La RDC, l’Angola, la Zambie et le Zimbabwe unis pour sauver leurs ressources naturelles

Les résultats de l’étude portant sur « l’évaluation des facteurs de la fluctuation des prix des produits de base et de leur impact sur les recettes publiques des pays de la région de la SADC (Angola, RDC, Zambie et Zimbabwe) », ont été présentés, hier mardi 29 août 2017, au Cercle Culturel Boboto. Ladite étude a été menée par Raymond Kabongo, consultant indépendant. Cette rencontre a été facilitée par Sarw. Il a, dans son exposé, souligné que les indicateurs clés pris en compte sont le cuivre pour la RDC et la Zambie, le plutonium pour le Zimbabwe et le pétrole pour l’Angola.

L’étude avait pour objectif d’approfondir la compréhension des

facteurs et de l’impact de la volatilité des prix des produits de base

sur les revenus de certains pays de la SADC (Communauté de

Développement de l’Afrique Australe).

En effet, cette étude devrait passer en revue l’exploitation et la

commercialisation du cuivre en RDC, ressortir son impact sur le budget

de l’Etat et évaluer les fluctuations de ses cours sur les projets de

développement. Le constat fait pour le Congo démocratique est que le

manque d’industries de transformation des minerais et la mauvaise

gestion des ressources naturelles ne favorisent pas le développement

du pays.

On a noté par exemple qu’en 2016, la RDC a produit 1,02 million de

tonnes de cuivre, ce qui dépasse les prévisions estimées à 2,6% en

2015. Cela se justifie en partie par l’entrée en service de la société

sino-congolaise qui venait de réaliser une production de l’ordre de

100.000 tonnes métriques.

Du fait du recul des cours du cuivre sur le marché international, qui

sont passés de 6.859,9 USD en 2014 à 5.509,0 USD la tonne métrique en

2015, en dépit d’une légère hausse du volume de la production passant

de 1.030,1 mille tonnes à 1.039,0 en 2015, il a été relevé une baisse

de 23,4 %, en valeur des exportations. Depuis 2015, l‘économie de la

RDC, cinquième productrice mondiale du cuivre, subit les contrecoups

de cette crise.

En avril 2016, la tonne de cuivre tombait à 4.873 USD la tonne

métrique, soit une baisse d’environ 20 %. Cette baisse a impacté

fortement sur la croissance économique de la RDC qui est

essentiellement basées sur les mines, dont la contribution à la

croissance a chuté à moins de 32% en 2015 contre 49,5% en 2014.

Les recettes d’exportation sont passées de 10.904,42 millions de

dollars américains à 9.490,88 millions en 2015, soit une diminution de

12,9%. La collecte de la redevance minière était chiffrée à 124,905

millions de dollars américains en 2015 contre 149,398 millions en

2014, soit une baisse de 16,4%). Les chiffres d’affaires déclarés par

les principales entreprises minières évoluant dans le secteur des

métaux de base ont baissé en moyenne de 21%.

Dorcas NSOMUE