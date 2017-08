La RDC en péril : les intellectuels interdits d’être des spectateurs

Réunis du 28 au 29 août 2017 au Centre d’Etudes pour l’Action Sociale (Cepas), en conférence dite des universitaires pour réfléchir sur les causes de la descente aux enfers de leur pays, les intellectuels congolais ont pris l’engagement de prendre leur responsabilité en mains en vue de sauver la nation Congo en péril. Près d’une vingtaine d’exposés ont été faits en marge des travaux de cette conférence des intellectuels, animés tous par d’éminents professeurs des établissements d’Enseignement supérieur et universitaire de la

République Démocratique du Congo.

Les assises placées sous le thème « Nation congolaise en péril : Responsabilité sociale des universitaires », ont été sanctionnées par un «Manifeste citoyen» appelé « Déclaration de Kinshasa sur la

Responsabilité sociale des universitaires ».

Dans ce Manifeste coulé en 24 points, les signataires parlent entre

autres des libertés académiques et intellectuelles, de l’autonomie de

gestion des institutions d’enseignement supérieur et universitaire, de

la responsabilité des institutions, ainsi que de la responsabilité

particulière des universitaires congolais face à une nation en péril.

Avant la lecture du «Manifeste» sanctionnant la fin des travaux par le

professeur Fidèle Mfuamba Lobo, les participants ont d’abord suivi

quelques exposés dont certains devaient être faits la veille. Une fois

la lecture de la Déclaration terminée, les participants ont apposé, à

tour de rôle, leurs signatures sur le document en guise d’engagement

de ne plus se comporter comme des spectateurs face au danger qui

guette la nation. L’option est donc levée pour que l’élite

intellectuelle congolaise joue désormais le rôle qui est le sien,

celui d’éclairer l’opinion publique et montrer le chemin à suivre aux

masses populaires.

La conférence était organisée par l’Institut pour la Démocratie, la

Gouvernance, la Paix et le Développement en Afrique, (IDGPA) que

dirige le professeur André Mbata Mangu, qui en est le directeur

exécutif. C’est le Docteur Denis Mukwege qui a financé les assises

grâce aux nombreux prix lui décernés à travers le monde. Hormis les

professeurs d’universités et autres scientifiques, bon nombre

d’acteurs politiques essentiellement de l’opposition et ceux des

mouvements citoyens ont pris également pris part à ces travaux.

Ci-dessous la Déclaration sanctionnant la conférence des intellectuels

congolais : Dom

Déclaration de Kinshasa

Préambule

Nous, Universitaires de la République Démocratique du Congo (RDC),

représentant l’élite intellectuelle de la nation, réunis à

l’initiative de l’Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix

et le développement en Afrique (IDGPA) pour réfléchir sur le thème «

Nation congolaise en péril: Responsabilité (sociale des

universitaires» à Kinshasa, capitale de la République et siège des

institutions nationales, du 28 au 29 août 2017;

Adhérant aux Déclarations de Dar-es-Salaam et de Kampala sur les

libertés académiques et la responsabilité sociale des universitaires;

Considérant que la RDC, notre pays, a connu depuis l’indépendance une

série de crises qui ont affecté son existence comme nation et qui

n’ont’ nullement épargné les institutions d’enseignement supérieur et

universitaire ainsi que les membres de la communauté académique;

Considérant que l’une des causes fondamentales de ces crises est la

contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs;

Attendu que la non-organisation des élections à tous les niveaux,

notamment l’élection présidentielle en décembre 2016, a plongé le pays

dans une crise politique et constitutionnelle aiguë;

Attendu que l’Article 64 de la Constitution dispose que tout

Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe

d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en

violation des dispositions de la Constitution;

Attendu que pour résoudre cette crise et permettre la restauration de

l’ordre constitutionnel, les représentants de la Majorité

présidentielle, de l’Opposition politique signataires de l’Accord du

18 octobre 2016 de la Cité de l’Union africaine d’une part et ceux du

Rassemblement, du Front pour le respect de la Constitution et de la

Société civile non signataires dudit Accord réunis au Centre

interdiocésain de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO)

ont unanimement signé un Accord Politique Global et Inclusif en date

du 31 décembre 2016 ;

Attendu que cet Accord largement soutenu par le peuple congolais et

prévoyant l’organisation des élections au plus tard le 31 décembre

2017 a été endossé par la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité des

Nations Unies et par l’Union africaine, la SADC et d’autres

organisations internationales dont la RDC est membre ;

Attendu que cet Accord largement soutenu par le peuple congolais et

prévoyant l’organisation des élections au plus tard le 31 décembre

2017 a été endossé par la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité des

Nations Unies et par l’Union africaine, la SADC et d’autres

organisations internationales dont la RDC est membre.

