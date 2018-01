La RD Congo décide de fermer la Maison Schengen à Kinshasa

C’est le désamour total entre Kinshasa et Bruxelles. Une véritable réponse du berger à la bergère !

Dans une correspondance adressée, hier mercredi 24 janvier, à l’ambassade du Royaume de Belgique en République Démocratique du Congo, le vice-ministre congolais des Affaires étrangères et Intégration régionale annonce la fermeture, dans un bref délai, de la

Maison Schengen à Kinshasa.

On rappelle que cette décision fait suite à la déclaration faite le 4

janvier dernier, par des responsables belges en charge de la politique

extérieure relative à la suspension par le Royaume de Belgique de la

coopération bilatérale d’Etat à Etat avec la République Démocratique

du Congo. C’est en représailles à cette mesure que Kinshasa vient, à

son tour, d’annoncer la fermeture pour bientôt de la Maison Schengen

en RDC.

Ci-dessous la correspondance du vice-ministre congolais à l’ambassade

de Belge à Kinshasa :

Le Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale de la

République Démocratique du Congo présente ses compliments à

l’Ambassade de Royaume de Belgique à Kinshasa et, faisant suite aux

déclarations des responsables de la politique extérieure belge du 04

janvier 2018 et du 10 janvier 2018 de suspendre la coopération

bilatérale d’Etat à Etat avec la République Démocratique du Congo et

de réaffecter le financement disponible à l’aide humanitaire, a

l’honneur de signifier au Gouvernement belge que la Nouvelle Agence

Belge de Développement (ENABEL) n’a plus sa raison d’être en

République Démocratique du Congo et, dès lors, lui demande de tirer

les conséquences qui s’imposent.

Le Ministère saisit cette oportunité pour informer le Gouvernement

belge de sa décision de fermer dans un bref délai la Maison Schengen à

Kinshasa.

Le Ministère des Affaires Etrangères et Intégration Régionale de la

République Démocratique du Congo remercie l’Ambassade du Royaume de

Belgique à Kinshasa pour sa collaboration et saisit cette occasion

pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.

Fait à Kinshasa, le 24 janvier 2018

Rubrique : Actualité

Marche du 28 janvier 2018 : CENCO et Monusco sur la même longueur

d’ondes, 6 morts

Les questions relatives à la marche pacifique du Comité des Laïcs de

Coordination (CLC) du 21 janvier 2018 ont été au cœur de la conférence

de presse hebdomadaire des Nations Unies d’hier mercredi 24 janvier

2018 animée par Florence Marshal, porte-parole de la Mission des

Nations Unies pour la Stabilisation en RDC au quartier général de la

Monusco dans la commune de Gombe.

Selon le bilan en possession de la Monusco, a indiqué la

porte-parole, 6 personnes auraient été tué dont deux femmes, toutes à

Kinshasa, 68 personnes blessées ont été recensées sur l’ensemble du

territoire national et 121 autres arrêtées. Un bilan qui converge avec

celui de la CENCO qui indique aussi 6 morts.

Abdoul Aziz Thioye, directeur du BCNUDH (Bureau Conjoint des Nations

Unies aux Droits de l’Homme) a précisé par ailleurs qu’au moins 90 des

121 personnes arrêtées ont déjà été libérées et qu’un nombre important

le sera certainement encore dans les prochaines heures au regard de la

coopération avec les autorités policières qui se montrent très

flexibles.

En ce qui concerne le bilan controverse sur le nombre de décès avancé

par la Monusco et celui de la Police nationale congolais ( 2 morts),

qui remet en cause la documentation de la Monusco à ce sujet, Abdoul

Aziz a précisé que les preuves sont bel et bien disponibles et que

comme d’habitude, elles sont partagées avec les autorités du pays.

6.497 violations de droit de l’homme en 2017 en RDC

Le directeur du BCNUDH a aussi à cette occasion rendu public le

rapport de son bureau sur les principales tendances des violations des

droits de l’homme documentées au cours de l’année 2017.

A cet effet, le BCNUDH a documenté 6 497 violations des droits de

l’homme en RDC, soit une moyenne de plus de 541 violations par mois.

Il s’agit d’une augmentation de plus d’un quart (+25% par rapport à

2016 (5 190 violations), qui avait déjà connu une augmentation de 30%

par rapport à l’année 2015 (4 004 violations). Le rapport note qu’à

l’instar de l’année précédente, cette augmentation s’explique

notamment par le grand nombre de violations liées à la restriction de

l’espace démocratique (plus de 20%du total), ainsi que par l’activisme

de plusieurs groupes armés et milices, qui non seulement s’est répandu

géographiquement mais a fortement augmenté (+38%). Les agents de

l’Etat ont eux aussi commis d’avantage de violations qu’en 2016 (20%).

Selon le BCNUDH, sur l’ensemble du territoire de la RDC, les agents

de l’Etat sont responsables de 61% des violations documentées en 2017,

tandis que 39% ont été perpétrées par les groupes armés. Plus de la

moitié des violations commises par les agents de l’Etat sont

attribuées aux éléments de la police nationale congolaise et des

Forces armées de la République démocratique du Congo. Le BCNUDH

déplore l’augmentation exceptionnelle (+146% en un an) du nombre de

victimes d’exécutions extrajudiciaires et arbitraires par des agents

de l’Etat (1 176 victimes). L’ensemble des groupes armés et milices

sont, eux aussi, responsables d’un nombre affligeant d’exécutions

sommaires (904 victimes). Myriam Iragi