Le Rassemblement au SG de l’ONU : «La RDC fait face à un projet de déstabilisation programmée»

Dans une lettre datée du 14 mars courant, le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, recadre le rapport du Secrétaire Général de l’ONU sur la situation politique et sécuritaire en RDC.

Selon le Rassemblement, la crise multiforme que connaît le pays découle exclusivement du report des élections sine die et de l’émergence d’une dictature qui empêche l’opposition de s’exprimer.

Le décor d’un énième glissement de mandat présidentiel et de fraudes électorales étant planté, le SG de l’ONU est prié de mobiliser la communauté internationale afin qu’elle s’implique dans l’assainissement du climat politique et économique, et donner donne

une chance aux élections.

Monsieur le Secrétaire Général,

Nous avons lu avec beaucoup d’intérêt et d’attention votre rapport sur

la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation

en République Démocratique du Congo (MONUSCO) au Conseil de Sécurité

en date du 08 mars courant et nous vous en remercions.

Néanmoins, permettez-nous, après une brève introduction, de vous

présenter un état des lieux succinct, de faire quelques observations

sur certains points de votre rapport qui nous paraissent ne pas

refléter la réalité sur terrain, avant de vous faire quelques

recommandations.

I. INTRODUCTION

1. La crise actuelle que connaît la République Démocratique du Congo,

nous le rappelons, est l’oeuvre personnelle de Monsieur Kabila qui l’a

délibérément créée suite d’abord au non-respect de]a Constitution de

la République (articles 70,73 et 220) et à la non-application de

l’Accord du 31 décembre 2016, qui était censé résoudre le problème de

la non-organisation des élections à la fin de l’année 2016,

conformément à la Constitution.

2. Cet Accord qui prévoyait la tenue des élections au plus tard en

décembre 2017 afin d’assurer l’alternance politique en RDC avait bien

précisé, dans son chapitre 1.2, que «la durée maximale pour la

réalisation des opérations préélectorales et électorales conformément

à la séquence convenue était de 12 mois à dater de la signature de

l’Accord. Et pour renforcer la question de la durée de cette période,

le point VII.2 de l’Accord a souligné que celui-ci entrait en vigueur

dès sa signature par les parties prenantes au Dialogue Politique

National Inclusif, soit le 31 décembre 2016.

3. Seulement voilà depuis le 1er janvier 2018, la RDC vit une

situation atypique où toutes les institutions à mandat électif sont

devenues illégales et illégitimes parce qu’elles ne sont régies par

aucun cadre légal, ouvrant ainsi la voie à toutes sortes d’abus. Il

est essentiel donc que l’ONU et le monde entier comprennent que

Monsieur Kabila est depuis lors dans une logique de coup d’Etat et

entretient un pouvoir de fait:

II. ETAT DES LIEUX

II.1. LIBERTES FONDAMENTALES ET DROITS DE L’HOMME BAFOUES.

4. Le régime Kabila n’a cure des libertés fondamentales du citoyen et

des droits de l’homme. En effet, aujourd’hui en RDC, Monsieur Kabila a

non seulement confisqué les libertés publiques mais aussi l’espace

politique en défaveur des opposants à son régime. Ainsi:

– Toutes les manifestations de l’Opposition politique, des mouvements

citoyens et des Laïcs catholiques sont sauvagement réprimées dans le

sang, à l’image des trois dernières marches organisées par les laïcs

catholiques .

– Aucune organisation politique de l’opposition ne peut tenir un

meeting, ni dans la capitale, ni à l’intérieur du pays

– Plusieurs militants des partis de l’opposition et des organisations

des jeunes pro-changement sont arbitrairement arrêtés au quotidien et

gardés dans les cachots secrets sans possibilité d’être visités par

les membres de leurs familles ni par des avocats;

– L’accès aux médias publics est toujours interdit à l’Opposition et à

toute personne qui ne soutient pas Mr Kabila.

– Pire, le PPRD, parti de Monsieur Kabila, a maintenant en son sein

une milice dont les têtes d’affiche ont été le plus officiellement du

monde formées au Burundi.

5. A ce sombre tableau, il faut ajouter les violations flagrantes des

droits humains, les intimidations, arrestations et détentions

arbitraires, les enlèvements, les séquestrations, les assassinats, les

viols, les poursuites judiciaires injustifiées, les tracasseries

diverses ainsi que l’exil forcé que le régime impose à certains

opposants.

6. En s’appuyant donc sur les moyens de l’Etat pour réprimer afin de

conserver le pouvoir, Monsieur Joseph Kabila s’est actuellement

installé dans une dérive dictatoriale qui détruit politiquement,

économiquement et socialement la RDC.

II.2. SÉCURlTÉ INTERNE

7. La RDC connaît une crise politique majeure qui est sous-tendue par

la détérioration accélérée de la situation sécuritaire générale du

pays avec, plus particulièrement, la résurgence des troubles dans les

provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, de l’Ituri où le régime de Monsieur

Kabila instrumentalise les conflits communautaires pour favoriser

l’épuration ethnique, les déplacés internes en masse et les réfugiés

congolais dans le pays limitrophes.

