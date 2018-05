RDC : le M17 propose un régime parlementaire

Mettre fin à une démocratie qui se nourrit par le sang de son peuple, mettre fin à l’existence d’une Assemblée Nationale obéissant aux mots d’ordre d’une autorité morale, alors qu’elle est l’émanation du peuple, mettre fin au fait que la Constitution actuelle fait du

Président de la République politiquement un décideur non responsable de ses actes alors qu’en réalité toutes les grandes décisions sont prises sous son initiative : le changement de régime fera en sorte que les congolais deviennent maitres de leur destin. Tel est le crédo

d’Augustin Kikukama, lors de son discours de circonstance à l’occasion de la date mémorable du 17 mai 2018. Le Secrétaire général du parti politique le M 17 s’est exprimé ainsi sur l’autel de à la Paroisse

Notre-Dame de Fatima à Gombe, à l’issue d’un culte d’action de grâces

célébré en présence de nombreux combattants venus des 4 coins de la

ville et de certaines provinces du pays ainsi que des invités

d’honneur.

Kikukama mettait ainsi un accent particulier sur les pressions que

son parti devrait exercer pour la tenue des élections législatives

nationales et provinciales qui permettront d’atteindre l’un de leurs

objectifs principaux, à savoir le changement du régime

semi-présidentiel actuel en régime parlementaire.

Bannir le système des

antivaleurs

Le M 17 a refusé d’être membre de la Majorité Présidentielle, a-t-il

souligné, à cause de la recrudescence des antivaleurs, imputables au

gouvernement actuel et à la mauvaise gestion qui entretient la misère,

la pauvreté du peuple congolais. Il a préféré demeurer au centre.

C’est son cheval de bataille afin d’assurer une rupture avec le régime

qui a ressuscité les antivaleurs qui, pourtant, avaient été mises en

terre le 17 mai 1997 par feu L.D. Kabila et ses « kadogo ».

Extermination du peuple congolais

Le moment est venu pour que les prédateurs soient sanctionnés et

c’est au niveau des urnes, a martelé le secrétaire général du M 17. Le

parti symbolise la date à laquelle le peuple congolais avait cru

enterrer ces antivaleurs qui reviennent en force sous le régime

actuel. Les exemples sont légion. La croissance économique pourtant

vantée n’est plus qu’un leurre, la gratuité scolaire promise du bluff,

les cinq chantiers proclamés en fanfare sont rangés dans les tiroirs

et pire, les résultats du fameux grand projet dit de « Bukangalonzo »

se font toujours attendre. Pour comprendre comment ce régime programme

l’extermination des Congolais, il suffit de visiter les différents

cimetières des villes et d’autres localités du territoire national.

Les «Trois Glorieuses…»

L’histoire du Congo dira un jour son mot. La page des « compatriotes

» qui ont sauvé le pays sera écrite en lettres d’or pour rappeler les

dates du 23, 24 et 25 Août 1998 au cours desquelles, comme un seul

homme, des habitants du district de Tshangu ont fait preuve d’une

bravoure incroyable, à l’instar des « Kadogo », pour protéger la ville

de Kinshasa contre des envahisseurs rwandais camouflés dans un

rassemblement politico-militaire. Ils avaient rallumé la flamme de

l’héroïsme. En rappelant cette page d’histoire glorieuse de notre

peuple à travers les habitants du District de la Tshangu, le M 17, par

la voix de son secrétaire général, tient à proclamer haut et fort que

le peuple congolais n’acceptera plus un régime qui entretient la

misère en confisquant les libertés individuelles.

Pillage des richesses

minières

Cette date du 17 mai restera gravée ad vitam aeternam dans les

mémoires des tous les Congolais, a insisté Augustin Kikukama. Car, qui

peut croire que les policiers et militaires n’ont de solde qu’une paie

de malheur, que les voyageurs dans les taxis et bus de transport en

commun qui se mettaient en rangs depuis l’entrée des « Kadogo » sont

retombés dans l’anarchie et le désordre au mépris des agents de

l’ordre? Aujourd’hui la pagaille a repris du service en RDC.

Comment croire qu’hier l’on nous cassait les oreilles en nous faisant

croire que le manque d’augmentation du budget national était dû à la

baisse du prix des matières premières sur les marchés internationaux.

A ce jour, l’on crie sur tous les toits que le pays connait un boom

des prix des minerais suite à un bon climat des affaires. Or, il est

établi que la rente minière n’est pas visible. Le M 17 réclame que les

investisseurs miniers soient également informés sur la manière dont

les rentes minières sont affectées car fruit de leur contribution.

F.M.