La RDC plaide pour sa réintégration à l’AGOA

C’est depuis 2010 que la RDC a été exclue de l’ « Africain Growtn ans

opportunity Act» (en sigle, AGOA).

L’appartenance à l’AGOA permettait au pays de jouir du statut

privilégié que lui conférait ce programme d’appui aux économies des

pays africains afin d’intégrer facilement les marchés américains.

Il sied de rappeler que la RDC était exclue de ce programme car elle

ne remplissait pas, selon les USA, certains critères tels que les

Droits Humaints, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance,

le respect de la liberté d’expression et d’association, la réduction

de la pauvreté, etc.

A cet effet, à l’occasion du forum tenu à Miami dans l’ Etat de

Floride aux USA, du 22 au 28 septembre 2018, la délégation congolaise

représentée par ses experts, à savoir ceux du Ministère de l’Economie,

du Commerce extetieur , de Petites et Moyennes Entreprises, du Plan,

la Ceni…a une fois de plus plaidé pour sa réintégration car, selon

elle, c’est au regard des efforts significatifs effectués par le Congo

pour relever le défi.

Ils ont fait savoir que la RDC a connu des décennies de guerre et

d’instabilité sécuritaire. Cependant, le pays se reconstruit en

forgeant une économie solide et des institutions démocratiques fortes.

Le gouvernement a entrepris des réformes visant à transformer le

système judiciaire, à lutter plus efficacement’ contre les violences

faites à la femme, à protéger les mineurs en particulier les enfants

tranvaillant dans les mines. Certes, ont-ils reconnu, qu’il y a encore

du chemin’ à faire mais personne ne peut nier que la RDC a fait des

progrès majeurs sur tous les plans et satisfait aujourd’hui à tous les

critères requis pour le développer son commerce au sein de l’AGOA.

Sur le plan démocratique, ils ont évoqué le processus électoral en

cours pour les élections le 23 décembre 2018, toutes les démarches

entreprises par la Ceni pour le crédibiliser et ont assurer les

participants qu’il y aura bel et bien’ cette année des élections

crédibles et transparentes.

Sur le plan économique, les experts ont relevé aussi les efforts du

gouvernement pour mettre fin à la fraude et à la contrebande au niveau

de ses frontières afin d’accroitre les recettes de l’État en

instaurant une série des mesures urgentes. Ils ont rappelé les moments

sombres qu’a passé le pays au cours de ces deux dernières années sur

le plan économique, avec notamment la dépréciation de sa monnaie

locale face aux dollars, la hausse des prix de certains biens et

produits, etc. Et la manière dont le pays a lutter pour relever ce

défi à la grande satisfaction de tout le monde en stabilisant les

paramètres macroéconomiques.

Tous ces efforts méritent une récompense, notamment en réintégrant le

pays dans le programme de l’AGOA.

En réponse à l’intervention de la partie RDC, Fred Oladeinde, membre

du collège des conseillers du comité du réseau de planification de la

société civile de l’AGOA aux USA, s’est tout d’abord réjoui de

constater que la RDC était présente à la récente Assemblée Générale

des Nations-Unies à News-york, d’autant plus que c’était une occasion

de faire savoir les avancées significatives effectuées sur ce point.

Il a dit espérer voir se dégager un consensus sur ce point.

Toutefois, il a promis de faire rapport à la hiérarchie, lors de leur

prochaine réunion, du plaidoyer de la RDC en espérant qu’une solution

sera trouvée.

Il a réitéré son voeu de voir la RDC travailler davantage car dit-il,

pour être éligible à L’AGOA, il faut atteindre un certain niveau,

surtout en ce qui concerne les droits de l’homme.

Pour rappel, la décision excluant Kinshasa de l’AGOA avait été prise

sous décret par le Président américain Barak Obama, sanctionnant,

selon lui, la passivité de l’administration congolaise devant les

multiples cas de violations des droits de l’homme.

Les Africains appelés à promouvoir l’entrepreneuriat

Les échanges durant cette conférence étaient également une occasion

de mettre ensemble les distributeurs , producteurs, importateurs et

exportateurs des aliments venant du continent africain et américain.

Le but était de faire des présentations sur les opportunités

d’affaires qu’offre chacun des pays afin d’attirer des investisseurs.

La RDC était retenue pour faire la présentation de ses produits à

travers le ministère des PME.

Plusieurs délégations des pays d’Afrique étaient présentes à cette

grande rencontre.

Perside Diawaku

( Envoyée spéciale )