

bref entretien avec les combattants venus comme d’habitude très

nombreux pour entendre ce que pense la hiérarchie du «Cach» face à ce

énième report des élections par la Ceni, il s’est d’abord employé à

calmer ses camarades qui tenaient à manifester pour dénoncer ce qui

paraît à leurs yeux comme des manœuvres de la Ceni à ne pas organiser

des élections. Avant d’expliquer aux combattants la nécessité d’aller

avec l’adversaire jusqu’à son dernier retranchement. Le temps étant

l’ennemi du mensonge, le pouvoir organisateur des élections manquera à

dire aux Congolais. C’est ce qu’il appelle « Système ya contre mur ».

Il a par ailleurs rappelé aux combattants de l’UDPS et de l’UNC que

plusieurs stratégies, sinon pièges du pouvoir pour contourner

l’organisation des élections ont été déjoué. Et ce n’est pas dans une

semaine projetée que la Ceni aura «Cach» dans son jeu. Puis, il a

donné la parole au Secrétaire générak de l’UDPS Jean-Marc Kabund,

assis côte à côte avec son homologue Jean-Baudouin Mayo de l’UNC, de

faire la lecture de la déclaration de Cach.

Félix Tshisekedi a été précédé au micro par son directeur de

campagne, Vital Kamerhe, qui s’est en premier lieu entretenu avec les

combattants pour leur expliquer les défis du grand enjeu qui les

attend. D’où ils doivent être sages et vigilants pour ne pas laisser

la chance de matérialiser l’alternance tant attendue.

Bye bye Genève !

Répondant conjointement avec son homologue SG de l’Udps aux questions

des journalistes, Jean-Baudouin Mayo a révélé que suivant son esprit

et sa lettre, l’accord de Genève ne doit plus exister. Il est tombé

totalement caduc.

En effet, hormis le fait que l’accord interdisait d’aller aux

élections avec la machine à voter, position que le candidat de Lamuka

n’a pas pu respecter parce qu’ayant fait volte-face en acceptant

d’aller aux élections avec la machine à voter, il était également dit

que « si au 23 décembre 2018, les élections ne sont pas organisées, on

va procéder à la désignation d’un nouveau candidat commun ». Pour le

SG de l’UNC, il est clair que cet accord de Genève ne peut plus

exister.

Dom

Déclaration politique de CACH suite au énième report des élections en RDC

1. Le CAP pour le Changement (CACH) a suivi avec consternation, mais

sans surprise, l’annonce en ce jour par Mr Corneille Nangaa, Président

de la Commission Electorale Nationale Indépendande (CENI), du report

au 30 décembre 2018 des élections tant attendues le 23 décembre 2018

par tout notre peuple;

2. L’opinion nationale et internationale se rappelle que le CACH,

bien que convaincu que Monsieur Joseph Kabila n’a jamais eu la moindre

volonté de permettre l’organisation des élections libres,

démocratiques et transparentes à l’issue de son second et dernier

mandat échu, depuis le 19 décembre 2016, avait levé l’opinion

courageuse de participer aux échéances électorales avec ou sans

machine à voter;

3. Bien avant l’annonce du report des scrutins, il a été constaté

d’une part, une militarisation à outrance à travers le territoire

national et d’autre part, la violation de la loi électorale, en

particulier l’article 28 par certains gouverneurs de provinces, dont

celui de Kinshasa, qui se sont permis d’écourter la campagne

électorale;

4. Le CACH demeure convaincu que Joseph Kabila ne veut ni quitter le

pouvoir, ni organiser les élections au terme du nouveau délai annoncé;

De ce qui précède, le CACH :

1. Réaffirme sa position maintes fois exprimée d’aller aux élections

avec ou sans machine à voter;

2. Condamne avec la dernière énergie cette énième forfaiture de Joseph

Kabila qui grippe le processus électoral pour le maintenir

illégalement au pouvoir;

3. Met sévèrement en garde Mr. Joseph Kabila et prévient qu’il

n’acceptera pas un autre report même d’un jour;

4. Affirme poursuivre sa campagne jusqu’à 24 heures du scrutin,

conformément à l’article 28 de la loi électorale, soit le 28 décembre

2018 à minuit;

5. En appelle à la vigilance du peuple souverain mais aussi à celle de

la Communauté Internationale, en l’occurrence les pays voisins, l’ONU,

l’UA, la SADC, l’UE ainsi que les USA;

6. Appelle le peuple congolais à se mobiliser en vue d’obtenir les

élections au 30 décembre 2018, par des actions pacifiques,

d’envergure, et au cas contraire poursuivre ces actions et même les

amplifier jusqu’au départ du régime de Joseph Kabila.

Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2018

Pour le CACH

Félix Tshisekedi

Vital Kamerhe