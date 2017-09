Quelle rationalité derrière le refus de quitter le pouvoir?

La question d’actualité qui ronge les méninges et de la population congolaise et des lobbies euro-américains est celle de savoir pourquoi Kabila et les ténors du régime veulent-ils conserver le pouvoir et refuse toute proposition qui les obligerait à céder le pouvoir. Les

justifications sont multiples et méritent que l’on s’y attarde.

Explication 1 : Régime AFDL= régime militaire

A mon avis, la première explication qui justifie l’attitude suicidaire de Kabila et de tous ceux qui l’entourent est le caractère militaire du régime AFDL. En effet, lorsque l’AFDL arrive au pouvoir en 1997, elle conquiert le pouvoir par la force des armes et non par voie démocratique. Par essence, cette « libération » repose sur un pouvoir qui se définit comme militaire et qui, progressivement et astucieusement, se structurera autour du contrôle de l’armée, de la police, des services de sécurité, des institutions démocratiques

(Sénat, Assemblées nationales et provinciales, justice et CENI), de la

communauté internationale, de la corruption comme seul moyen de

rétribution de ceux qui animent et protègent le régime, de

l’impunité-immunité qui tétanise tout l’appareil judiciaire du pays,

transformant volontairement cet espace en Far-West sans Shérif et

d’une fausse promesse de réformer les institutions et de démocratiser

le régime.

Le pouvoir afdélien n’a jamais été un pouvoir civil ni cherché à le

devenir. Et contrairement aux fausses impressions d’une volonté de se

« civilianiser » à travers des élections tronquées, les réformes

annoncées de l’armée, de la police, des services de sécurité, de la

justice, etc., le pouvoir afdélien a savamment caché, avec la

complicité des lobbies euro-américains, son refus permanent de

promouvoir un pouvoir civil comme alternative à son pouvoir militaire.

D’ailleurs, dans le milieu profond du monde du pouvoir afdélien, le

slogan reste : « tozuaki yango na mbuma, bakozua yango na buma »,

entendez, « nous l’avons conquis par la force du canon ; on ne nous le

reprendra que par la force du canon » ! Les rêveurs sont tous ceux

qui, nationaux comme étrangers, parlent de « transition pacifique de

la gouvernance » dans ce contexte!

Explication 2 : la peur de tout perdre

La deuxième explication du refus de quitter le pouvoir est celle de la

protection des fortunes amassées par les ténors du régime au courant

de ces 18 ans de pouvoir. Quitter le pouvoir ; c’est mettre en péril

les avoirs accumulés durant ces années de règne. Ceci n’est pas

seulement vrai pour le Président et sa famille. Cette situation

préoccupe aussi tous ceux qui, autour de lui, sont arrivés au pouvoir

les mains vides et en ressortent les poches pleines au détriment de

toute la nation. La peur de la renaissance de l’Office des Biens Mal

Acquis (OBEMA) est réelle comme pour dire que ça n’arrive pas qu’aux

autres. C’est sans doute ce qui explique tous ces débats de

polichinelle sur les garanties à offrir à l’actuel président et à son

entourage quant à la protection de tous ces biens.

A cette crainte de se faire déposséder de tous ses avoirs, il faut

ajouter la permanente angoisse causée par les futures enquêtes qui

jalonnent ce pouvoir irrespectueux des droits de l’homme. Dans ce

monde global où les victimes connaissent leurs droits et peuvent se

battre durant plusieurs années pour que justice soit rendue, les

immunités parlementaires sont bien faibles face au pénal.

Comme hier, du temps de Mobutu, durant ses derniers moments de

pouvoir, les nuits de ceux qui doivent quitter le pouvoir sont hantées

par les ombres d’odieux crimes contre l’humanité, de nombreux trafics

illicites d’armes et de matières premières, d’ignobles assassinats de

journalistes et autres activistes des droits humains, d’inacceptables

actes de corruption, de détournements, de viols qui désacralisent la

femme porteuse de vie de nos futures générations, etc. C’est du reste

en ce moment particulier que les victimes de nombreuses atrocités et

la justice redonnent des visages aux nombreuses affaires qui ont

émaillés ces années tumultueuses au pouvoir.