8. Au regard de tout ce qui se passe dans le pays actuellement, on

peut affirmer que la RDC fait face à’ un projet de déstabilisation

programmée. Les situations suivantes le prouvent:

– l’existence des milices et groupes armés entretenus dans le Nord et

le Sud Kivu,

-les tueries à répétition à Béni, Rutshuru, Butembo et les autres

contrées du Nord-Kivu, et en lturi ,

– l’occupation d’une partie de la province Orientale par les Mbororos,

– le phénomène Kamwena Nsapu dans les Kasaïs avec son cortège de

massacres, en ce compris le double assassinat de Monsieur Michael

Sharp et de Madame Zeidan

Catalan,

– le phénomène Bundu dia Kongo dans le Kongo Central, -les évasions

spectaculaires dans les prisons à travers le pays, la présence sur le

sol congolais de vaches provenant d’origines suspectes aux yeux des

congolais,

– la création par le PPRD, parti au pouvoir, d’une milice sous forme

d’un groupe de «jeunes leaders» pour des expéditions punitives contre

des opposants, des activistes de mouvements citoyens ainsi que des

prêtres. Tous ces faits graves, et bien d’autres, contribuent à la

déstabilisation du pays.

9. On peut ainsi aisément affirmer que le régime Kabila s’investit

totalement dans la création de conditions d’implosion du pays dont les

conséquences entameront certainement la paix et la sécurité

internationale dans la sous-région.

11.3. PROCESSUS ELECTORAL

10. Le processus électoral en RDC est aujourd’hui biaisé du fait de la

non-application de l’Accord du 31 décembre 2016 dit Accord de la Saint

Sylvestre. Il est conduit de manière cavalière et non-inclusive. Tout

ce qui se passe au niveau de la préparation des élections se fait sans

consensus de toutes les parties prenantes.

11. L’instrumentalisation de la Commission Électorale Nationale

Indépendante (CENI) par Monsieur Kabila ne permet pas d’espérer des

élections apaisées et transparentes. Il serait dès lors intéressant de

se poser la question de savoir comment les Nations-Unies peuvent

s’attendre à des élections crédibles en RDC avec :

11.1. un calendrier électoral non consensuel qui viole la Constitution

et l’Accord du 31 décembre 2016, quant à son terme notamment;

11.2. un fichier électoral non fiable avec plus de 46.000.000

d’enrôlés dans un pays de plus ou moins 85.000.000 d’habitants avec

des provinces ayant des taux d’enrôlement de 60%,67%,74% voire 94% de

leur population. Une première dans le monde.

11.3. une loi électorale non-consensuelle contenant des éléments

importants comme le seuil et la caution introduits en dernières

minutes ;

11.4. une machine à voter imposée, mais décriée et contestée par la

population pour plusieurs raisons. Il doit être noté que la loi

électorale non consensuelle n’a pas prévue cette machine et que nulle

part dans le calendrier on en fait allusion;

11.5. la restriction totale des libertés de mouvement et de

manifestation pour les opposants au régime de Mr Kabila. Plusieurs

opposants et activistes des mouvements citoyens et de défense des

droits humains sont en prison, d’autres encore sont en exil forcé.

Ceux qui sont en RDC ne peuvent ni tenir des meetings populaires, ni

sillonner librement le territoire national, ni même avoir accès aux

médias nationaux. L’on peut donc légitimement se demander comment les

opposants vont faire parvenir leurs messages aux populations de la RDC

éparpillées sur le 2.345.000 Km2

11.6. La CENI, censée être un organe indépendant, est inféodée par le

PPRD, parti de Monsieur Kabila. La CENI qui devrait être redynamisée

ne l’a pas été et aucun contrôle des fonds alloués à la CENI n’a fait

l’objet d’un audit externe, tel que réclamé dans l’Accord. Ce qui

témoigne de l’absence manifeste de volonté politique dans le chef du

régime de Monsieur Kabila d’organiser les élections crédibles et

transparentes dans le pays.

III. OBSERVATIONS

12. Le Rassemblement ne partage pas le point de vue selon lequel «les

parties congolaises concernées ne parviennent toujours pas à

s’entendre sur la mise en oeuvre de l’Accord politique du 31 décembre

2016…». Nous soutenons, quant à nous, que la responsabilité de la

non-application de l’Accord incombe entièrement à Monsieur Kabila

seul.

13. L’affirmation péremptoire que le Gouvernement et la majorité au

pouvoir ont pris des mesures encourageantes en vue de préparer les

élections nécessitent que vous puissiez les énumérer, car la mise en

oeuvre intégrale de l’Accord, la décrispation politique, la

redynamisation de la CENI, l’audit de la CENI pour en savoir davantage

par exemple sur les 400.821.000’dollars dépensés pour la constitution

du fichier électoral demeurent des obstacles majeurs à la création

d’un environnement de confiance pour ces élections.

