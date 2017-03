RDC-BM : un accord de financement  de 50 millions de dollars signé

La 7 ème Revue du portefeuille de la Banque mondiale démarrée le jeudi 2 mars 2017, a clos ses travaux le vendredi 3 mars 2017, à Romeo Golf, dans la soirée, sous de bons auspices. Cette clôture a permis d’engranger non seulement un paquet de recommandations, mais a également donné lieu à la signature d’un accord de financement additionnel de 50 millions de dollars intervenue entre le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC et la république du Congo, Ahmadou Moustapha Ndiaye et le ministre congolais des Finances, Henri Yav Mulang.

Dans son discours, Henri Yav Mulang a rappelé les principales

attentes, ainsi que les grandes préoccupations de son gouvernement en

cette période, soulignant à cet effet qu’il faudrait nécessairement

préserver le niveau d’activités de projets de la Banque mondiale dans

plusieurs secteurs, malgré la crise et aussi œuvrer à la

diversification de notre économie. Après avoir réitéré la

détermination de l’exécutif central à poursuivre les efforts déployés

jusqu’ici, il reste convaincu que la mise en œuvre des recommandations

de cette revue du portefeuille permettra la mise en place des

mécanismes pour accélérer les décaissements pour répondre au contexte

économique actuel de la RDC.

Le gouverneur-pays a émis d’autre part le vœu de voir le taux de

décaissement augmenter et le problème des dépenses inéligibles trouver

de solution, tout comme celui des avis de non objection au niveau de

plans de passation de marchés publics.

A cet effet, il a appelé au renforcement du niveau d’appropriation

des projets au niveau de services désignés de l’Etat en cette période

de crise, à l’implication des ministères sectoriels, de leurs

directeurs ou secrétaires généraux dans la mise en œuvre et suivi des

projets, et à la définition d’un plan d’action d’urgence pour

accélérer les décaissements pour les quatre derniers mois de l’année

fiscale 2017.

Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC et la

république du Congo, Ahmadou Moustapha Ndiaye, satisfait de

l’aboutissement heureux de la revue, a auparavant noté à la séance de

restitution des travaux en commissions, deux types de recommandations

formulées par les participants, notamment l’amélioration du

portefeuille actuel avec des mesures concrètes visant l’amélioration

de la performance des projets, ainsi que de nouvelles pistes

d’orientation pour l’amélioration de conditions de vie des populations

congolaises, dans les secteurs de l’éducation pour l’emploi des jeunes

et la réforme de l’enseignement supérieur, l’agriculture et les PME.

Après des explications détaillées fournies sur le nouveau cadre

stratégique de partenariat-pays qui sera bientôt mis en oeuvre, il a

annoncé la tenue prochaine de réunions périodiques entre les équipes

du gouvernement et celles de la Banque mondiale, pour la mise en

vigueur des mesures à prendre à court terme visant à atténuer les

effets néfastes de la crise sur l’économie, mais également des mesures

à long terme pour rendre l’économie congolaise de plus en plus

résiliente face aux chocs externes.

Notons que le coordonnateur de la CSPP au ministère des Finances,

Honoré Tshiyoyo et le co-modérateur professeur Matthias, responsable

principal des opérations à la BM, ont supervisé les travaux de la mise

en place d’une TSK Force constituée principalement par des membres de

sept commissions.

Voici par ailleurs quelques recommandations formulées par les

participants à la 7 ème revue du portefeuille. Renforcer le système

fiscal congolais, opérer la réforme des finances publiques, renforcer

le processus fiscal axé sur la performance basée sur les résultats,

contribuer à la décentralisation financière, améliorer le climat des

affaires pour favoriser la création des emplois de jeunes, créer des

camps d’apprentissage aux métiers pour les jeunes, et poursuivre des

efforts de pacification du pays pour susciter l’attractivité de notre

pays aux investissements. J.R.T.