RDC: 22 réfugiés centrafricains accueillis par un jeune Congolais à Mobayi-Mbongo

Gbadolite, le 13 décembre 2017 (caritasdev.cd) : La conjoncture

économique difficile et la solidarité africaine poussent souvent des

parents à vivre dans une même parcelle avec leurs enfants et

petits-enfants. C’est ce qui est arrivé à Ange-Marie NYAKONYADE.

Commerçante de son état, cette quinquagénaire vivait paisiblement avec

son mari, un pêcheur septuagénaire, et leurs enfants et

petits-enfants, dans la localité MUNE, Groupement Somba, en République

Centrafricaine (RCA). Leur « petite » famille comptait ainsi 35

personnes. Tous Centrafricains.

Ange-Marie excellait dans la vente du poisson. Elle traversait la

rivière Ubangi, qui sépare son pays de la République Démocratique du

Congo (RDC), particulièrement du Territoire de Mobayi-Mbongo, pour

acheter du poisson qu’elle revendait en RCA.

Elle arrivait ainsi avec son mari à satisfaire les besoins

fondamentaux de leur famille ; jusqu’au 16 mai 2017, lorsque des

affrontements meurtriers entre les miliciens Seleka (d’obédience

musulmane) et Anti-Balaka (de tendance chrétienne) les ont obligés à

fuir en désordre vers Mobayi-Mbongo, en RDC. Il n’était pas facile de

réussir pareille opération pour une si grande famille. Ange-Marie et

son mari ont dû faire deux navettes avec une pirogue pour faire

traverser tous leurs 33 dépendants en RDC.

B. Kokanda saisi de compassion sur la rive congolaise

De la rive congolaise à Mobayi-Mbongo, on pouvait entendre ce

mardi-là des crépitements des balles de l’autre côté de la rivière.

Les Congolais voyaient alors des réfugiés centrafricains, affolés,

débarquer sur leur rive. GbokuKokanda était parmi eux.

Habituée à traverser à Mobayi-Mbongo, Ange-Marie s’était enfoncée

dans le quartier riverain avec quelques enfants avant de revenir au

rivage. Elle réussit ainsi à loger 13 enfants dans trois familles

congolaises.

Mais, elle-même, son mari et 20 autres enfants se sont retrouvés sur

la plage, ne sachant où aller, sous une pluie battante. C’est là que

GbokuKokanda est entré en jeu. Agé de 28 ans, fils du chef de

Groupement, ce pêcheur congolais est marié et père de quatre enfants.

Il a vu Ange-Marie se couper en quatre pour mettre ses enfants, déjà

traumatisés par la guerre qui les a chassés de leur maison en RCA, à

l’abri de la pluie. A part elle et son mari, il y avait 8 filles et 12

garçons. Il a eu pitié d’eux. « Je vais tous les emmener chez moi,

même si nous devrions après dormir comme des cochons », se dit-il.

La maison de GbokuKokanda compte quatre chambres. Lorsqu’elle

installe ses hôtes, il n’y avait plus de place pour lui, sa femme et

ses enfants. Dans son élan de solidarité, il a dû alors leur laisser

toute la maison pour aller vivre provisoirement chez son père.

Survie difficile pour ces réfugiés

Il était dès lors difficile pour Ange-Marie de subvenir aux besoins

fondamentaux de sa grande famille, a-t-elle confiée à caritasdev.cd,

sous la traduction de MbuangaZiambi Mado, Référente de la paroisse

Saint Michel de Mobayi-Mbongo du Programme « Veille Humanitaire »,

piloté par Caritas International Belgique, pour le compte de la

Caritas-Développement Molegbe. « Au début, je traversais et allais

dans notre marché du côté de la RCA. Mais, la détérioration des

conditions sécuritaires ne le permet plus depuis août dernier. Les

miliciens Seleka et Anti-Balaka sont dans les parages. Le petit fonds

que nous avons amené de la RCA est épuisé. Du coup, nous vivotons ici

», a relevé la réfugiée.

«Pour manger, il faut espérer que l’enfant qui nous a accueillis

attrape du poisson, qu’il nous le donne et que nous vendions, pour

acheter des feuilles de manioc », a-t-elle poursuivi.

Que dire alors de l’éducation des enfants et des soins médicaux ? «

Les enfants, surtout ceux du Cycle secondaire, ont difficile à

étudier. Il leur faut des fournitures et frais scolaires. Voilà

pourquoi deux enfants n’étudient pas », a regretté la Centrafricaine.

Quant aux soins médicaux, ils ne sont pas assurés à la mesure des

besoins. Ange-Marie était elle-même couverte d’un gros pull-over, au

moment de l’entretien ; car, depuis trois jours, elle faisait une

fièvre sans possibilité de se faire soigner…

Besoin d’au moins 300 dollars Us pour démarrer un petit commerce

Face à cette misère, Ange-Marie lance un cri de cœur aux personnes de

bonne foi pour lui trouver au moins une somme de 300 dollars

américains pour démarrer un petit commerce. Elle pourrait faire la

route et aller chercher des marchandises vers Kotakoli (à 75 km) et

rentrer les vendre à Mobayi-Mbongo. Elle pourrait aussi, avec moins

que cela, débuter à vendre des beignets sur place. Les bonnes volontés

peuvent l’atteindre à travers le Chargé de Communication de la Caritas

Congo Asbl au +243 998 45 60 39, communication@caritasdev.cd.

Le Programme Veille Humanitaire en actions

Pour rappel, face à l’afflux des réfugiés centrafricains dans les

Diocèse de Molgebe, Caritas International Belgique (CIbe) a intensifié

son Programme de veille Humanitaire dans cette partie de la RDC.

Caritas-Développement Molegbe, la Croix-Rouge sous la houlette de la

Caritas Provinciale de Mbandaka, a organisé récemment une mission

d’accompagnement et de renforcement des capacités des Référents CPC de

5 Paroisses ainsi que des volontaires de la Croix-Rouge sur l’axe

Gbadolite-Yakoma, où se retrouvent les réfugiés centrafricains.

Cette mission a offert une belle opportunité à Caritas Congo Asbl de

palper du doigt la situation des réfugiés centrafricains et collecter

des informations pertinentes à partager avec l’ensemble de la

Communauté humanitaire ainsi que toute la Confédération de Caritas

Internationalis.

Voilà pourquoi un communiqué de presse a été publié le 11 novembre

2017, sous le titre : « Nord-Ubangi : pas assez d’aide pour les

réfugies centrafricains ! ». Et ce témoignage de Ange-Marie est une

preuve du travail que réalisent ces Référents paroissiaux de « Veille

Humanitaire. »

Guy-Marin Kamandji