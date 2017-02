Registre de condoléances à l’UDPS : Kabund exhume : « le peuple d’abord »

Un registre des condoléances en mémoire d’Etienne Tshisekedi a été ouvert officiellement le samedi 11 février 2017 dans l’après-midi au siège de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), sur la 10me Rue, dans la commune de Limete. C’était en présence de nombreux cadres et combattants de ce parti et de ceux des partis membres du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales.