RDT : Une plate-forme de soutien à Felix Tshisekedi comme candidat unique de l’opposition

Une nouvelle plate-forme électorale vient de voir le jour avec comme mission de soutenir Félix Tshisekedi comme candidat unique de l’opposition à la présidentielle de décembre 2018. Il s’agit du Rassemblement des Démocrates Tshisekedistes (RDT) dirigé par Me

Sylvain Mutombo. La sortie officielle de ladite plate-forme a eu lieu

ce samedi 16 juin au Restaurant «Nouvelle vision «

Dans son allocution de circonstance, le président du Rassemblement de

Démocrates Tshisekediste, a déclaré que l’objectif de leur

regroupement politique est de faire de Félix Tshidsekedi, le candidat

commun de l’opposition. Me sylvain Mutombo estime que le fils de

l’opposant historique a le profil requis pour représenter toute

l’opposition à la course présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Il

a promis, en outre, de donner la majorité parlementaire à leur ticket

gagnant lors des législatives nationales et provinciales.

Il a demandé, à cette occasion, à la communauté internationale

d’intensifier les pressions diplomatiques et politiques sur le régime

de Kinshasa pour obtenir l’abandon de la machine à voter communément

appelée machine à voler

La Majorité présidentielle devra cesser toutes manœuvres susceptibles

d’envenimer la situation politique en mettant fin à

l’instrumentalisation de la centrale électorale pour qu’elle puisse

être réellement indépendante, c’est-à-dire, au service de tout le

monde sur le même pied d’égalité.

La population congolaise doit demeurer vigilante pour s’approprier

totalement le processus électoral, en rejetant catégoriquement la

machine à voter du duo Nangaa et Basengezi. Le Rassemblement des

Démocrates Tshisekedistes a salué l’acquittement par la CPI de

Jean-Pierre Bemba, président du MLC.

Cette cérémonie a été marquée par la présence fort remarqué de Me

Jacquemin Shabani, ancien secrétaire Général de l’UDPS.

EW