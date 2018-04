RDC : vers un nouveau dialogue politique?

« L’avenir du monde se trouve en RDC », proclamait Barack Obama, le tout premier Président noir américain juste après son accession à la Maison Blanche en 2008. Cette prédiction avait-elle été bien captée par les acteurs sociopolitiques de ce pays considéré comme la gâchette du revolver de l’Afrique, comme l’avait si bien dit le sociologue

Franz Fanon ? Rien n’est moins sûr, a indiqué Me Charles Bulembu, secrétaire général et membre du collectif des ONG de défense des droits de l’homme hier lors du colloque tenu au Centre national de la promotion des Droits humains situé à Limete, au quartier Industriel.

En effet, lorsqu’on observe le comportement des acteurs sociopolitiques du pays, l’on est frappé par le refus manifeste de prendre en considération l’importance, la place et le rôle de la RDC sur l’échiquier géostratégique international. Les questions cruciales

sont examinées avec une légèreté et une irresponsabilité qui choquent la conscience tant nationale qu’internationale.

Car comment peut-on laisser la situation sociopolitique se détériorer

aussi facilement sans réagir et corriger ? Où sont les leaders de la

société dans son ensemble ? Hélas, ils s’accrochent à l’événementiel

et oublient ou font semblant d’oublier les questions vitales de la

Nation, s’est écrié Me Charles Bulembu. Les questions de

l’électricité, de l’eau potable, de la salubrité, de l’hygiène, de

l’éducation à tous les niveaux, des transports, de la santé publique,

de l’urbanisme, des voies des communications tel le chemin de fer,

l’aviation civile, les routes de desserte agropastorale, la formation

post universitaire, la création d’une véritable armée républicaine et

nationale, la sécurité des personnes et leurs biens, la promotion de

la femme, bref les secteurs vitaux de la vie nationale, sont oubliées

ou négligées car le congolais vit au taux du jour.

Hypocrisie politique des dirigeants

Le pays fonctionne au taux du jour, les dirigeants ne pensent qu’à

obtenir des postes dans les différents gouvernements qui sont

annoncés, dans les entreprises du portefeuille, la diplomatie et

partout ailleurs où l’on peut bénéficier d’un salaire consistant.

Personne ne se soucie des tonnes des déchets domestiques qui

s’amoncellent dans les cours d’eau, particulièrement les sachets en

plastiques qui bloquent de plus en plus les cours d’eau et les avenues

des quartiers populeux. Personne ne lève son doigt pour dénoncer le

danger des épidémies déjà éradiquées partout ailleurs, tel le choléra,

et bientôt la fièvre jaune, etc. Qui se rappelle encore que ce pays

disposait de l’une des meilleures flottes aériennes du continent ? Qui

se rappelle encore que le Congo disposait d’une flotte maritime parmi

les plus performantes du continent alors qu’il dispose d’un espace

maritime de près de 40 kilomètres sur l’océan Atlantique ? Le chemin

de fer était le deuxième du continent et faisait la fierté du pays car

bon nombre des ressortissants africains venaient étudier dans les

écoles de navigation fluviale et maritime au Congo. Les lumumbistes

avaient atteint la ville de Stanleyville par voiture, preuve que le

secteur était en bon état. Qui oublie que le Congo disposait de deux

universités les plus développées d’Afrique qui, avant le 30 juin 1960,

recevaient même des étudiants européens, asiatiques et africains. Au

moins six villes bénéficiant du standard des villes modernes. En plus

des centres hospitaliers où venaient se faire soigner des

sud-africains, asiatiques et autres africains.

Le rôle de la CENCO et de La MONUSCO

Face à cette crise multiforme héritée de la guerre de l’AFDL et

d’autres fausses rébellions créées par deux Etats voisins de l’Est

sous des prétextes fallacieux et mensongers, des patriotes laïcs, la

MONUSCO et la CENCO ont rédigé plusieurs rapports détaillés et

enrichis par de témoignages des médias internationaux qui ont été

déposés au Conseil de Sécurité de l’ONU. Lequel a pris acte par sa

résolution 2409 au paragraphe 2 : « Le Conseil prie le Secrétaire

général de l’ONU de fournir un appui politique à la mise en œuvre de

l’Accord, au rétablissement de la confiance entre les différentes

parties et à la préparation des élections, conformément à la présente

résolution, notamment en usant de ses bons offices ».

Pour quiconque sait lire à travers les lignes les vrais messages

diplomatiques, comprendra qu’il se profile à l’horizon proche une

grande manœuvre politique. Ce sera l’initiative de la dernière chance

pour lever l’équivoque sur tous les écueils qui jonchent la voie des

élections libres, crédibles, transparentes et apaisées en décembre

2018.

Selon certains cercles diplomatiques et sociopolitiques, l’on prépare

une réunion de haut niveau placée sous l’égide du Conseil de Sécurité.

Autour du Représentant spécial du Secrétaire Général de l’ONU, le

Présidium de la CENCO, les délégués de la Majorité Présidentielle et

du Rassemblement signataires de l’Accord du 31 décembre 2016 au Centre

interdiocésain. L’objectif prioritaire de cette rencontre sera sans

conteste la finalisation de l’Arrangement particulier de l’Accord de

la St Sylvestre qui reste encore en souffrance.

Cette table ronde va réfléchir sur les voies et moyens de réaliser

plusieurs mesures salvatrices pour sauver l’organisation et la tenue

des élections générales prévues pour le 23 décembre de cette année. Il

y a d’abord la remise en liberté sans condition des prisonniers

politiques et des activistes des droits de l’homme. Tels Jean- Claude

Muyambo, Eugène Diomi Ndongala, Franck Diongo. Le retour au pays de

Moise Katumbi, Mbusa Nyamwisi, Francis Kalombo. L’ouverture et accès

aux médias publics par les opposants; la suppression de l’édit

empêchant la manifestation politique pacifique. La restructuration

totale du bureau de la CENI; la révision de la loi sur la répartition

des sièges; le rejet de la machine à voter. Lancer un audit

indépendant du fichier électoral. L’organisation des procès à charge

des auteurs et commanditaires des massacres des chrétiens lors des

marches du 31 décembre 2017, du 21 janvier et du 25 février 2018.

C’est par cette voie que l’on empêchera les partisans de Kabila de se

maintenir ou d’accéder au pouvoir par la tricherie. Ils doivent

accepter de bonne foi l’application totale et effective de l’Accord

comme convenu au Centre interdiocésain.

En cas de résistance, de nombreux patriotes sont d’avis que l’ONU

devrait user de la force pour dégager la source principale du blocage

avant d’instaurer une institution transitoire qui dirigera le pays

jusqu’à l’organisation des élections en avril 2019.

F.M.