RDC : irrégularités dans la campagne électorale et compromission du scrutin

Les chercheurs du Projet d’Application des Droits Civils et Politiques

(PAD-CIPO) de l’IRDH relèvent de graves irrégularités dans la campagne

électorale, susceptibles de constituer la fraude électorale, au

détriment de l’expression du choix des citoyens congolais. L’opinion

publique sait que la fraude électorale peut avoir lieu, soit durant la

campagne électorale, soit durant les opérations électorales

elles-mêmes. L’Institut attire l’attention de la Commission Electorale

Nationale Indépendante (CENI) sur le fait que lesdites irrégularités

restées impunies compromettent le scrutin du 23 décembre 2018.

En effet, la campagne électorale qui arrive à son terme régulier, a

été caractérisée par des pratiques illégales, dénoncées ci-après, par

ordre de gravité et de leur ampleur : (i) l’entrave à la campagne

électorale des candidats de l’opposition, par des autorités établies;

(ii) l’usage abusif des moyens, des médias publics et du personnel de

l’Etat, aux fins de campagne ; (iii) la pratique de la violence et

l’incitation à la violence contre des adversaires politiques ; et (iv)

l’acquisition des cartes ou photocopies des cartes d’électeurs par

extorsion, corruption et ruse.

1. L’entrave à la campagne électorale des candidats de l’opposition.

Des rassemblements de campagne électorale, organisés par

l’opposition, ont été dispersés par des éléments de la police qui,

faisant usage disproportionné de la force, ont causé des graves

atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique des manifestants

pacifiques.

Le 19 décembre 2018, le Gouverneur de la ville de Kinshasa, KIMBUTA

YANGO André, a interrompu arbitrairement la campagne électorale dans

la Ville de Kinshasa. Il a instruit la Police Nationale Congolaise

(PNC) d’escorter, par force, à sa résidence, le candidat à la

présidentielle, M. FAYULU MADIDI Martin, qui allait haranguer ses

partisans, à la Place Sainte Thérèse. De la même façon qu’en date du

11 décembre, le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, PANDE

KAPOPO Célestin, avait empêché le même candidat FAYULU de battre

campagne à Lubumbashi.

Ces ingérences politiques sont contraires à l’article 211 de la

Constitution de la République qui charge la CENI de la mission

exclusive d’organiser tout le processus électoral et toutes les

opérations de vote. Et, elles violent l’article 29 de la loi

électorale du 10 mars 2006, telle que modifiée à ce jour, qui garantit

la libre organisation des rassemblements électoraux sur l’ensemble du

territoire national. Par ailleurs, l’article 81 de la même loi

sanctionne quiconque entrave ou tente d’interdire ou de faire cesser

toute manifestation, rassemblement ou expression d’opinions pendant la

campagne électorale.

En ce qui concerne la sécurité, en période électorale, seul le

Président de la CENI peut requérir « les forces de l’ordre », le cas

échéant, par un écrit suffisamment motivé, conformément a l’article

25, alinéa 8 de la « Loi Organique n° 13/012 du 19 avril 2013

modifiant et complétant la loi organique n° 10/013 du 08 juillet 2010

portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale

nationale indépendante ».

1. L’usage abusif des moyens et personnel de l’Etat aux fins de

campagne électorale.

Il est de notoriété publique que, des membres du Gouvernement national

et des gouvernements provinciaux ont abusé des médias publics, des

bâtiments, des véhicules, du personnel et des finances de l’Etat, aux

fins de mener la campagne tant pour eux-mêmes que pour le candidat du

Front Commun pour le Congo (FCC). Même la « première dame », Madame

LEMBE KABILA Olive a utilisé des véhicules et des militaires de la

Garde Républicaine, afin de battre campagne pour le même candidat.

Il y a lieu de mentionner que la Radiotélévision Nationale Congolaise

(RTNC) est exclusivement orientée vers la campagne électorale du

candidat du FCC.

Cette pratique constitue une violation flagrante de l’article 36 de

la loi électorale sus évoquée qui dispose que « l’utilisation des

biens, des finances et du personnel public visé ci-dessus est punie de

radiation de la candidature ou d’annulation de la liste du parti

politique, du regroupement politique ou des indépendants qui s’en

rendent coupables ou dont le candidat s’en rend coupable».

