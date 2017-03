Rassemblement : Kiakwama, Matungulu, et Vuemba  chez Félix Tshisekedi

Des figures du Rassemblement, qui avaient cessé de fréquenter la

résidence d’Etienne Tshisekedi depuis sa disparition, le 1er février

2016 et même adhéré à la fronde qui a installé une crise passagère en

son sein, se sont présentées hier mardi 21 mars 2017 sur la rue

Pétunias. Il s’agit de Gilbert Kiakwama kia Kiziki, Freddy Matungulu

et Jean Claude Vuemba Luzamba, conduits par le « facilitateur »

Ndondoboni.

Selon des sources proches de cette méga plate-forme politique,

c’était pour échanger autour de la situation politique de l’heure mais

aussi des problèmes internes aussi bien à leur famille politique qu’à

la Dynamique de l’Opposition.

En ce qui concerne la crise politique, Félix Tshisekedi et ses

interlocuteurs ont imputé à la Majorité Présidentielle la

responsabilité du blocage délibéré de l’Accord politique et global du

31 décembre 2016 ainsi que de l’Arrangement Particulier. Car la

famille politique du Chef de l’Etat semble vouloir faire volte face,

après le décès d’Etienne Tshisekedi, et chercher à entraîner le

Rassemblement dans la voie de la remise en question de tout ce qui

était décidé dans le cadre des négociations politiques du Centre

Interdiocésain.

Ces cadres du Rassemblement ont partagé leur sentiment selon lequel

la Majorité Présidentielle cherche les voies et moyens de se détourner

du chemin de la Transition et des élections, de manière à maintenir le

statu quo ante, avec des institutions illégitimes animées par des

personnalités sans mandats.

L’autre constat fait par les hôtes de Félix Tshisekedi est que c’est

la crise née au sein de la Dynamique qui a eu un impact négatif sur le

Rassemblement. Car au moment de sa restructuration, tous les autres

regroupements membres qui avaient gardé leur cohésion n’ont eu aucun

mal à adopter le nouveau leadership. Par conséquent, l’action à

entreprendre en urgence par Félix Tshisekedi, président de cette méga

plate-forme politique, et Pierre Lumbi, président du Conseil des

Sages, c’est de tout faire pour réconcilier les « frères ennemis ».

Car si la Dynamique refait son unité, le Rassemblement va

automatiquement recouvrer la sienne. Dans cette logique, l’on se

réjouit du pas décisif accompli hier par le patriarche Kiakwama,

Matungulu et Vuemba en direction de Félix Tshisekedi.

Il est question que ce mercredi, ce dernier approche Martin Fayulu et

les membres de l’autre aile dissidente de la Dynamique pour explorer

les pistes de la réconciliation.

C’est le lieu de signaler que dans la même journée d’hier toujours à

Limete, une séance de travail a réuni Félix Tshisekedi, président du

Rassemblement, Pierre Lumbi, président du Conseil des Sages, et

Kitenge Yezu, président de la commission chargée de la

restructuration. Les trois leaders ont fait le point des négociations

politiques du Centre Interdiocésain mais aussi de la marche du

Rassemblement. Rien n’a filtré des stratégies qu’ils comptent adopter

pour l’avenir immédiat.

Il convient de signaler aussi la visite de l’ambassadeur de

Grande-Bretagne sur Pétunias. On croit savoir que ce diplomate est

venu s’enquérir, auprès de Félix Tshisekedi, des causes réelles du

blocage de l’Accord de la Sylvestre et de l’Arrangement Particulier.

Kimp