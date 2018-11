RDC : QUID DE L’USAGE DU PERSONNEL ET DES MATERIELS MILITAIRES POUR LES OPERATIONS ELECTORALES DU 23 DECEMBRE 2018 ? INTRODUCTION

Les chercheurs du Projet d’Application des droits civils et politiques (PAD-CIPO) de l’IRDH ont exploré le fondement de la dotation des matériels militaires par le Gouvernement à l’organisation des élections présidentielles et législatives du 23 décembre 2018. Ils

ont conclu qu’une telle décision est défavorable au bon déroulement du scrutin, au regards des circonstances politiques et sécuritaires de la RDC (Voir les points 5 et 6 ci-dessous). En plus, il existe des restrictions à l’usage des Forces armées de la République Démocratique

du Congo (FARDC) fixées par la Constitution et les lois organiques portant organisation et fonctionnement des FARDC et de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Les lignes qui suivent énoncent les missions de la CENI et des FARDC

; analysent les arguments politiques et sécuritaires qui s’érigent en

obstacles à l’usage du personnel et des matériels militaires, pour

faciliter les opérations électorales ; enfin, les chercheurs proposent

une solution palliative à cet état des choses.

DE LA MISSION DE LA CENI

La matière électorale étant hautement politique, le constituant

congolais a mis la CENI à l’abri de toute ingérence des autres organes

de l’Etat, plus spécifiquement de celle du Gouvernement. Par son

article 211, la Constitution de la République investit la CENI de

l’autonomie face à toute autre institution, la dote d’une personnalité

juridique et la charge de la mission exclusive d’organiser tout le

processus électoral et toutes les opérations de vote. A cette fin, la

mission de la CENI consiste à planifier, programmer, coordonner,

préparer et budgétiser toutes les opérations électorales.

DE LA MISSION DES FORCES ARMÉES

L’article 187 de la Constitution fixe la mission principale des forces

armées à : « défendre l’intégrité du territoire national et les

frontières ». Subsidiairement, et en temps de paix, « elles

participent au développement économique, social et culturel ainsi qu’à

la protection des personnes et de leurs biens », dans les conditions

fixées par la loi. Enfin, l’article 188 rappelle que « les Forces

armées sont républicaines et apolitiques ».

En plus des missions régaliennes, les FARDC interviennent également,

en cas de force majeure, « aux opérations de secours, de catastrophes

et calamités naturelles, conformément à la loi ». Ces missions civiles

exceptionnelles sont prévues par l’article 55 de la Loi Organique n°

11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des

Forces Armées.

DE LA RÉQUISITION DES FORCES ARMÉES PAR LA CENI

La réquisition du personnel et du matériel de l’armée est définie au

deuxième article de la Loi organique portant organisation et

fonctionnement des Forces armées comme « un Acte écrit par lequel une

autorité publique confère à une autorité militaire une mission de

maintien de l’ordre ou de police ».

Le législateur congolais subordonne la réquisition de l’armée par la

CENI à la seule nécessité de sécurité électorale, en période

électorale. L’article 25, alinéa 8 de la « Loi Organique n° 13/012 du

19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n° 10/013 du 08

juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission

électorale nationale indépendante », limite le pouvoir du Président de

celle-ci à requérir, le cas échéant, « les forces de l’ordre ». La

requête doit être écrite et suffisamment motivée.

Dans le cas sous analyse, des véhicules et du personnel de l’armée

sont dotés par le Gouvernement à la CENI, en prévision du transport

des matériels électoraux et de la facilitation des opérations

électorales programmées au mois de décembre 2018. La décision du

Gouvernement s’inscrit dans une logique politique qui pose deux

problèmes majeurs : Le premier est politique et lié à la crédibilité

même des élections. Et, le deuxième soulève l’inquiétude relative à la

sécurité de l’intégrité territoriale et des frontières.

DE L’OBSTACLE LIE AU CONTEXTE POLITIQUE

Il convient de rappeler que l’organisation des élections a un

caractère hautement politique qui fait craindre des ingérences et de

la manipulation politicienne. Pour cette première raison, la décision

de faire intervenir l’armée dans les opérations électorales ne devrait

pas être d’autorité. Elle devrait suivre la procédure légale qui, pour

besoin de transparence et de crédibilité, requiert l’avis des parties

prenantes aux élections réunies au sein de l’Assemblée Plénière de la

CENI.

La loi qui organise la CENI institue l’Assemblée Plénière, à

l’article 23 ter, en « organe de conception, d’orientation, de

décision, d’évaluation et de contrôle de la CENI ». Et, selon

l’article 23 nonies, c’est elle qui « approuve le plan des opérations

électorales ». Au regard de l’article 24 bis, elle comprend des

membres issus de la Société Civile, la Majorité et l’Opposition

politique.