Les nuits des derniers jours au pouvoir sont des nuits

cauchemardesques hantées par les visages et autres gémissements qui

ont pour noms : Chebeya, Bazana, Franck Ngykie et son épouse, Bapua

Muamba, Serge Maheshe, Didas Namujimbo, Munzihirwa, Kataliko, Mbuja

Mabe, Mamadou Ndala, Bahuma, Boteti, Tungulu, des victimes de

l’opération Likofi, des héros et héroines du 16 février 1992, du 19 au

21 janvier 2015, des morts de Beni, Butembo, Kasaï, Kongo Central,

Haut Katanga et tant d’autres.

Explication 3 : la colère contre les parrains de tous ordres et de

toutes origines

L’effort à ce stade de la présente réflexion est de faire comme au

théâtre : entrer dans la tête de ceux qui doivent tout abandonner pour

vivre une nouvelle vie dont personne ne détermine clairement les

contours. Dans tous les discours du moment, ceux qui quittent le

pouvoir ne lisent que d’hypothétiques titres affabulateurs et

promesses : « Père de la démocratie », « être rare et qui n’apparaît

que tous les 25 ans », « statut de vieux sage politique comme Mandela

et tant d’autres», « immunités parlementaires » ; « il existe une vie

après la présidence », etc.

Mais, dans tous ces beaux discours, personne ne définit, avec

précision, les contours de cette vie. Personne ne vous dit que cette

vie ressemble à celle d’après la mort d’un chrétien. En effet, le ciel

comme la vie politique apaisée d’après mandat sont tributaires de la

vie que nous avons menée ici-bas ou pendant notre mandat à la tête de

l’Etat ! Le Ciel comme une fin de mandat paisible se méritent !

Qui peut quitter 18 ans de pouvoir juteux avec comme seules garanties

des métaphores mensongères de ceux à qui l’on a livré son pays et

sacrifié toute sa jeunesse ?

Au sortir de ce règne, il y a comme un arrière-goût de trahison,

d’abandon et de désir de vengeance. Il y a un refus de mourir seul

parce que c’est ensemble que nous avons gouverné sans élégance et

c’est ensemble, que, sans élégance, nous quitterons ce pouvoir. Il y a

comme un refus de porter seul la croix d’une démocratie de façade au

service des puissances prédatrices extérieures et qui l’ont

progressivement érigé en homme fort au lieu de l’aider à construire

une démocratie respectueuse des humains et bâtie sur des institutions

fortes.

Enfin, au sortir de ce régime, il y a comme une envie de sanctionner

toute cette hypocrisie à travers un acte de suicide qui, comme une

pièce de domino fera tomber d’autres et dévoilera aux futures

marionnettes en quête de pouvoir, la méprise qui accompagne cette

démocratie de façade qui crée des dirigeants esclaves et les jettent à

la poubelle telles des oranges sucées jusqu’à leur dernière goutte de

jus.

A la fin de chaque règne de dupes, les lobbies euro-américains ont

bon dos. Tous jouent aux innocents et demandent au peuple meurtri de

cette terre de se débarrasser du leader nouveau qu’ils ont amené au

pouvoir à coup de manipulations et de fraudes électorales.

Explication 4 : la peur

de l’Exil

Aujourd’hui, plus qu’hier, l’exil en fin de règne, devient

hypothétique surtout en terre africaine, euro-américaine et demain

partout où des Congolais de la Diaspora vont à coup sûr se mobiliser

comme les juifs le font contre les criminels Nazis à travers le monde,

pour traquer les membres de ce régime prédateur et les déférer devant

les cours et tribunaux nationaux et internationaux. Le monde n’est

plus le même et le droit à l’exil politique répond à une éthique de

respect de l’humanité que le monde global met en place pour tous et

partout.

Aucun Etat, aujourd’hui, n’a envie d’héberger d’ex-dirigeants d’un

régime, responsables de plus de six millions de morts dans leur pays !

Les acteurs de la société civile de cet Etat ne le lui permettront pas

au nom du principe plus que jamais opérationnel de la solidarité des

victimes de violences et autres injustices de par le monde. Aucun Etat

n’a envie de perdre des privilèges économiques dans un pays partenaire

en protégeant des ex-dirigeants auxquels ces nations reprochent des

faits de l’ordre du pénal qui réclament justice.

