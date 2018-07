RDC : bye bye Ebola !

Le ministre de la Santé Publique, Dr Oly Ilunga, a annoncé

officiellement, hier mardi 24 juillet 2018, la fin du virus à Ebola au

niveau de toutes les zones touchées par cette épidémie. A l’en croire,

le dernier patient atteint d’Ebola est sorti guéri du centre de

traitement de Bikoro le 12 juin 2018. Et depuis lors, aucune nouvelle

alerte à Ebola n’a été enregistrée.

Il a rappelé, à l’occasion, que c’est 8 mai dernier que la République

Démocratique du Congo était frappée, pour la neuvième fois, par

l’épidémie d’Ebola dans sa partie nord-est, plus précisément la zone

de santé de Bikoro, dans la province de l’Equateur.

Ce membre du gouvernement a indiqué que le neuvième épisode d’Ebola

était d’une ampleur sans précédent. Mais la rapidité et l’efficacité

de la riposte, en collaboration avec différents partenaires de la RDC,

ont été exemplaires.

Dr Oly Ilunga Kalenga a précisé que la déclaration gouvernementale en

rapport avec l’éradication de la fièvre hémorragique à virus d’Ebola

est intervenue après une période d’observation d’environ 42 jours. Il

a tenu à souligner que les résultats positifs enregistrés dans un bref

délai l’ont été grâce au professionnalisme des prestataires de soins

de santé, qui se sont dépensés corps et âme pour sauver des centaines

voire des milliers de vies humaines en danger.

Melba Muzola