Deuxièmement, le personnel et les matériels militaires ont toujours

effrayé la population. Les citoyens congolais expriment souvent un

ressentiment face aux FARDC dont des éléments sont fréquemment accusés

de violations massives des droits de l’Homme et de répression violente

des manifestations politiques pacifiques.

En somme, l’implication de toutes les parties prenantes à la

discussion sur la dotation de la CENI des matériels militaires et de

l’affectation du personnel des FARDC, dissiperait des éventuelles

contestations et tout motif de croire que le Gouvernement voudrait

renforcer sa main mise sur les opérations électorales, par l’entremise

de l’armée, en plus du recours non concerté à la Machine à voter (MAV)

et l’abus des ressources de l’Etat aux fins de propagande électorale,

largement critiqués. Cet argument se fonde sur le fait que les membres

du Gouvernement qui ont décidé de cette dotation et le Président de la

République, Commandant suprême de ces forces, sont tous d’un même camp

politique, le Front Commun pour le Congo (FCC), en compétition

électorale avec le regroupement qui n’est pas représenté dans ce

Gouvernement.

DE L’OBSTACLE LIE AUX CIRCONSTANCES SÉCURITAIRES

Premièrement, le personnel et les matériels militaires devraient être

affectés aux opérations militaires en cours, notamment, dans les

Provinces de l’Ituri, le Nord-Kivu (Beni et Butembo), le Sud-Kivu, le

Tanganyika et le Kasaï-Central. Ces provinces sont en proie aux

groupes armés très actifs, à l’instar des Forces démocratiques alliées

(ADF/NALU) et différentes milices Mai-Mai qui attaquent

continuellement la population civile. Neuf autres provinces sont

touchées par des affrontements ou mouvements internes de population

(Haut-Lomami, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kwango, Kwilu,

Lomami, Lualaba et Sankuru).

Deuxièmement, au cours de la réunion d’évaluation du processus

électoral dirigée par le Président KABILA, le 31 octobre dernier, le

Vice-Premier Ministre MOVA a relevé des menaces qui persistent encore

dans plusieurs endroits de la République. Le rapport OCHA du même 31

octobre fait état de plus 347.100 congolais refoulés d’Angola qui

s’ajoutent aux 13,1 millions déplacés internes dus aux conflits en

cours causés par plus de 70 groupes armés (Trésor KIBANGULA, Jeune

Afrique, Mars 2017).

Troisièmement, le besoin de sécurisation du pays et de stabilisation

politique justifie le renouvellement du mandat de la Mission de l’ONU

en RDC (MONUSCO) qui est présente avec plus de 15.000 casques bleus.

Il est difficile de croire que ce soit ces troupes onusiennes venues

en appui aux FARDC qui se chargeraient entièrement de la mission de

veiller à la sécurisation de la population contre d’éventuelles

attaques armées, lorsque le personnel et les matériels militaires

congolais seraient occupées des opérations électorales.

Quatrièmement, il est de coutume que le jour même des élections, les

forces armées soient sollicitées à surveiller l’intégrité du

territoire national et les frontières. En plus, elles restent toujours

en alerte pendant le vote, afin d’appuyer la Police au cas où celle-ci

serait débordée.

SOLUTION PALLIATIVE

En conclusion, les chercheurs de l’IRDH estiment que l’on ne peut pas

programmer les matériels et du personnel des FARDC à faciliter les

opérations électorales, pendant que les militaires sont intensément

sollicités à accomplir leurs missions régaliennes.

La CENI peut planifier de se servir des matériels militaires roulants

et volants de la MONUSCO qui sont disponibles dans le pays. Ces mêmes

matériels servent déjà des causes humanitaires, notamment, pour

déplacer des médecins et matériels médicaux dans la zone touchée par

la maladie à virus Ebola, dans le Nord-Kivu et l’Equateur, à

distribuer les vaccins dans le Haut-Katanga et le Kasaï-Central.

Le recours aux matériels de la communauté internationale épargnerait

la CENI des accusations de vouloir imposer une issue préconçue, par

l’entremise des forces armées sous ordre de leur Commandant suprême,

le Président de la République qui a déjà choisi son « dauphin », ses

députés nationaux et provinciaux du FCC.

Enfin, les chercheurs de l’IRDH estiment que l’argument basé sur le

principe de souveraineté nationale, ne tient pas dans le contexte où

le pays héberge déjà plus de quinze mille militaires onusiens, se sert

du personnel et des matériels de la même communauté internationale

dans des interventions humanitaires.

Contact : Maître TSHISWAKA MASOKA HUBERT, Tel : 00243851103409