1. Le jugement de valeur suivant: «contraints de composer avec leurs

divisions internes et ayant peine à rallier le soutien de la

population, les chefs de file de l’opposition intensifient leurs

efforts pour mobiliser leur partisans en se joignant aux appels du

Comité laïc de coordination (CLC) en faveur de manifestations

nationales afin d’exiger la mise en oeuvre intégrale et rapide de

l’accord politique», nous laisse un peu perplexe. Expressément, vous

ne mentionnez pas la confiscation de l’espace politique par Monsieur

Kabila et ignorez les tueries, les arrestations, les intimidations de

tout genre dont les acteurs politiques de l’opposition et la

population sont victimes. Si Monsieur Kabila continue de réprimer

sauvagement toutes les manifestations pacifiques organisées par les

forces du changement c’est parce qu’il ne se sent pas inquiété par la

Communauté internationale. Les Nations Unies devraient obtenir de

Monsieur Kabila qu’il ordonne à ses agents de sécurité d’encadrer

pacifiquement les manifestations publiques de l’Opposition

conformément aux lois de la République. Ainsi, l’opinion, nationale et

internationale se rendra compte que la capacité de mobilisation du

Rassemblement demeure intacte.

15. Aussi, nous vous donnons ci-après les raisons des marches

organisées par le CLC, telles que reprises dans leur communiqué du 25

février 2018: «nous avons marché aujourd’hui pour dire NON à la

dictature, obstacle majeur aux élections libres, transparentes,

démocratiques et apaisées, organisées dans les meilleurs conditions

d’égalité et d’équité»….Enfin nous avons marché pour crier notre

détermination à poursuivre jusqu’au bout ce combat de reconquête de

notre dignité. Sans désemparer, nous continuons à affronter le pire

pour arracher le meilleur pour l’avenir de nos enfants».

16. Nous réfutons votre allégation disant «je demeure préoccupé par

l’absence d’un engagement constructif de la part de certains

dirigeants de l’opposition aux processus politique et électoral». Nous

vous rappelons que nous avons rencontré votre prédécesseur en février

2016 pour lui demander de s’engager personnellement pour qu’il y ait

élection en novembre 2016 telle que prévue par la Constitution

congolaise; un mémo lui a été même remis à cette occasion. Nous vous

informons aussi qu’en date du 21 février 2016, nous avons rencontré le

Président de la CENI et son bureau et, à cette occasion, il nous avait

demandé de lui faire des propositions pour que les élections crédibles

se tiennent en fin 2016, conformément à la Constitution. Ce qui fut

fait le 22 février de la même année mais nous n’avons jamais reçu de

feedback. Il est curieux de constater que vous épousez le langage

simpliste des kabilistes.

17. Vous vous réjouissez de la mise à jour du fichier électoral avec

plus de 46 millions d’électeurs mais vous ne faites pas état de la

préoccupation des membres de l’Opposition qui estiment que ce fichier

n’est pas fiable.

18. Enfin, c’est avec regret que nous constatons que votre rapport ne

fait pas état des milices du PPRD, les bérets rouges, formés au

Burundi qui, au vu et au su de tous, avaient envahi les églises, lieux

sacrés, la veille de la manifestation du 25 février 2018. Nous avons

effectivement du mal à le comprendre.

CONCLUSION

19. Le Rassemblement considère qu’un processus électoral qui se

déroule dans un environnement politique aussi tendu tel que c’est le

cas maintenant, est porteur de germes de conflits qui risquent

d’embraser le pays, avec des conséquences imprévisibles sur l’ensemble

de la région. C’est ainsi que nous demandons au Conseil de sécurité

des Nations-unies de :

19.1. renforcer le mandat de la MONUSCO: outre la protection des

civils, des politiciens, des activistes de la Société Civile et des

journalistes pendant la période électorale, la doter aussi de celui de

surveillance des élections;

19.2. contribuer de manière efficace à la résolution de la question de

l’illégitimité actuelle des institutions, car le Peuple congolais

réclame une TRANSITION SANS KABILA, conformément aux articles 5 et 64

de notre Constitution;

19.3. demander aux pays partenaires de la RDC d’aider le gouvernement

de transition à assainir la situation sécuritaire et économique en vue

de l’organisation des élections crédibles et apaisées ;

19-4. aider ce gouvernement à diligenter l’audit externe du fichier

électoral par une institution internationale crédible afin de

permettre au pays d’avoir un fichier électoral fiable;

19.5. Le Rassemblement sollicite l’implication et l’accompagnement

soutenus de la Communauté internationale afin de mener à bon port ce

processus et assurer la stabilité du pays et de la région mises à mal

par Monsieur Kabila.

19.6. En ce qui concerne plus particulièrement l’Ituri, nous

recommandons au Conseil de Sécurité de l’ONU d’avoir une attitude

proactive afin d’éviter les massacres à grande échelle qui se

dessinent.

Fait à Kinshasa,

le 14 mars 2018

Pour le Rassemblement

Félix Tshisekedi

Tshilombo

Président