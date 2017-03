RDC : l’UE insiste sur  les élections en  2017

Réunis hier lundi 06 mars 2017 à Bruxelles, les ministres des Affaires

Etrangères de l’Union Européenne ont procédé à un nouvel examen de la

situation politique, sécuritaire et économique en République

Démocratique du Congo. Au plan politique, ils ont souligné que la mort

d’Etienne Tshisekedi et l’insécurité ne doivent pas servir de prétexte

à un nouveau « glissement » de calendrier électoral.

Ils ont rappelé, avec fermeté, que les élections présidentielle,

législatives nationales et provinciales – doivent avoir lieu cette

année.

Saluant au passage l’avènement de Pierre Lumbi à la présidence du

Conseil des Sages du Rassemblement et par ricochet du Conseil National

de Suivi de l’Accord du 31 décembre 2016, l’UE estime qu’il s’agit

d’une avancée importante dans la voie de la mise en œuvre de ce

compromis politique. Leur vœu est que le Premier ministre à sortir des

rangs du Rassemblement soit nommé incessamment.

L’UE a reconnu la précarité de la situation sécuritaire au pays, plus

spécialement à l’Est, dans les 3 Kasaï, au Kongo Central et dans

l’ex-Katanga et appelle le gouvernement à y ramener la paix, sans

violations des droits de l’homme. Au plan économique, le pays va mal

et a besoin d’un gouvernement de large union nationale pour

redécoller.

En ce qui concerne les architectes du blocage du processus électoral,

de nouvelles sanctions pourraient les frapper. La décrispation de la

situation politique est également exigée, ainsi que la transparence du

processus électoral.

1. L’Union européenne reste gravement préoccupée par la situation

politique en République démocratique du Congo (RDC) provoquée par le

blocage dans la mise en œuvre de l’accord politique inclusif du 31

décembre 2016, ainsi que par la situation sécuritaire dans plusieurs

régions du pays, où un usage disproportionné de la force est observé.

La situation est aggravée par une crise économique et budgétaire qui

touche très durement la population.

2. L’UE salue l’accord du 31 décembre 2016 qui représente la seule

voie pour asseoir la légitimité nécessaire aux institutions qui

devraient gérer la transition, y compris celle de la présidence. Ni la

disparition du leader de l’opposition Etienne

Tshisekedi, ni la situation sécuritaire ne doivent offrir de prétexte

pour remettre en question ce processus qui doit mener à une alternance

démocratique et pacifique du pouvoir. Cet accord prévoit entre autre

le maintien en fonction du Président pour autant qu’un Premier

Ministre présenté par l’opposition soit nommé et que toutes les

institutions soient assurées par intérim jusqu’à la fin de l’année. Il

exclut par ailleurs le maintien du Président actuel au-delà de cette

échéance. L’UE souligne l’urgence de la mise en œuvre effective de

l’accord par toutes les parties prenantes, en particulier la majorité

présidentielle, afin d’aboutir aux élections avant la fin de 2017 et

donc à une pleine légitimité constitutionnelle. La récente nomination

d’un nouveau président du Conseil des Sages du Rassemblement, qui

également remplira la fonction de président du Conseil National de

Suivi de l’Accord (CNSA), constitue dans ce sens un premier pas.

3. Dans ce cadre, l’UE réitère son plein soutien au rôle de médiation

joué par la Conférence des évêques catholiques (CENCO), dont

l’autorité morale, l’impartialité et la légitimité sont indispensables

à la réussite du processus et sont reconnues par tous les acteurs

congolais. Elle soutient les recommandations du message de l’assemblée

plénière de la CENCO du 22 février 2017, et appelle la région et la

communauté internationale à maintenir son engagement aux côtés de la

CENCO. L’UE condamne les récentes violences contre des églises et

autres institutions de la CENCO et rappelle que les responsables

devront répondre de leurs actes.

4. La crise institutionnelle, sécuritaire et socio-économique profonde

que traverse le pays ne peut être maitrisée que par une mise en œuvre

intégrale de l’accord du 31 décembre 2016 et par la constitution d’un

gouvernement disposant de suffisamment de légitimité pour mener le

pays aux élections. Des avancées concrètes sont impératives, en

particulier la nomination urgente du Premier ministre issu du

Rassemblement. Il est par ailleurs urgent d’assurer la mise en œuvre

des mesures de décrispation telles que la libération des prisonniers

politiques, la fin immédiate des maltraitances qu’ils subissent, la

fin de l’intimidation et des arrestations arbitraires des opposants et

activistes citoyens, et l’arrêt de toutes les poursuites judiciaires

politiquement motivées. L’UE observe que la participation des femmes

au dialogue politique a été limitée et appelle à faciliter leur

implication dans la mise en œuvre de l’accord.

