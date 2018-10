RDC : 120 millions Usd de la BAD pour la sécurité aérienne

La BAD (Banque Africaine de Développement) vient de répondre

positivement à la requête de la RDC relative au financement de son

projet de renforcement de la sécurité aérienne dans le secteur de son

transport aérien. A cet effet, un montant de 120 millions de dollars

américains va être affecté incessamment à ce « chantier ». C’est ce

qui est ressorti des échanges qu’ont eus, le jeudi 25 octobre 2018, le

ministre des Finances, Henri Yav Mulang, et le Directeur général du

Bureau Région de Développement et de Prestation des Services pour

l’Afrique Centrale, Ousmane Dore.

On croit savoir que ce fonds vise l’amélioration de tout ce qui

concourt à une plus grande sécurité du trafic aérien sous le ciel

congolais, à savoir les instruments d’aide à la navigation aérienne,

les pistes, les équipements de balisage, les tours de contrôle, les

véhicules anti-incendie et autres. L’objectif non avoué est que, dans

les semaines ou mois à venir, la RDC quitte la définitivement la liste

noire des pays à hauts risques en ce qui concerne le trafic aérien.

Hormis l’appui au transport aérien, Ousmane Dore et le ministre des

Finances ont passé en revue l’état de la mise en œuvre du programme

des prêts et le tableau des décaissements des fonds pour des projets

financés par la BAD au profit de la République Démocratique du Congo,

pour l’exercice 2018.

C’était aussi l’occasion, pour l’interlocuteur de Henri Yav, de lui

présenter un de ses collaborateurs en la personne de Kouassi,

Représentant résident intérimaire, qui succède à Sylvain Maliko, qui

vient de prendre sa retraite.

A en croire le nouveau Représentant résident, un programme de

réinsertion des jeunes congolais dans le secteur de l’agriculture,

après l’abandon de celui des mines, est à l’étude et en phase de

finalisation au niveau de la BAD. Son coût est de 57 millions de

dollars américains. Il est question de créer environ 2.000 petites et

moyennes entreprises capables d’offrir aux jeunes 10.000 emplois dans

le secteur de l’agro-industrie.

On rappelle que la Banque Africaine de Développement appuie

financièrement la RDC dans 38 projets en rapport avec l’agriculture,

les infrastructures, l’environnement, la gouvernance et le social.

On signale qu’Ousmane Dore devait également prendre langue avec le

ministre du Plan et le Directeur général de l’ADEPI (Agence pour le

Développement et la Promotion du Grand Inga). Ce méga projet,

indique-t-on, requiert un financement de plus de 14 milliards de

dollars américains pour la production de 11.000 mégawatts.

Kimp