Attendu que toutes les Parties signataires ont souscrit à cet Accord

qui interdit notamment tout changement de constitution et toute

révision constitutionnelle par voie législative ou référendaire;

Convaincus que comme citoyens, les universitaires comme d’autres

intellectuels ne sauraient demeurer indifférents à la misère et aux

souffrances de leur peuple sans trahir leur mission;

Conscients que la reconstruction de la Nation passe nécessairement par

notre propre remise en cause de notre propre rôle, la revalorisation

des universités qui sont notre premier cadre de travail, et une prise

en compte de notre responsabilité sociale;

Déterminés à ouvrir une nouvelle page de notre histoire au service de

la Nation;

Conscients de notre responsabilité sociale en tant qu’universitaires;

Déclarons ce qui suit:

Des Libertés académiques et intellectuelles

1. Tous les membres de la communauté académique ont le droit

d’accomplir leurs fonctions d’enseignement, d’apprentissage, de

recherche, d’érudition, d’échanges, de production et de dissémination

du savoir et de rendre tous services sans crainte d’ingérence ou de

répression de la part de l’Etat et de l’autorité publique.

2. Pour permettre à l’université de mieux remplir sa mission

incontournable d’éclairer la société, il importe qu’elle puisse être

dotée de moyens nécessaires pour le faire conformément aux standards

internationaux des systèmes universitaires.

3. L’université congolaise doit être associée au processus de

compréhension et de résolution des problèmes de la nation par la prise

en compte des résultats de ses recherches aussi bien par les pouvoirs

publics que la population.

4. L’université congolaise doit impliquer le personnel scientifique et

les étudiants dans cette quête de l’excellence et du savoir pour mieux

comprendre et améliorer la société congolaise et l’homme congolais en

vue de la transformation qualitative de la société.

De l’autonomie de gestion des institutions d’enseignement supérieur et

universitaire

5. La gestion des institutions d’enseignement supérieur et

universitaire doit s’exercer avec la participation de tous les membres

de la communauté universitaire.

6. Les instances dirigeantes des institutions de l’enseignement

supérieur et universitaire, notamment les membres des bureaux des

départements/sections, des bureaux facultaires, des comités de

gestion, y compris les Recteurs et les Directeurs généraux doivent

être librement élus et non plus nommés selon les mesures pertinentes

d’accompagnement de la loi-cadre.

7. La responsabilité et la recevabilité des autorités académiques des

enseignements doivent être effectives.

8. Aucune force armée, aucun militaire, aucun policier, aucun membre

des services de renseignement ou de sécurité ne peut pénétrer

individuellement ou en groupe dans l’enceinte des institutions

d’enseignement supérieur et universitaire sauf dans les conditions

suivantes: a) S’il existe un danger manifeste, présent et imminent qui

menace la vie ou la propriété de l’institution et qu’un tel danger ne

puisse être circonscrit sans l’intervention des forces publiques;

b) Si le responsable de l’administration concernée a demandé par écrit

cette intervention après en avoir informé et obtenu l’approbation des

représentants élus de la communauté universitaire, les enseignants, le

personnel scientifique, le personnel administratif et les étudiants.

Responsabilité

des Institutions

9. Les institutions d’enseignement supérieur et universitaire doivent

oeuvrer à la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et

culturels, civils, politiques des personnes et s’efforcer de prévenir

l’utilisation pernicieuse des sciences et de la technologie au

préjudice de ces droits.

10. Les institutions d’enseignement supérieur et universitaire doivent

s’élever contre toute forme de répression politique et toutes

violations des droits de l’homme au sein de la communauté et au sein

de notre société.

11. Les institutions d’enseignement supérieur et universitaire doivent

chercher à répondre aux problèmes auxquels la nation est actuellement

confrontée. A cette fin, les programmes d’enseignement ainsi que

d’autres activités menées par ces institutions doivent répondre aux

besoins de la société dans son ensemble, sans préjudice des besoins de

la recherche scientifique et de la production des connaissances.

