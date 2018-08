Rentrée scolaire 2018 : le ministre de l’EPSP a lancé la campagne d’inscription de 2.000.000 enfants

Gaston Musemena Bongala, ministre de l’Enseignement Primaire,

Secondaire et Professionnel (EPSP) a procédé hier mardi 21 août 2018 –

dans la concession de l’Armée de l’Armée du Salut abritant l’EP 3 et 4

Kabinda, dans la commune de Kinshasa – au lancement officiel de la

Campagne d’inscription à l’école pour l’année scolaire 2018-2019.

Plusieurs autorités nationales et provinciales, en compagnie des

associations des parents et des partenaires techniques et financiers

ont participé à cette activité. Dans son discours de lancement, le

Ministre de l’EPSP a indiqué que la Campagne d’inscription 2018-2019

constituait une action significative dans la mise en œuvre de la

Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Formation

(SSEF-2016-2025). Cette stratégie, faut-il encore le rappeler, est un

programme global du Gouvernement de la République – endossé par les

partenaires techniques et financiers – qui vise à atteindre l’accès,

l’accessibilité, la qualité de l’enseignement et la bonne gouvernance

de notre système éducatif ; et cela pour tous les enfants congolais,

où qu’ils vivent.

Gaston Musemena a indiqué que la présente campagne d’inscription vise

essentiellement 2 millions d’enfants de 6 à 7 ans qui doivent

s’inscrire en première année primaire. a lancé un appel pressant à

tous les responsables : parents, tuteurs, etc. ayant un enfant à la

maison de l’amener à l’école pour l e faire inscrire et tout faire

pour le maintenir à l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire et du

cycle primaire tout en entier. Il a précisé que de cette façon, ces

enfants pourront bénéficier de la mise en œuvre progressive de la

politique de la gratuité de l’enseignement primaire dans les écoles

publiques. Le ministre a aussi estimé que cette campagne est

importante dans le cadre du processus devant conduire notre pays à

l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable 4 qui vise à

garantir, d’ici 2030, une éducation de qualité à tous les enfants. Il

a rappelé que des enquêtes ont révélé qu’il existe dans notre pays

7.375.876 EADE (Enfants et Adolescents vivant en Dehors de l’Ecole) de

5 à 7 ans. Parmi eux, 2.101.871 enfants, soit 42,7%, sont âgés de 6 à

7 ans. Ces EADE sont plus nombreux en milieu rural, dans les zones de

conflits et de forte production minière.

L’UNICEF pour une inscription massive des enfants à l’école

Avant de clore son discours, le ministre de l’EPSP a salué

l’initiative de l’UNICEF de procéder à un bilan, après plusieurs

années de campagne, par une revue analytique de ces campagnes ; revue

dont on attend les résultats d’ici fin 2018. Auparavant, Dr Gianfranco

Rotigliano, représentant de l’UNICEF en RDC, a invité tous les acteurs

du secteur et les parents à se mobiliser pour une inscription massive

en première année primaire de tous les enfants concernés, sans aucune

discrimination. A cet effet, il a rappelé qu’il ne suffisait pas

seulement de faire inscrire les enfants à l’école, mais il était

également du devoir de parents et de tous les partenaires éducatifs de

les maintenir à l’école, en vue de leur permettre d’accéder à une

scolarité complète et d’acquérir les compétences nécessaires à leur

développement et à celui de la nation tout entière.

Au nom des parents, un représentant de l’Association Nationale des

parents d’élèves et étudiants du Congo (ANAPECO) a pris la parole pour

soutenir cette campagne d’inscription à l’école et la Réforme scolaire

déjà entamée. Il y a eu aussi une élève qui a remercié le Gouvernement

et l’Unicef d’avoir organisé cette campagne. Elle a enfin souhaité que

la même attention des décideurs se porte sur les conditions

socioprofessionnelles de leurs enseignants pour qu’ils puissent bien

les encadrer.