Visiblement, les marges de manœuvre se rétrécissent pour les

demandeurs d’asile politique en fin de démocratie de façade. Ils

seront traités comme les dictateurs d’hier, eux à qui on a pourtant

fait porter la robe de démocrates.

Explication 4 : des dirigeants fin mandats entre le marteau et l’enclume

Pour tous les observateurs de la scène politique congolaise et pour

le peuple congolais, il est difficile d’imaginer comment n’importe

lequel des scénarios du glissement, concoctés à ce jour, pourrait

offrir un nouveau mandat au Président Kabila. Tous pensent que la

conservation du pouvoir n’apportera rien de solide. Bien au contraire,

elle déclenchera une réaction en chaîne violente et émaillée d’abus,

une spirale de protestations et de répressions violentes à travers

tout le pays. Elle donnera au président sortant l’image d’un homme qui

aura planifié et exécuté l’intensification des brutalités à l’égard de

la population.

Il ne faut pas que l’actuel président se fie à l’impression de

puissance et de contrôle de la situation que de nombreux thuriféraires

connus et opportunistes tentent de donner pour le convaincre de

rester. En réalité, tous ces discours et stratagèmes n’offrent qu’une

marge de manœuvre hypothétique. Comme par le passé, le renard ne vit

qu’aux dépends de celui qui l’écoute. Et en fin de règne, quoi de plus

rentable que le métier de courtisans. Et comme toujours, tels des

rats, tous ces renards sont les premiers à quitter le navire en cas de

naufrage. Suivez mon regard !

Aujourd’hui, il n’y a plus de doute. Un large consensus s’est formé

dans le pays et au sein de la communauté des Nations pour considérer

qu’un troisième mandat présidentiel officiel est constitutionnellement

impossible ! L’actuel président n’a pas de choix. Il doit passer la

main, car tout refus de sa part mettrait en danger non seulement sa

personne et celles de son entourage ; mais surtout le système

néocolonial prédateur qui gouverne cet espace. Les lobbies

euro-américains qui l’ont parrainé jusqu’à ce jour ne lui permettront

pas de mettre le système en danger à travers un soulèvement de ce

peuple imprévisible dont ils ne connaissent pas les tenants ni les

aboutissants. C’est ce qui explique les pressions de tous ordres qui

s’exercent sur l’actuel Président et son entourage.

Les politiciens rusés de l’actuel régime qui, au sein de sa majorité,

ont compris, se tournent, sans faire du bruit et chacun en ce qui le

concerne, vers son propre futur politique. N’est-ce pas ainsi qu’il

faut comprendre les nombreuses défections politiques annonciatrices

d’autres ? Lorsque les discours de salon se font de plus en plus

différents des discours publics, la trahison n’est pas souvent très

loin !

Pour Kabila et tout son clan, il faut donc quitter le pouvoir et

demain dépendra du comment l’on quitte ce pouvoir : par une démission,

par un coup d’Etat de palais ou par un soulèvement populaire ? Dans le

contexte actuel et après toutes ces tentatives malheureuses de

glissement, seule l’annonce officielle de sa volonté de ne pas briguer

un troisième mandat serait un acte de courage politique. En effet, sa

transparence quant à son refus de briguer un troisième mandat sera

favorablement accueillie par le peuple congolais et contribuera à

sauvegarder le semblant de stabilité que connaît le pays. Il

pourrait, ainsi, compter sur la clémence de la justice et du peuple

congolais et sur le soutien éventuel d’un successeur bien disposé à

son égard. Mais il est irréaliste de penser que l’on peut quitter le

pouvoir, aujourd’hui, et avoir des immunités de l’ordre du pénal. Etat

de droit oblige ! Et comme le Président l’a affirmé lui-même lors de

l’ouverture de la conférence pour la paix au Kasaï : « il n’y a pas de

paix sans justice ». Aussi les âmes de toutes ces victimes de

violences institutionnelles de ces 20 ans de règne AFDL ne reposeront

jamais en paix si justice n’est pas faite !

Professeur Thierry Nlandu Mayamba