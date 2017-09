RDC/UE : le passeport biométrique vendu à 350 USD

Pendant que la polémique s’enfle autour de l’invalidation du passeport

semi-biométrique d’ici le 16 octobre 2017, avec une plainte à charge

de l’Etat congolais déposée par un avocat hier à la Cour Suprême de

Justice et une question orale à charge du ministre des Affaires

Etrangères à l’Assemblée Nationale, plusieurs ambassades de la RDC

installées dans l’espace de l’Union Européenne viennent de monter les

enchères. Selon des sources crédibles, les représentations congolaises

en Belgique, aux Pays-Bas ainsi qu’au Luxembourg viennent de fixer le

coût du nouveau document à 310 Euros, soit environ 350 dollars

américains.

En effet, les requérants sont informés que le passeport biométrique

en soit revient à 250 Euros. S’agissant des citoyens congolais non

détenteurs de l’ancien passeport semi-biométrique et de la nouvelle

carte d’électeur, il leur est exigé 25 Euros pour l’Attestation de

nationalité et 30 Euros pour la légalisation de l’autorisation

parentale, ce qui donne un total de 280 Euros ou 310 Euros selon le

cas.

Comparativement à l’ancien passeport semi-biométrique qui était

proposé à 185 dollars américains d’abord et à 195 Usd ensuite, le

constat à faire est que les Congolais de la diaspora ne sont pas à la

fête. Comme signalé par nombre de compatriotes qui ont violemment

réagi contre l’initiative du ministère des Affaires Etrangères,

l’affaire du passeport semi-biométrique à jeter à la poubelle dans

moins d’un mois au profit de celui, biométrique, moyennant espèces

sonnantes et trébuchantes, sent l’arnaque.

Condamnée à la fois par des acteurs politiques de la Majorité

présidentielle comme de l’Opposition, l’option levée par le

gouvernement apparaît non seulement comme une énième restriction des

mouvements des Congolais vivant au pays comme ceux résidant à

l’étranger, mais aussi comme une nouvelle forme de tracasseries

administratives et financières.

Entre-temps, des témoignages affluent au sujet du manque de

justification pour cette décision. Des compatriotes qui ont consulté

les archives de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile

Internationale) soutiennent n’avoir trouvé nulle trace d’une

imposition d’un modèle de passeport aux voyageurs. L’unique condition

posée aux détenteurs des passeports biométriques ou semi-biométrique

est que ceux-ci soient lisibles à la machine. Or, le passeport

semi-biométrique congolais que le ministère des Affaires Etrangères

chercher à « enterrer vivant ».

En ce qui concerne le cas des USA, des habitués des séjours dans ce

pays assurent que le passeport semi-biométrique ne pose aucun

problème. L’exigence formelle du port du passeport biométrique

concerne les ressortissants des Etats participants au programme

d’exemption de visa ou « visa waiver program ». Ces Etats sont au

nombre de 38 et la République Démocratique du Congo n’est pas

répertoriée sur cette liste. Par conséquent, ses citoyens peuvent se

présenter dans les chancelleries américaines avec leurs passeports

semi-biométriques. Conclusion : la décision visant l’invalidation des

passeports semi-biométriques mis en circulation en 2015, pour une

validité de cinq ans, est sans fondement administratif.

Kimp