5. L’UE souligne la responsabilité et le rôle crucial que doit jouer

la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans la mise en

œuvre d’un processus électoral démocratique et crédible. A cet effet,

elle réitère son appel à des mesures supplémentaires en matière de

transparence et de gouvernance de la CENI, ainsi qu’à la détermination

en urgence d’un calendrier électoral et d’un budget réalistes et

consensuels afin de tenir les élections avant la fin de 2017. L’UE

invite l’Assemblée Nationale à adopter dans les plus brefs délais les

mesures législatives nécessaires à la tenue des élections ainsi qu’à

la mise en place du CNSA qui est appelé, dans ce contexte, à jouer un

rôle essentiel de supervision de la CENI. Ces éléments, ainsi que

l’engagement financier du futur gouvernement, sont de nature à

favoriser la confiance qui permettra à l’UE et aux autres partenaires

de mobiliser leur appui aux élections.

6. Le Conseil de sécurité des Nations Unies renouvellera en mars le

mandat de la MONUSCO. À cette occasion, la priorité sera de doter la

mission des moyens nécessaires lui permettant de faire face aux

nouveaux défis politiques et sécuritaires en veillant à renforcer le

dispositif de protection des civils, et en fournissant un appui

pertinent au processus électoral.

7. L’UE condamne vivement les violations graves des droits de l’Homme

qui ont été commises récemment en RDC et rappelle que la lutte contre

l’impunité, quels que soient les auteurs de ces violations, est l’une

des conditions nécessaires pour une transition apaisée et une

stabilisation durable du pays. Les droits de l’Homme et les libertés

fondamentales doivent être pleinement garantis par les autorités, en

particulier la liberté d’expression, y compris pour les médias

indépendants, ainsi que que la liberté d’association. L’UE considère

essentiel à cet égard que le travail du Bureau Conjoint des Nations

Unies aux Droits de l’Homme en RDC (BCNUDH) puisse se dérouler sans

entraves dans tout le pays.

8. L’UE déplore l’émergence de foyers de violence dans les trois

provinces du Kasaï et au Kongo Central qui illustre les risques de

dégradation accrue de la situation qu’encourt le pays. L’UE

s’inquiète, comme les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, des

informations récentes faisant état de violations graves des droits de

l’Homme et du droit humanitaire commises par les milices locales dans

les Kasaï, notamment le recrutement et l’utilisation illicite

d’enfants soldats, ainsi que du meurtre de civils par des membres des

forces de sécurité de la RDC, qui pourraient constituer des crimes de

guerre au regard du droit international. L’UE s’associe à l’appel

formulé par le Conseil de sécurité de l’ONU le 25 février 2017,

demandant au gouvernement de la RDC d’ouvrir immédiatement une enquête

crédible et impartiale sur ces faits, afin que les responsables en

répondent devant la justice, et souhaite également qu’une enquête

internationale indépendante puisse être invitée à soutenir ce

processus.

9. L’UE est gravement préoccupée par la détérioration de la situation

humanitaire dans plusieurs régions du pays et tient à souligner la

primauté du respect des principes humanitaires et la nécessité de

garantir l’accès aux populations affectées.

10. La situation à l’Est, dans les provinces du Kivu et dans le

Tanganyika, reste également inquiétante tout comme les informations

d’une éventuelle reprise des armes par les ex-rebelles du M23. L’UE

rappelle la responsabilité des autorités congolaises et exhorte les

FARDC – avec l’appui de MONUSCO – à mettre tout en œuvre pour protéger

les populations. En ce qui concerne le M23, l’UE rappelle les

engagements des déclarations de Nairobi de décembre 2013 ainsi que les

principes énoncés dans l’accord-cadre pour la paix, la sécurité et la

coopération pour la RDC et la région.

11. L’UE rappelle aux responsables politiques et aux membres des

forces de sécurité qu’elle est disposée à adopter de nouvelles mesures

restrictives individuelles contre ceux qui seraient responsables de

graves violations des droits de l’Homme, inciteraient à la violence ou

qui feraient obstacle à une sortie de crise consensuelle, pacifique et

respectueuse de l’aspiration du peuple congolais à élire ses

représentants. L’UE invite la Haute représentante à initier un travail

dans ce sens.

12. L’UE confirme sa disponibilité à engager dans les plus brefs

délais un dialogue politique au plus haut niveau avec le futur

gouvernement, conformément à l’article 8 de l’Accord de Cotonou. Elle

est disposée à apporter son soutien, y compris financier, à un

processus électoral qui remplirait toutes les conditions nécessaires.

L’UE est aussi disposée à poursuivre son soutien à la population

congolaise confrontée quotidiennement à de sérieuses difficultés

socio-économiques et encourage la reprise du dialogue, de façon

structurée, avec les institutions financières internationales, afin de

trouver une solution durable à la crise économique et budgétaire

actuelle.