Report des élections : la Cour Constitutionnelle donne le feu vert à la CENI

La Cour Constitutionnelle a déclaré recevable la requête de la CENI

(Commission Electorale Nationale Indépendante) sollicitant le report

des élections telles que prévues dans le calendrier global publié par

cette institution d’appui à la démocratie le 12 février 2015. Elle l’a

fait savoir très tard dans la soirée, au terme de l’audience publique

d’hier lundi 17 octobre 2016 tenue en son siège.

Cette juridiction dit avoir constaté l’impossibilité pour la

centrale électorale d’organiser les élections cette année et

l’autorise à élaborer un nouveau calendrier dans un délai raisonnable,

afin de s’assurer de la régularité des scrutins à venir. La cour a

jugé fondées toutes les raisons données par la centrale électorale,

justifiant sa saisine.

Au cours de cette audience publique, la Ceni, représentée par

Corneille Nangaa, son président, et assistée de ses conseils, a

expliqué que sa requête revêt un intérêt juridique majeur.

Selon elle, l’intérêt est double : le respect des articles de la

Constitution qui donnent le droit à chaque citoyen du pays de voter,

et la fiabilisation du fichier électoral entaché de plusieurs

irrégularités.

La Ceni a indiqué qu’elle avait intérêt à respecter la Constitution,

au regard de son calendrier global publié en février 2015. Mais

lorsqu’elle a évalué le processus électoral en cours, tout en tenant

compte des rapports des missions d’audit et des contraintes du

terrain, elle s’est rendu compte qu’il était impossible de convoquer

l’électorat. C’est pour cette raison qu’elle a saisi la Cour

Constitutionnelle pour statuer sur cette question, d’autant plus que

le pays ne dispose pas encore d’un fichier électoral fiable.

Par ailleurs, la centrale électorale a rappelé être confrontée à des

défis majeurs exigeant d’être relevés avant la convocation du corps

électoral. Il s’agit notamment des défis légaux, logistiques,

sécuritaires et financiers.

Elle a en outre précisé qu’il y a cinq activités essentielles à

effectuer après la révision du fichier électoral. Elle a relevé la

répartition des sièges par circonscription, l’inscription des

candidats, la livraison et le déploiement des matériels sensibles, les

scrutins et enfin le ramassage et la proclamation des résultats.

C’est au regard des contraintes et défis sus évoqués que la Cour

Constitutionnelle a autorisé la Ceni de poursuivre la refonte totale

du fichier électoral, en toute indépendance, afin de publier un

nouveau calendrier.

Il sied de noter que seulement cinq juges ont siégé au cours de cette

audience dirigée par Lwamba Bindu, son président. La cour a indiqué

avoir constaté l’absence injustifiée de quatre de ses membres alors

que certains se trouvent bel et bien dans la capitale. Tenant compte

de l’importance de la cause, elle a jugé opportun de siéger à cinq.

Dans le cas d’espèce, a-t-elle précisé, la cour a exercé sa compétence

reconnue par la loi afin d’éviter qu’il y ait crise institutionnelle.

Mais le fait que cette haute juridiction ait siégé sans avoir atteint

son quorum suscite des interrogations au sein de l’opinion. Selon des

observateurs avertis, il y a violation de l’article 90 de la Loi

organique de cette institution qui dispose : « La Cour ne peut

valablement siéger et délibérer qu’en présence de tous ses membres,

sauf empêchement temporaire de deux d’entre eux au plus dûment

constaté par les autres membres ».

Le non respect de cette disposition fait penser que les magistrats de

la Cour Constitutionnelle ont délibérément foulé aux pieds le texte

fondateur de leur institution. Cela constitue un second mauvais signal

dans l’opinion auprès l’Avis consacrant la prolongation du mandat du

président actuellement en exercice au-delà de son terme

constitutionnel.

Perside Diawaku