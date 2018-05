La RDC de nouveau frappée par Ebola : déjà 17 décès à Bikoro

Chers compatriotes.

Le jeudi 3 mai 2018, la Division provinciale de la Santé de l’Equateur a notifié au niveau central du Ministère de la Santé vingt-un cas (21) de Fièvre avec des signes hémorragiques et dix-sept (17) décès communautaires dans l’aire de santé d’Ikoko Impenge situéedans la zone de santé de Bikoro dans la Province de l’Equateur.

Une équipe du niveau central du Ministère de la Santé, appuyée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et Médecins Sans Frontières (MSF), s’est rendue sur place le samedi 5 mai 2018. L’équipe a trouvé cinq (5) cas actifs, dont deux (2) hospitalisés à l’Hôpital Général de Bikoro et trois (3) dans le centre de santé d’lkoko Impenge. Cinq (5) échantillons prélevés chez les cas suspects ont été envoyés pour analyse à l’Institut National de Recherche Biologique (IN RB) de Kinshasa le dimanche 6 mai 2018. Des cinq (5) échantillons analysés, deux (2) se sont révélés positifs à la maladie à virus Ebola

stéréotype Zaïre par RT-PCR.

Depuis la notification des cas le 3 mai dernier, aucun décès n’a été rapporté ni parmi les cas hospitalisés ni parmi le personnel de santé.

Chers compatriotes,

Notre pays fait face à une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola qui constitue une urgence’ de santé publique de portée internationale.

La République Démocratique du Congo étant à sa neuvième épidémie de cette nature, nous disposons de ressources humaines bien formées en cette matière qui ont toujours été en mesure de rapidement maîtriser les épidémies précédentes.

Le Ministère de la Santé vient de prendre toutes les dispositions utiles pour riposter promptement et efficacement à cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola sur le territoire national de la

RDC.

– Sur place, à Bikoro, une équipe locale du Ministère de la Santé est

à pied d’oeuvre pour l’organisation de la prise en charge des cas, la

recherche et le suivi des contacts. Dès demain, le mercredi 9 mai

2018, une équipe d’experts du niveau central partira de Kinshasa vers

Bikoro avec un lot d’équipements appropriés pour superviser les

investigations et l’organisation de la riposte sur le terrain.

De plus amples informations seront communiquées en toute transparence

au fur et à mesure de l’avancée de la situation sur le terrain.

Je vous remercie.