12. Les institutions d’enseignement supérieur et universitaire doivent

apporter leur soutien à d’autres institutions similaires et membres

individuels de la communauté académique tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur du pays lorsqu’ils sont soumis à des persécutions. Ce

soutien peut être moral ou matériel et doit inclure le droit d’asile,

d’emploi ou d’éducation pour les victimes de ces persécutions.

13. Les institutions d’enseignement supérieur et universitaire doivent

s’efforcer de lutter contre la dépendance scientifique, technologique

et d’autres formes de dépendance de notre société, et promouvoir la

collaboration sur une base d’égalité, avec les communautés académiques

du monde dans la recherche et l’utilisation des connaissances.

14. Les institutions d’enseignement supérieur et universitaire sont

tenues d’offrir des programmes académiques du plus haut niveau qui

soient appropriés aux besoins et aspirations professionnels des

étudiants.

Responsabilité individuelle des universitaires

15. Les membres de la communauté académique ont le devoir de remplir

leurs fonctions et leurs rôles académiques avec compétence, intégrité

et au mieux de leurs capacités, conformément aux normes éthiques et

scientifiques les’ plus élevées. A cet effet, ils doivent lutter

contre le favoritisme ethnique, tribal, régional ou partisan, la

corruption et le harcèlement sexuel.

16. Ils ont l’obligation de cultiver l’esprit de tolérance vis-à-vis

des différences d’opinions et de positions et d’encourager les débats

et la discussion.

17. Les membres de la communauté universitaire doivent organiser

l’université alternative pour ainsi contribuer à la réparation des

inégalités historiques et contemporaines au sein de la société et à

l’éducation des secteurs défavorisés de la population.

18. Les membres de la communauté universitaire doivent s’interdire de

marchander les titres académiques et l’accès à la fonction enseignante

sur des bases clientélistes, partisanes et autres.

Responsabilité particulière des universitaires congolais face à une

nation en péril

19. Les universitaires congolais font partie de la société civile et

prennent acte du Manifeste citoyen adopté par la société civile et

demandent à l’ensemble du peuple congolais de se mobiliser en

conséquence.

20. La Nation congolaise est en péril voire à la dérive: on note

partout dans le pays, des violations de la Constitution et des lois

de la République, des atteintes aux des droits de l’homme,

l’insécurité et la pauvreté généralisées, atteintes graves à

l’indépendance de la CENI, l’instrumentalisation de la justice, de

l’armée, de la police, et des autres services de sécurité.

21. Les universitaires congolais s’insurgent contre le phénomène de

fabrication des infractions, le montage des procès, les arrestations

et détentions arbitraires et les décisions judiciaires iniques dont

sont victimes les opposants, des activistes des droits de l’homme et

des citoyens, et appellent les instances concernées à parer à cette

situation.

22. Les universitaires congolais exigent la restauration de l’ordre

constitutionnel par l’organisation des élections le 31 décembre 2017

au plus tard comme les acteurs politiques et la société civile se sont

unanimement convenus dans l’Accord du 31 décembre 2016 tel qu’endossé

par la Communauté internationale à travers le Conseil de Sécurité de

l’ONU, l’Union Africaine, la SADC, l’Union européenne et plusieurs

autres organisations régionales.

23. Demandons à tous les autres universitaires et autres intellectuels

ainsi qu’ à leurs différentes associations d’adhérer à la présente

déclaration et de se joindre à eux pour assumer leur responsabilité

sociale’ envers notre peuple appelé également à se mettre Débout pour

revendiquer la restauration de. l’ordre constitutionnel, dresser le

front longtemps courbé, et bâtir dans la justice et la paix, un pays

plus beau qu’avant, où la dignité est assurée à chaque Congolaise et à

chaque Congolais et non seulement à un petit groupe d’individus au

pouvoir.

24. Affirmons que notre peuple veut les élections à tout prix et

sollicitons l’appui de la communauté internationale au peuple dans la

réalisation de son aspiration à la tenue sans délai des élections

libres, transparentes et démocratiques.

Fait à Kinshasa,

au CEPAS, le mardi 29 août 2017