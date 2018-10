RDC : encore et toujours un budget de misère

Malgré l’embellie des cours des matières précieuses sur les marchés

mondiaux, notamment le cuivre dont la tonne est évaluée à la somme de

8.000 dollars, le cobalt dont la RDC détient 60 % des réserves au

monde, l’or, le coltan et bien d’autres minerais convoités et fort

demandés, le Premier Ministre Bruno Tshibala Nzenze a déposé hier sur

le bureau du président de l’Assemblée Nationale un projet de budget de

l’ordre de cinq milliards 935 millions des dollars Us pour l’année

2019. Un véritable budget de misère, au regard de fabuleuses

ressources naturelles du pays.

A ce stade du débat, le commun des mortels se demande à quelle

hauteur s’élèvent les royalties du pétrole. Dès lors qu’un Chappe de

plomb entoure ce secteur depuis des années. On ne sait pas où sont

versées ces recettes étant donné l’existence des compagnies

d’exploitation pétrolière se trouvant sur le littoral congolais, au

large de l’océan Atlantique. Des études effectuées par des

scientifiques ayant évalué les réserves pétrolières se trouvant au

large de Banana et Moanda avaient conclu qu’elles n’ont rien à envier

à celles produites par les principaux pays producteurs africains comme

l’Angola, le Nigéria, le Congo/Brazza, le Gabon, le Soudan du Sud et

d’autres Etats. D’aucuns se sont permis d’avancer et de proclamer à

haute voix qu’avec ses réserves se trouvant sur le littoral et au

large des eaux territoriales sur l’Océan Atlantique, dans la Cuvette

Centrale et les «Graben» du Lac Albert, la RDC peut faire partie des

grands producteurs membres de l’OPEP. La question est de savoir où

vont ces royalties versées par les sociétés pétrolières, notamment

dans les zones exclusives se trouvant dans les eaux territoriales

congolaises et les zones communes avec l’Angola voisin. Jusqu’à ce

jour, le gouvernement avait initié des négociations avec ce pays

voisin pour évaluer la part réservée à la RDC en ce qui concerne les

zones communes exploitées. Un Chappe de plomb couvre ces négociations.

Rapports des professeurs Luzolo et Mukoko Samba

En sa qualité de conseiller spécial du chef de l’Etat chargé de la

bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et le blanchiment

des capitaux, le professeur Luzolo Bambi avait rendu public, en 2017,

un rapport sulfureux faisant état de l’évasion annuelle des recettes

publiques de l’ordre de 15 milliards de dollars Us. Autant dire que le

budget global de l’Etat congolais devrait avoisiner les 20 milliards

de dollars Us par an.

A l’initiative du professeur Mukoko Samba, alors vice-premier

ministre et ministre du Budget dans le gouvernement de

l’indécrottable, Augustin Matata Ponyo, un atelier réunissant des

nombreux économistes, juristes, chercheurs et grands commis de l’Etat

ainsi que des invités de marque provenant des universités étrangères

de renommée mondiale, avait conclu à ce phénomène de coulage des

recettes publiques par an se chiffrant à la même somme que celle

avancée par son collègue Luzolo Bambi. Bref, en prenant en compte ces

deux études réalisées à Kinshasa, l’Etat congolais devrait fonctionner

avec un budget minimum de 20 milliards des dollars Us l’an.

Par ailleurs, l’on se pose la question de savoir à combien s’élèvent

les recettes des exportations forestières et agricoles, à savoir le

café, le thé, le quinquina, le bois et bien d’autres ? A-t-on oublié

que la RDC détient plus de la moitié des réserves forestières de

l’Afrique et le deuxième fleuve le plus long de la planète, à savoir

le fleuve Congo, après l’Amazonie au Brésil ? Des études scientifiques

estiment que pour sauver le Lac Tchad de l’assèchement qui se profile

à l‘horizon, il faudrait recourir aux eaux du fleuve Congo. Certains

esprits maléfiques avaient proposé le détournement des eaux de la

rivière Oubangui. Cette proposition a énervé les Congolais et les

scientifiques les plus avertis qui craignent de voir le fleuve perdre

son débit, entrainant des conséquences néfastes destructrices de

l’écosystème dans les provinces congolaises baignées par ce fleuve et

ses affluents. Surtout la réduction du niveau de débit des eaux

essentiellement sur le site du barrage hydroélectrique d’Inga. Alors

que c’est le chantier de la construction du troisième barrage qui

pourra alimenter en énergie électrique toute l’Afrique Australe et

même le Moyen Orient.

Programme d’action des candidats à la magistrature suprême : 80, 90,

140 milliards des dollars

La plupart des candidats à la magistrature suprême sont convaincus

que ce pays béni des dieux ne mérite pas un tel budget de misère.

D’ailleurs, si l’on prend le budget avoisinant 20 milliards des

dollars Us, en cinq ans, l’on peut atteindre 100 milliards Us. Les

acteurs politiques avertis n’ont donc pas tort de croire qu’avec un

peu de patriotisme, de sérieux et de rigueur dans la gestion dans

tous les domaines de la vie, la RDC peut produire par an plus de 20

milliards des dollars Us. Sinon l’émergence demeurera un rêve

lointain. Car, il est aujourd’hui établi, preuves à l’appui, que la

RDC est victime d’un pillage organisé de ses recettes minières,

pétrolières, agricoles, fiscales, douanières, domaniales et

administratives. Il est donc temps de briser ce cycle des budgets

ridicules, de la honte et de la misère. La RDC est devenue la risée de

la planète. Un pays très riche dans tous les domaines mais avec des

habitants très misérables, miséreux et minables, selon l’expression

d’un ministre.

F.M.