2. La pratique de la violence et l’incitation à la violence.

Il revient que la violence, restée impunie pendant la période

électorale, était encouragée par des autorités en fonction. L’exemple

des plus flagrants qui mécontente toute conscience humaine est venu du

Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur KAPOPO qui

incitait des jeunes du FCC à Lubumbashi à la violence, au cours d’une

réunion où il avait tenu les propos suivants : « […] je pose la

question de savoir vous avez peur de qui et de quoi ? Comment des

jeunes d’un parti peuvent scander le nom de leur leader et vous ne

faites rien ? […] Il faut les en empêcher ! Si l’on vous met au cachot

le matin, le soir, je vous fais libérer. […] Je suis au pouvoir, en

province, et le président Kabila est au sommet. On ne vous fera rien

[…] Si non, s’ils prennent le pouvoir, ils nous mettront tous en

prison. Vous et moi […] ».

Après cette incitation à la violence, il a été observé, notamment, des

atteintes à la vie des citoyens par balles réelles, l’incendie des

véhicules sur la place publique, la destruction des affiches des

candidats tant de l’opposition que du FCC.

Cette pratique est contraire à l’article 34 de la loi électorale qui

stipule que : « Aucun individu, parti politique ou regroupement

politique ne peut inciter quiconque à commettre un acte de nature à

entraîner des violences, des menaces ou à priver d’autres personnes de

l’exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement garantis

».

3. L’acquisition des cartes d’électeurs par extorsion, corruption ou ruse.

Il revient que des parents sous tutelle des policiers, militaires et

agents de renseignements ont subi une extorsion systématique de leurs

cartes d’électeurs. De même qu’il s’était observé trois phénomènes :

(a) Des bureaux de campagne des candidats, de tout bord, se livraient

à photocopier des quantités des cartes d’électeurs, sous prétexte

d’accréditer leur propriétaire comme observateur ; (b) Des entreprises

commerciales et minières se chargeaient aussi de photocopier des

cartes d’électeur, cotre remise des « dons » ; Et, (c) des candidats

ou cadres de leurs partis politiques distribuaient publiquement de

l’argent aux électeurs.

Ces pratiques viseraient à tricher, en se fondant sur le dernier

alinéa de l’article 59 de la loi électorale de 2011 qui permet d’être

admis à la catégorie de votants par dérogation, les électeurs

identifiés par la CENI, au moins quinze jours avant le début du

scrutin.

4. Conclusion et recommandations

Se fondant sur les observations ci-dessus, les chercheurs de l’IRDH

estiment qu’il y a lieu de croire à l’existence d’une volonté

délibérée, dans le chef de certaines autorités établies de pousser le

pays dans la violence. D’une part, elles viseraient la jeunesse et de

l’autre, elles chercheraient à irriter des leaders de l’opposition, en

entravant leurs campagnes électorales. La violence pourrait avoir

comme conséquence, l’interruption du processus électoral.

Eu égard à tout ce qui précède, les chercheurs de l’IRDH recommandent :

* Aux citoyens de :

– Dénoncer toute pratique illégale ou tentative de fraude d’où

qu’elles viennent. Que cela vienne des policiers, militaires, agents

ou fonctionnaires aux ordres illégaux d’un candidat ou d’un groupe

politique ;

– Documenter et dénoncer toute violence et incitation à la violence,

en filmant la scène, enregistrant des paroles, actes ou écrits. Ceci

pourra servir de base aux enquêtes et poursuites devant la justice

nationale ou la Cour pénale internationale (CPI).

* A la CENI de :

– Condamner et déférer aux parquets l’usage abusif des fonctions,

personnel et moyens de l’Etat, par des politiciens en compétition

électorale ;

– Ne pas autoriser au tiers, pour quel que motif qui soit avancé,

d’utiliser la carte ou photocopie de la carte d’électeur qui ne lui

appartienne pas. Car, il y a des raisons de croire à une acquisition

par ruse, extorsion ou corruption,

– Prendre toutes les dispositions nécessaires tendant à décourager

tout acte de nature à occasionner la fraude. Cela dans le but de

mettre tous les candidats en confiance et permettre aux citoyens

d’accepter sans contestation les résultats.

Contact : Maître TSHISWAKA MASOKA HUBERT, Tel : 00243851103409